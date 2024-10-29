لايف ستايل | أزياء

عارضة الأزياء جيزيل بوندشين حامل في طفلها الأول من صديقها يواكيم فالينتي

29 - أكتوبر - 2024

عارضة الأزياء جيزيل بوندشين

لندن: ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن عارضة الأزياء الشهيرة جيزيل بوندشين حامل في طفلها الأول من صديقها مدرب الجوجيتسو” أحد الفنون القتالية البرازيلية” يواكيم فالينتي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن العلاقة بين بوندشين (44 عاما) وفالينتي (35 عاما) بدأت منذ يونيو/ حزيران 2023، بعد فترة قصيرة من طلاقها من زوجها لاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي (47 عاما).

ويشار إلى أن هذا سيكون الطفل الثالث لبوندشين، والأول لفالينتي. ويتردد أن بوندشين حامل في الشهر الخامس أو السادس.

وقال مصدر مقرب من بوندشين لمجلة “بيبول” الأمريكية إن “جيزيل ويواكيم سعداء بهذا الفصل الجديد في حياتهما، وهما يتطلعان لتأسيس بيئة محبة وسلمية من أجل الأسرة بأكملها”.

ويشار إلى أن جيزيل لديها طفلان من زوجها السابق وهما بنجامين (14 عاما) وفيفيان (11 عاما).

(د ب أ)

