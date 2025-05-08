عارضة الأزياء كايا سوكولا تدلي بشهادتها للمرة الأولى ضد هارفي واينستين

نيويورك: أدلت عارضة الأزياء البولندية كايا سوكولا بشهادتها للمرة الاولى الأربعاء ضد المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين الذي تُعاد محاكمته في نيويورك بعد إلغاء إدانته العام الماضي.

وتتهم المرأة البالغة 39 عاما واينستين الرئيس السابق لاستوديوهات “ميراماكس”، بالاعتداء عليها جنسيا عام 2006 في أحد فنادق مانهاتن عندما كانت تبلغ 19 عاما، وهو ما ينفيه واينستين.

ويُحاكَم واينستين الذي شكّلت شهادات نساء ضده عام 2017 شرارة الانطلاق لحركة “مي تو” في العالم، بتهمة الاعتداء الجنسي عام 2006 على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هاليي واغتصاب الممثلة جيسيكا مان سنة 2013.

وكان دينَ عام 2020 بهذه الاتهامات وحُكم عليه بالسجن 23 سنة. لكن في نيسان/ ابريل 2024، ألغت محكمة الاستئناف في نيويورك الحكم، مشيرة إلى أنّ المحكمة سمحت لضحايا مزعومين آخرين بالإدلاء بشهاداتهم حول وقائع لم يُتهم بها واينستين.

وفي المحاكمة الجديدة في نيويورك، يُلاحَق واينستين أيضا بتهمة الاعتداء الجنسي على كايا سوكولا، التي لم تُدل بشهادتها أمام هيئة المحلفين عام 2020 وأدلت بها للمرة الاولى الأربعاء.

خلال جلسة الاستماع، طرحت المدعية شانون لوسي سلسلة من الأسئلة على سوكولا بشأن تحصيلها العلمي وبداية مسيرتها في عرض الأزياء، وعرضت على هيئة المحلفين صورا لها وهي مراهقة على أغلفة المجلات، ثم تناولت مسألة وصولها إلى نيويورك عام 2002 لمتابعة مسيرتها المهنية.

وظهر واينستين الذي حُكم عليه عام 2023 في كاليفورنيا بالسجن 16 عاما في قضية جنسية منفصلة، في محكمة مانهاتن الأربعاء مكبل اليدين وعلى كرسي متحرك.

(أ ف ب)