عائلة ناشطة أمريكية استشهدت بالضفة: بلينكن لم يَعِدْ بفتح تحقيق أمريكي

واشنطن: قال حامد علي زوج الناشطة الحقوقية الأمريكية من أصل تركي عائشة نور إزجي إيجي التي قتلتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إن عائلتها ناشدت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين بفتح تحقيق أمريكي في استشهادها لكنها لم تتلق أي وعود منه.

واستشهدت إيجي (26 عاما) بالرصاص في السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية في بلدة بيتا ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقال علي في حديثه للصحافيين بعد اجتماعه مع أكبر دبلوماسي أمريكي، إن بلينكن لم يقدم أي ضمانات بأن واشنطن ستجري تحقيقها الخاص، لكنه حث أقارب إيجي على انتظار انتهاء التحقيق الإسرائيلي.

وأضاف “أبدى (بلينكن) الكثير من التقدير للإسرائيليين. شعرت وكأنه يلمح إلى أن يديه مكبلتان ولا يستطيعون فعل الكثير”.

وذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم يكشفا عن موعد انتهاء التحقيق الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن أبلغ عائلة إيجي بأن إسرائيل قالت للولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية إنها على وشك إنهاء تحقيقها، وإن وزارة الخارجية ستشارك أي نتائج مع العائلة على الفور.

وأضاف ميلر “بالنسبة لأي تحقيق أمريكي… فإن الأمر يندرج ضمن اختصاص وزارة العدل”.

(وكالات)