شهيدان جراء قصف إسرائيلي عنيف على شقة سكنية بغزة وارتفاع عدد شهداء مجزرة مدرسة “صفد” إلى 11- (فيديو)

غزة: استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لشقة سكنية في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد جهازالدفاع المدني (الحماية المدنية) في قطاع غزة، بأنه تمكن من انتشال شهيدين وعدد من الإصابات من شقة سكنية تعود لعائلة الأعرج عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال غرب غزة.

شاهد: انتشال شهـ.ـيدات وإصابات في استهداف الاحتلال منزلاً في شارع الجلاء بمدينة غزة pic.twitter.com/l3kNyyX8LV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 1, 2024

وارتفع عدد شهداء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة الأحد، من 6 إلى 11 فلسطينيا.

وقال جهاز الدفاع المدني في بيان عبر منصة تلغرام: “استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي لمدرسة صفد في غزة”.

و أفادت مصادر طبية، بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف مدرسة “صفد” التي تقع قرب مسجد الإمام الشافعي شمال غربي حي الزيتون وتؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين.

وذكرت المصادر، أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي للمدرسة ارتفع من 6 إلى 11 شخصا، وأصيب آخرون، تم نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة.

وبحسب شهود عيان، فإن “القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير أحد مباني المدرسة التي تضم مئات النازحين من مناطق جنوب وشرق الحي”.

وأضاف الشهود أن “جثامين الشهداء تطايرت وتمزقت نتيجة شدة القصف الإسرائيلي”.

ويتعرض حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، لعمليات عسكرية برية إسرائيلية وغارات مدفعية وجوية منذ عدة أيام، مخلفة دمارًا وخرابًا كبيرًا وعشرات الشهداء والجرحى، بحسب مصادر طبية ومحلية.

واستهدفت قوات الاحتلال العديد من المدارس التي تؤوي نازحين خلال الشهر الماضي، مرتكبة “مجازر” بحق المدنيين المتواجدين بداخلها وخاصة من النساء والأطفال.

(وكالات)