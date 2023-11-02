بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط لدعم لإسرائيل لكن أيضا للضغط عليها

قاعدة اندروز الجوية (الولايات المتحدة): أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أنه سيطلب من إسرائيل “خطوات ملموسة” لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال بلينكن للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط “سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة” مؤكدا “هذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة”.

وأكد بلينكن العمل على تجنب أي تصعيد للحرب، بعد قيام كل من الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال “كنا واضحين للغاية بشأن الإجراءات التي نتخذها، بأننا مصممون على ردع أي تصعيد”.

ويبدأ بلينكن جولته، الجمعة، في تل أبيب، على أن يتوجه إلى الأردن نهاية الأسبوع. ويسعى من ورائها إلى الضغط على الحليف الإسرائيلي لحثه على حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان تدفق متواصل للمساعدات الإنسانية على غزة لا يصل منها إلا الشيء القليل، بينما يستمر قصف إسرائيلي مكثف عليها.

وتظهر الولايات المتحدة دعما تاما لإسرائيل، وهي أهم حليف سياسي وعسكري لها منذ الهجوم العنيف الذي شنته عليها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لكن واشنطن تأخذ أيضا بعين الاعتبار الضغوط الدولية المتنامية على خلفية أعداد الضحايا المدنيين الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة والذي يعتبره البعض “مفرطا”.

وتسعى واشنطن أيضا إلى إجلاء دفعات أخرى من رعاياها العالقين في غزة من خلال مفاوضات مكثفة بوساطة مصر وقطر، بعد دفعة أولى من الأميركيين غادرت القطاع الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تمكنت من إخراج 74 مواطنا من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة غداة بدء عبور الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مصر.

وخلال جلسة أمام الكونغرس قال وزير الخارجية بلينكن إن حوالي ألف شخص، بينهم 400 يحملون الجنسية الأمريكية وأقاربهم، يطلبون المساعدة من واشنطن للخروج من غزة.

مخاوف بشأن الضفة الغربية

في إسرائيل سيجري بلينكن على الخصوص مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويناقش معه الوضع، بحسب ما قال المتحدث باسمه ماثيو ميلر.

وكان بايدن أعلن، الأربعاء، ردّاً على الحاخامة اليهودية جيسيكا روزنبرغه التي قاطعته خلال تجمّع انتخابي، أنّه يؤيّد “فترة توقف” في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس. لكن واشنطن لا تؤيد الدعوات لوقف إطلاق النار.

🚨🇮🇱 Jewish Rabbi Jessica Rosenberg INTERRUPTS President Biden to demand a CEASEFIRE NOW. She is speaking on behalf of thousands of American Jews who say “No Genocide in Our Name!”

pic.twitter.com/r2R5a9GtQ6 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 2, 2023

بعدها سيحل بلينكن في الأردن، التي تدهورت علاقاتها جديا مع إسرائيل. ولا يستبعد أن تشمل جولته الشرق أوسطية محطات أخرى غير معلنة.

وسبق له أن قام بجولات دبلوماسية مكوكية في المنطقة الشهر الماضي شملت الأردن. كما تحدث، والرئيس بايدن أيضا، عدة مرات مع ملك الأردن عبد الله الثاني داعين إلى إيجاد “آلية عاجلة” لوقف أعمال العنف.

واعتبر بايدن أن “كل حياة بريئة تُفقد هي مأساة. نحن نحزن على هذه الوفيات، ونواصل الحداد على الأطفال الإسرائيليين وأمهاتهم (…) الذين قتلتهم حماس”. في حين تأخذ عليه الجالية الأمريكية المسلمة عدم اهتمامه بشكل بالمدنيين الفلسطينيين.

ويرتقب أن يستغل بلينكن جولته للدفع مجددا بحل الدولتين، بحسب دبلوماسيين.

وخلال جلسة للكونغرس الثلاثاء تطرّق بلينكن إلى ما يمكن أن يؤول إليه النزاع الحالي، مشيراً إلى وجوب أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس منذ العام 2007، وأن تتحمل “مسؤولية الحكم والأمن” فيه.

واعتبر أن أطرافا دولية أخرى يمكن ربما أن تلعب دورا في مرحلة انتقالية.

وخلفت الحرب على غزة، حتى الآن آلاف الشهداء وسط مخاوف من أن تتوسع إلى كامل المنطقة.

فضلا عما يجري في قطاع غزة يثير الوضع في الضفة الغربية أيضا قلق واشنطن، وينتظر أن يدعو بلينكن إلى وقف أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة المحتلة، والتي اعتبرت “مزعزعة للاستقرار بشكل كبير”.

الخميس، استشهد ثلاثة فلسطينيين وقتل إسرائيلي في أعمال عنف بعدة مواقع في الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية وهيئة الإغاثة الإسرائيلية.

بهذا الخصوص قال ميلر، الأربعاء، “بعثنا برسالة واضحة للغاية لهم مفادها بأن ذلك غير مقبول، (اعمال العنف) يجب أن تتوقف وينبغي محاسبة المسؤولين عنها”، في إشارة إلى اتصالات الولايات المتحدة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى محادثات بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

بعد الشرق الأوسط سيجري بلينكن الأسبوع المقبل جولة أخرى آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، وهي المنطقة التي تريد الولايات المتحدة أن تظل في نطاق اهتماماتها.

(وكالات)