مقتل وإصابة 19 شرطياً على الأقل في هجوم في جنوب شرق إيران 

زاهدان: صرح مسؤول إيراني بأن 12 من عناصر الشرطة الإيرانية لقوا حتفهم، وأصيب 7 آخرون في هجوم “إرهابي” استهدف مقراً لقيادة الشرطة بمدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وقال المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان، شمس آبادي، إن الهجوم وقع منتصف الليلة الماضية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الجمعة.

وبحسب الوكالة، أعلنت زمرة “جيش الظلم الإرهابية” مسؤوليتها عن هذا الهجوم الإجرامي، في إشارة إلى “منظمة جيش العدل” المناهضة للحكومة الإيرانية.

ويشن “جيش العدل”هجمات تستهدف قوات الأمن الإيرانية في إقليم سيستان بلوشستان، المتاخم لحدود باكستان وأفغانستان.

وكان أبرز هجمات “جيش العدل”، استهداف حافلة تابعة لـ “الحرس الثوري الإيراني” في سيستان بلوشيستان، ما أسفر عن مقتل 27 عنصراً من “الحرس الثوري”، وإصابة 13 آخرين في عام 2019 .

(د ب ا)