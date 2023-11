بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط لدعم لإسرائيل لكن أيضا للضغط عليها

قاعدة اندروز الجوية (الولايات المتحدة): أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أنه سيطلب من إسرائيل “خطوات ملموسة” لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال بلينكن للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط “سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة” مؤكدا “هذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة”.

وأكد بلينكن العمل على تجنب أي تصعيد للحرب، بعد قيام كل من الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال “كنا واضحين للغاية بشأن الإجراءات التي نتخذها، بأننا مصممون على ردع أي تصعيد”.

ويبدأ بلينكن جولته، الجمعة، في تل أبيب، على أن يتوجه إلى الأردن نهاية الأسبوع. ويسعى من ورائها إلى الضغط على الحليف الإسرائيلي لحثه على حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان تدفق متواصل للمساعدات الإنسانية على غزة لا يصل منها إلا الشيء القليل، بينما يستمر قصف إسرائيلي مكثف عليها.

وتظهر الولايات المتحدة دعما تاما لإسرائيل، وهي أهم حليف سياسي وعسكري لها منذ الهجوم العنيف الذي شنته عليها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لكن واشنطن تأخذ أيضا بعين الاعتبار الضغوط الدولية المتنامية على خلفية أعداد الضحايا المدنيين الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة والذي يعتبره البعض “مفرطا”.

وتسعى واشنطن أيضا إلى إجلاء دفعات أخرى من رعاياها العالقين في غزة من خلال مفاوضات مكثفة بوساطة مصر وقطر، بعد دفعة أولى من الأميركيين غادرت القطاع الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تمكنت من إخراج 74 مواطنا من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة غداة بدء عبور الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مصر.

وخلال جلسة أمام الكونغرس قال وزير الخارجية بلينكن إن حوالي ألف شخص، بينهم 400 يحملون الجنسية الأمريكية وأقاربهم، يطلبون المساعدة من واشنطن للخروج من غزة.

في إسرائيل سيجري بلينكن على الخصوص مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويناقش معه الوضع، بحسب ما قال المتحدث باسمه ماثيو ميلر.

وكان بايدن أعلن، الأربعاء، ردّاً على الحاخامة اليهودية جيسيكا روزنبرغه التي قاطعته خلال تجمّع انتخابي، أنّه يؤيّد “فترة توقف” في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس. لكن واشنطن لا تؤيد الدعوات لوقف إطلاق النار.

