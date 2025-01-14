عابد فهد يتضامن مع عبد المنعم عمايري بعد ضربه: “ما حصل ردة فعل غير مقصودة في سوريا الحرة”

لندن- “القدس العربي”:

تقدم الممثل السوري عبد المنعم عمايري الموجود حالياً في المستشفى بسوريا بعد تعرضه للضرب في دمشق من قبل عدد من الأشخاص، باعتذار علني من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ وأعضاء هيئة الترفيه بسبب عدم تمكنه من حضور مهرجان “جوي أووردز” بسبب وضعه الصحي الذي حال دون تلبية الدعوة إلى الرياض.

وتوجه عمايري من خلال مايا بركات مسؤولة العلاقات العامة لديه برسالة الاعتذار التي تم نشرها عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستغرام” وجاء فيها: “إلى المملكة العربية السعودية. إلى حضرة السيد تركي آل الشيخ المحترم. إلى السادة في هيئة الترفيه، أتقدم بشكري البالغ على دعوتي للحضور وأعلن أسفي الشديد عن عدم حضوري وتلبية الدعوة الكريمة وذلك لسبب صحي منعني من حضور واحدة من أهم وأنجح الفعاليات الفنية والثقافية في العالم العربي وكلي فخر بها، ممتن للدعوة وأكرر أسفي على أمل اللقاء بموعد آخر”.

وحظي عمايري بطل مسلسل “باب الحارة” برسائل دعم وتضامن من عدد من زملائه السوريين بعد الحادثة التي تعرض لها، ومن بينهم طليقته الفنانة أمل عرفة التي كتبت: “عبد المنعم عمايري. كرامتك عالعين والراس يا أبو ولادي سلامتك يا بلد”.

وعبّر النجم عابد فهد عن تضامنه مع زميله، معتبراً أن “ما حصل هو ردة فعل غير مقصودة”، ودوّن على منصة “إكس”: “سلامتك عبد المنعم عمايري. سوريا الحرة إن شاء الله بالسلامة حصل خير مشكلة صارت بالغلط وردة فعل غير مقصودة”.

سلامتك #_عبد_المنعم عمايري #سوريا_الحرة انشالله بالسلامة حصل خير مشكله صارت بالغلط وردة فعل غير مقصود — Abed Fahed (@AbedFahed) January 11, 2025

بدورها، أبدت الممثلة سلافة فواخرجي تضامنها قائلة: “حبيبي يا عبودة. كلنا معك. وسلامتك من كل مكروه”.

وكانت ابنة عمايري مريم نشرت صورة لوالدها الموجود في المستشفى في أول ظهور له بعد حادثة تعرضه للضرب من قبل مسلحين في أحد شوارع دمشق. وقد أثارت الحادثة جدلا وتضاربا في المعلومات وحديث عن مسؤولية عمايري كذلك في ما حدث.