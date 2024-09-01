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شهيدان جراء قصف إسرائيلي عنيف على شقة سكنية بغزة وارتفاع عدد شهداء مجزرة مدرسة “صفد” إلى 11- (فيديو)

1 - سبتمبر - 2024

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 غزة: استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي  لشقة سكنية في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد جهازالدفاع المدني (الحماية المدنية) في قطاع غزة، بأنه تمكن من انتشال شهيدين وعدد من الإصابات من شقة سكنية تعود لعائلة الأعرج عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال غرب غزة.

وارتفع عدد شهداء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة الأحد، من 6 إلى 11 فلسطينيا.
وقال جهاز الدفاع المدني في بيان عبر منصة تلغرام: “استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي لمدرسة صفد في غزة”.
و أفادت مصادر طبية، بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف مدرسة “صفد” التي تقع قرب مسجد الإمام الشافعي شمال غربي حي الزيتون وتؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين.
وذكرت المصادر، أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي للمدرسة ارتفع من 6 إلى 11 شخصا، وأصيب آخرون، تم نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة.
وبحسب شهود عيان، فإن “القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير أحد مباني المدرسة التي تضم مئات النازحين من مناطق جنوب وشرق الحي”.
وأضاف الشهود أن “جثامين الشهداء تطايرت وتمزقت نتيجة شدة القصف الإسرائيلي”.
ويتعرض حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، لعمليات عسكرية برية إسرائيلية وغارات مدفعية وجوية منذ عدة أيام، مخلفة دمارًا وخرابًا كبيرًا وعشرات الشهداء والجرحى، بحسب مصادر طبية ومحلية.
واستهدفت قوات الاحتلال العديد من المدارس التي تؤوي نازحين خلال الشهر الماضي، مرتكبة “مجازر” بحق المدنيين المتواجدين بداخلها وخاصة من النساء والأطفال.

(وكالات)

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  1. يقول عامر عريم:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 6:16 م

    على احرار العرب والعالم ان يرفعوا اصواتهم ويطالبوا بإلحاح وقف الحرب الاسرائيلية على غزة والضفة الغربية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

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