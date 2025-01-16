عابد فهد ودانييلا رحمة ومعتصم النهار يلتقطون أنفاسهم في كواليس التصوير

بيروت – «القدس العربي» : تعد شركة «الصباح إخوان» للإنتاج بأعمال درامية مميزة في الموسم الرمضاني المقبل، من بينها مسلسل «نفس» وهو عمل درامي ضخم، من بطولة عابد فهد ودانييلا رحمة ومعتصم النهار، ويتناول المزيد من القضايا الاجتماعية التي تلامس الواقع العربي بعملية درامية مشوقة تجمع بين الحب والعاطفة والتضحيات والصراعات النفسية والاجتماعية التي تهم المجتمع العربي.

وتستمر عملية تصوير المســـلسل تحت إشراف المخرج إيلي السمعان، وهو من تأليف إيمان السعيد وإنتاج شركة «الصباح إخوان» التي شـــدت حماسة الجمهور لهذا العمل الضخم من خــلال نشرها أول صورة من كواليس المســلسل التي جمعت أبطال المسلسل، وأرفقت الصـــورة بتعليق مقتضب وطريف جاء فيه «بالكواليس بياخدوا شوية نَفَس» ما أثار حماسة المتابعين الذين أثنوا على أبطال المسلسل، متمنين لفريق العمل النجاح والتوفيق وأعربوا عن انتظارهم بفارغ الصبر لهذا الـــعمل.

وأكدت النجمة دانييلا رحمة في وقت سابق أنها ستجسد في هذا المسلسل شخصية مختلفة تماماً عن شخصياتها الســــابقة لأنها تحمل في طياتها أبعاداً إنسانية وعاطفية معقدة، مشيرة إلى أنها ستُواجِه أيضاً تَحديات نفسية واجتماعية تُؤثر في تطور الأحداث وتتنقل بين مشاعر معقدة، كما يطرأ علــــيها تغيّر ملحوظ على مدار الحلقات لتصبح شخصية محورية، وأثنت على النص القوي والشخصية العميقة التي ستجسدها وهما من أهم الأسباب التي دفعتها للموافقة على البطولة.

ويجمع المسلسل إلى جانب أبطاله مجـــــموعة من ألمع الممثلين السوريين واللبنانيين، وأفيد أن الفنانة عبير نعمة ستقدم شارة المسلسل.