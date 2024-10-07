عازف الأكورديون: من أغنيات إديث بياف

من أجمل أغنيات إديث بياف أغنية عازف الأكورديون L’accordeoniste يعود تاريخ الأغنية إلى عام 1940 وهي من تأليف الموسيقار وكاتب الأغاني الفرنسي ميشيل إيمير، وكانت هذه الأغنية أول تعاون بينهما، ثم تلاها العديد من الأغنيات، حققت الأغنية نجاحاً كبيراً في زمنها، وخلال العقود الماضية ولا تزال حتى اليوم من أغنيات بياف المحبوبة. تعد إديث بياف كما هو معروف أيقونة من أيقونات الغناء الفرنسي، ومن أشهر مطربات القرن العشرين في العالم، وكان لها أسلوب فريد في التعبير والأداء الغنائي والانفعال العاطفي والدرامي، وكانت تمتلك صوتاً جميلاً مميزاً يجمع بين القوة والحدة والنعومة. ولدت بياف عام 1915 وتوفيت عام 1963 وهي في السابعة والأربعين من عمرها، بعد أن قدمت إلى عالم الموسيقى مجموعة رائعة من الأغاني الشهيرة الخالدة كأغنية La vie en rose وأغنية Non, je ne regrette rien وغيرهما، وكانت تعرف بلقب العصفورة الصغيرة La Môme.
تذهب بنا أغنية عازف الأكورديون إلى أجواء الأربعينيات، حيث الأوضاع البائسة للكثير من الناس في أوروبا تحت الظلال الثقيلة للحرب العالمية الثانية، وكذلك تذهب بنا إلى موسيقى الأربعينيات الفرنسية، وأجواء الكباريه والملاهي الليلية. وقد كان التعبير عن المعاناة من الحرب العالمية سائداً إلى حد ما في الأغنية الفرنسية، خصوصاً التعبير عن المعاناة العاطفية بشكل رومانسي حزين، عندما يذهب الرجال إلى الحرب وتبقى النساء وحيدات تنتظر كل منهم عودة حبيبها الذي قد لا يأتي أبداً، وهو ما نجده عند رينا كيتي أيضاً في الكثير من أغانيها الرومانسية الجميلة. تتكون الأغنية من ثلاثة أقسام، أو تصور ثلاثة مشاهد من حياة فتاة جميلة من فتيات الهوى، يبدأ كل قسم من الأقسام الثلاثة بالافتتاحية ذاتها مع تغيير كلمة واحدة فقط، من أجل التعبير عن شعور معين والإشارة إلى وضع أو حالة مختلفة تمر بها بطلة الأغنية، فهي جميلة في الحالة الأولى، وحزينة في الحالة الثانية، ووحيدة في الحالة الثالثة.
يعتمد اللحن بطبيعة الحال على آلة الأكورديون نظراً لعنوان الأغنية وقصتها وبطلها عازف الأكورديون، وكذلك نظراً لأهمية الأكورديون في الموسيقى الفرنسية، ويلاحظ السامع الحركة الراقصة الدائرية لأنغام الأكورديون، مع توظيف البطء والسرعة والتصاعدات الدرامية، وقد يشعر البعض بأن إديث بياف تكون في سباق بصوتها مع الأكورديون، وتعمل على مواكبته واللحاق به خصوصاً في الأجزاء السريعة. وكما هي عادتها نجد في أغنية عازف الأكورديون قوة شديدة في الأداء الغنائي والدرامي، وفي التعبير عن كل كلمة من كلمات الأغنية، وعن أدق المشاعر وتفاصيل الحالة العاطفية والنفسية التي تمر بها الفتاة في هذه اللحظة أو تلك، إلى درجة أننا نرى عيني إديث بياف تدمعان في النسخ المصورة من هذه الأغنية، كما يدمع الصوت أيضاً، ويخفق الشعور عند نطق كلمات معينة، ولا تكتفي بكل ما تفعله طوال الأغنية من براعة الأسلوب وفرادة التعبير، وما تخلقه من أثر في نفس السامع، وتأبى إلا أن تجعل من خاتمة الأغنية لحظة لا تنسى تظل عالقة في ذهن السامع بتلك الصرخة الباكية المذهلة عندما تقول Arrêtez! Arrêtez la musique!.
تروي لنا الأغنية قصة عن فتاة من فتيات الهوى، وتقدم لنا ثلاثة مشاهد تصورها بالكلمة والموسيقى والأداء، وتستخدم أسلوب القطع السينمائي بالانتقال من مشهد إلى آخر. هي فتاة فقيرة بائسة تحلم بالحب والحياة الهانئة السعيدة مع حبيب، وتتمنى أن يجمعهما بيت وأن يعيشا معا عيشا كريما مستقرا، وقد يتوقف السامع العربي على وجه الخصوص عند كلمة «باشا» أو «باشوات» المستخدمة في هذه الأغنية الفرنسية، فقد كانت هذه الفتاة البائسة تحلم بأن تصير هي وحبيبها من الباشوات في المقطع القائل Ils seront de vrais pachas.
تكون الفتاة في بداية الأغنية في المشهد الأول مع أحد الزبائن، وبعد أن تنتهي من عملها التعيس تذهب إلى صالة من صالات الرقص، لتعيش في دنيا الأحلام قليلاً بعيداً عن واقعها المزري، وهناك تجد الحبيب، عازف الأكورديون الذي يعزف موسيقى رقصة الجافا، تستمع الفتاة إلى موسيقى الجافا، لكنها لا ترقصها، تنظر إلى ذلك الشاب اللطيف وتنجذب إليه عاطفياً وجسدياً، وتنجذب أيضاً إلى موسيقاه وطريقته في العزف وإحساسه ونشوته الفنية.
في المشهد الثاني تكون الفتاة حزينة، فقد ذهب الحبيب عازف الأكورديون إلى الحرب، لكنها تحلم بعودته وبالحياة الجميلة المستقرة التي تنتظرهما، حيث المنزل والعمل وكل ما سيحققانه معاً، فسوف يكونان من الباشوات، وسيعزف لها موسيقى رقصة الجافا في كل ليلة. في المشهد الثالث تكون الفتاة وحيدة، فقد مات عازف الأكورديون في الحرب ولن يعود أبداً، مات حبيبها ودمرت حياتها وودعت كل الأحلام الجميلة، تحاول أن تحيا من جديد وأن تقاوم ذلك الشعور الهائل بالضياع وموت كل شيء، تذهب لتستمع إلى عازف أكورديون آخر يعزف موسيقى رقصة الجافا، تحاول أن تنسى وترقص وتدور مع الأنغام، لكن المحاولة تفشل ويطغى الألم ويتغلب على كل محاولات الحياة والحب من جديد، فلا يكون منها إلا أن تطلب من العازفين أن يوقفوا الموسيقى.
كاتبة مصرية
كالعادة.. الرابط ادناه لمن يود …
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شكرا مروة على هذا المقال الجميل المرفق بصور جميلة..
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أراك وقفت عند كلمة باشا بالفرنسية ..
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ما رأيك في كلمة toubib… طبيب …
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الرابط:
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https://youtu.be/Vhu-0IBZm5s?si=7qLDS2SaeN6R5gRC
شكرا لك ابن الوليد
عرفت منك كلمة toubib وأدهشتني فعلا
لا يجد عشاق ايقونة الاغنية الفرنكوفونية الخالدة اديث بياف و متتبعو اغانيها اي مجال للمفاضلة بين اغانيها
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فكل ما جادت به حنجرتها الرخيمة باحاسيسها الصادقة لا يقاوم و لا فرق في الروعة بين اغنية و لاحقة عليها من
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اغانيها . لكن ما يميز اغنية عازف الاكورديون عن غيرها انها تعكس بشكل دقيق و موثوق فصلا من حياة الشارع
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و الفقر و و التنقل بين الملاهي و التشرد الذي طبع حياتها السابقة على شهرتها و اقعا , بياف و بعد تتويجها سيدة الاغنية
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الفرنسية ستتعرف على الملاكم العالمي مارسيل سيردن و تربطهما علاقة عاطفية شهيرة لا يكتب لها النجاح بعد
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موت الاخير في حادث تحطم طائرته و كانت ثمرة هذه المأساة اشهر اغنية توسل عنوانها Mon Dieu تشابه كبير
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بين حياة بياف و فتاة الهوى في اغنية عازف الاكورديون كـأنها استحضرت فيها ماضيها و حدثت بما ينتظرها من فقد
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تحياتي
فعلا هناك تشابه كبير بين هذه الأغنية وما حدث لها للأسف.. وسواء كان الألم حقيقي أو متخيل فأسلوبها في الأداء مذهل على كل حال
تعقيب رائع من أخينا خليل وضح من خلاله المسار الفني للمغنية Édith Piaf في تناغم مع مراحل و ظروف حياتها بصفة عامة حيث عرفت الحرمان و شظف العيش في مرحلة الطفولة كما تعرضت بعد ذلك لأزمات عاطفية حادة كانت اصعبها و اشدها وفاة حبيبها الملاكم Marcel Cerdan في حادثة الطائرة إثر فوزه ببطولة العالم / لا يزال في الدار البيضاء مقهى كان يملكه و يحمل اسمه وفيه القاعة التي كان يتدرب بها. غنت هذه الأيقونة للطبقات الشعبية و للحب و العواطف الإنسانية البسيطة و النبيلة في ذات الوقت. غنت بكل صدق و عفوية عن الظروف الصعبة التي مرت بها و لذلك تظل أغانيها خالدة لدى الجماهير الملمة باللغة الفرنسية. أخيرا أود الإشارة إلى أن سيدة الطرب العربي كوكب الشرق المرحومة أم كلثوم عندما غنت في قاعة الاولمبياد في مدينة باريس أول مرة في نهاية ستينيات القرن الماضي قارن المختصون في الغناء و الموسيقى بين Édith Piaf و أم كلثوم من حيث قوة و جمال الصوت و الأداء فوجدوا أن لا مجال للمقارنة حيث الكفة تميل بدرجات كبيرة للمرحوم أم كلثوم . شكرا أخي خليل على التعليق الجميل و للدكتورة مروة على تخصيص هذا المقال لهذه المغنية الرائعة. لكن متى نستمتع بمقال جميل عن روائع سيدة الطرب العربي ؟ مع تحياتي و تقديري و ان حفت على بيت الخال سلمي لي عليه.
تحياتي أستاذ هيثم
جميل جدا وجود هذا المقهى في الدار البيضاء والحفاظ عليه
إن شاء الله سوف أكتب عن أم كلثوم.. كتبت عنها شيئا قليلا من قبل في مقال عن رقصة الإشراقات التي صممها موريس بيجار على أغنية تائب تجري دموعي ندما، وكان هذا بعد دخوله في الإسلام. وكان بيجار عاشقا لصوت أم كلثوم بشدة.
شكرا جزيلا أستاذ هيثم
السلام وصل حالا 🙏
( فسوف يكونان من الباشوات ).تعبير مصريّ شعبيّ في غاية الجمال؛ تمّ توظيفه عن قصد أو عفوًا في هذا المقال مع الأغنية / القصّة لبياف؛ وأعرف مثلها مع فتاة…فقدت حبيبها ؛ الذي ذهب إلى الحرب ولم يعد.وظلّت من بعده ضائعة من دون موسيقى ولا بدلة زفاف.وحضورك يامروة كزهرة ناضرة منعشة للنفس في حديقة جريدة القدس.
شكرا جزيلا دكتور جمال
تحياتي لك
اولا شكرا الأخت مروة صلاح على الجهد الفني والتحليلي الموسيقي الغنائي وكدالك المنبر الدي يحرص على تقديم الجديد حتى لايصاب القارئ بالملل فايبتعد عن القراءة نسأل الله الحفظ الحرب قبيحة بل أقبح مريرة بل أمر تأكل كل شيء وجدته أمامها كيف ماكان والفن ضدها يدعوا ودائما للحب والتعاون والأبتعاذ عن الكراهية وبلغة لاختصار الموسيقى من أجمل وسائل التعبير بعد الشعر والحربين العالميتين أكلت لكن .
آمين يا رب.. ربنا يحفظ بلادنا جميعا وينجينا
شكرا جزيلا بلي محمد
شكرا سيدة مروة
في هدا الوقت السيئ وسط هدا الدمار المهول الذي نعيشه والاخبار اليومية المفزعة ، تُهدي قُرّاء القدس العربي هدا المتنفس الفني الجميل الراقي عبر مقالاتك
شكرا سيدتي
شكرا جزيلا أستاذ علي
تحياتي لك
أتذكر في مرحلة الطفولة..ثم المراهقة..كيف كان بعض استاذنا من الفرنسيين..وكان عددهم كبيراً..بعد مغادرة الأساتذة المصريين..؛ يحاولون بكل طرق التشويق.. تقريبنا إلى مختلف مكونات الثقافة الفرنسية..مما جعلنا نلتهم روايات فيكتور هوغو..ومنها البؤساء..وفي مهب الريح..ومسرحيات موليير..مثل البخيل..والمتحذلقون.. إن لم تخني الذاكرة.. وقصائد لامارتين وشاتو بريان…واغاني أديت بياف…وجو داسان..وميراي ماتيو..مع التركيز على شارل ازنافور..وجاك برايل…؛ ومع كل تطور عمري ومعرفي..كنت ازداد تشبتا بما قاله فيلسوف العصامية.. أو عصامي الفلاسفة.. الخالد..عباس محمود العقاد.. بأن شاعرية المعاني هي أبلغ وأعمق من أن تحبس في قوالب السجع والقوافي.. وأن فيكتور هوغو مع بؤساءه نثرا وشعرا كان لصيقا بهم..معايشا لهم..ولم يكن من صنف الواصفين الذين يستجدون دموع القارىء بكل أشكال المبالغات والتعذيب النفسي…؛ بالرجوع إلى أيقونة الغناء الفرنسي أديت بياف..سنجد قدرة فريدة في التعبير الصوتي عن التناقض بين الدافع الرومانسي الملح ..وبين الاعتزاز بالذات..ومحاولة كبح جماح العاطفة…التي تصل إلى قمة الانتصار لشيء شبيه بالعدمية..وهو..اللاشيء من اللاشيء.. أي rien de rien…بعد الاقرار بعدم الندم على أي شيء…متمنياتي للدكتورة مروة متولي بالمزيد من التألق..
تحياتي أستاذ عبد الرحيم
شيء رائع استعانة الأساتذة ببعض الأغنيات في تدريس الطلاب كما ذكرت.. هذا الأمر أحبه عندكم بصراحة.. ابن الوليد أيضا تحدث أكثر من مرة عن أستاذ اللغة الإنكليزية الذي درسه في المغرب وكيف كان يسمعهم أغنيات ممتازة مختارة بعناية ليدخلهم في قلب اللغة.
ذكرني حديثك عن مقولة العقاد بزكي مبارك الذي انتقل بفن الغزل من الشعر إلى النثر في تحفته الرائعة “ليلى المريضة في العراق”
أما عن بياف فكما ذكرت فعلا قوة التعبير عندها مذهلة للغاية وكذلك الصراع والدراما من أسرار جمال أغانيها
شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحيم على حضورك الغني دائما
إديث بياف، مأساة المهمشين وساكني الرصيف، وهي التعبير الموسيقي والشعبي عن الصوت الفرنسي الأصيل، لهذا الموسيقى الفرنسية تبتعد وتقترب من ذاتها لكنها تعود إلى الأكورديون لتعيد اكتشاف الفضاء الفرنسي المفتوحة على الفرحة والانطلاق، الأكورديون في الوجدان الفرنسي تعبير عن الحرية.
تحياتي أستاذة مروة.
تحياتي الكاتب المحترم عبد الحفيظ بن جلولي
سعدت بقراءة مداخلتك الرائعة وأشكرك جزيل الشكر على حضورك ومشاركة الأفكار المضيئة.
مع خالص الود والتقدير
شكراً لك.. كلام بمستوى جو الأغنية وايحائاتها وحياة اديث بياف.. لقد وضعتنا فيه تماماً..
شكرا لك
شكرا لك.