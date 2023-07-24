عاصفة رعدية “غير مسبوقة” تلحق أضرارا جسيمة بمطار ومدينة عدن مع وقوع إصابات- (صور وفيديو)

عدن- “القدس العربي”: في مؤشر خطير لآثار التغير المناخي الذي يشهده اليمن، كانت مدينة عدن الساحلية (جنوب)، فجر الإثنين، على موعد مع أمطار غزيرة مصحوبة بعاصفة رعدية ورياح شديدة لم يسبق أن شهدتها من قبل.

وتسببت العاصفة في تحطم الواجهة الزجاجية لصالة المغادرة بمطار عدن الدولي وغير ذلك من الأضرار في مرافق المطار، بالإضافة إلى تضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.

بسبب العاصفة التي تضرب #عدن.. فيديو يوثق لحظة سقوط الواجهة الزجاجية لـ #مطار_عدن بسبب الرياح الشديدة#الغد_المشرق pic.twitter.com/lL7gqitvgg — قناة الغد المشرق (@alghadye) July 24, 2023

وتسبب تحطم الواجهة الزجاجية لصالة المغادرة في المطار في حالة هلع لدى المسافرين، ونجم عن ذلك إصابة ستة منهم واثنين من موظفي المطار.

كما ألحقت العاصفة الرعدية أضرارا بأسقف صالات المطار وإحدى عربات الإطفاء، وأدت إلى تهدم جزء من سور المطار، وفق مدير عام المطار، عبدالرقيب العمري، الذي قال إن سرعة الرياح وصلت إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وأضاف العمري، في مقابلة مع قناة محلية، أن العاصفة الرعدية المصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة تسببت بأضرار جسيمة بمبنى الترحيل وبعض التجهيزات والمباني الفنية في المطار.

وذكر أن العاصفة تزامنت مع ثلاث رحلات؛ رحلتان مغادرتان لعدد 450 راكبا؛ الرحلة الأولى إلى جدة والثانية إلى القاهرة، بالإضافة إلى رحلة قادمة من الرياض.

وأضاف: قوة الرياح الشديدة التي لم تشهدها عدن قط، ولم يشهدها المطار، تسببت في إتلاف واجهات الزجاج الأمامية لصالة المغادرة، ما أدى إلى إصابة ما بين خمسة أو ستة من المسافرين واثنين من الموظفين في المطار.

مطار عدن الدولي أول مطار في العالم يطير قبل الطيارة🙃

بالله هذا مطار دولي يتكسر زي الويفر من عاصفة رعدية هذا هو الإعمار اللي صدعتونا فيه؟! والله اللي صار فجر اليوم مأساة بحد ذاتها وجع ما بعده وجع💔 الله يشفي جميع الجرحى ويعوض الناس اللي تضررت خير #مطار_عدن_الدولي

♡#ريم_عدن♡ pic.twitter.com/F0QDTBQPyl — ✌🏻🇵🇸♡Reem_ Aden♡✪ (@1988AESLAM) July 24, 2023

ولم تقتصر أضرار العاصفة على المطار، فقد أدت أيضا إلى تضرر مناطق متفرقة في المدينة حيث اقتلعت أعمدة إنارة وأشجار الطرقات وتدمرت أسقف وأسوار بعض المباني بالإضافة إلى قطع حركة سير المركبات في بعض الشوارع.

وامتدت آثار العاصفة إلى مديرية خور مكسر ومديريات أخرى بمدينة عدن حيث تضررت مبان سكنية ومرافق خدمية وسيارات، وفق ما عرضته بعض الصور والفيديوهات المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي.

تعليقًا على ذلك، قال الكاتب والمترجم اليمني، مصطفى ناجي، في تغريدة على تويتر “تعرضت مدينة عدن لعاصفة رياح عاتية استطاعت اقتلاع واجهات زجاجية في المطار حديث الترميم وإحداث أضرار مادية في شوارع المدنية خصوصا المشرعة على الرياح. يبدو أن الرياح كانت بسرعة تتجاوز 70 kh اي بمتوسط تحذير برتقالي”. وأضاف: “تقلبات المناخ أصبحت أكثر ضراوة في اليمن وتزيد من التحديات الطبيعية”.

وأكدت وزارة النقل في الحكومة المعترف بها في وقت لاحق، اليوم الإثنين، أن حركة الملاحة الجوية بمطار عدن الدولي مستمرة، وتعمل بصورة طبيعية على الرغم من الأضرار التي خلفتها العاصفة.

وتفقد وزير النقل، عبد السلام حُميد، سير العمل في المطار، واطلع على حجم الأضرار، موجها القائمين على المطار بحصر الأضرار والتكفل بعلاج المصابين.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن وزير النقل كلّف مدير المطار بإعداد تقرير مفصل عن حجم الأضرار، موجهاً بصرف عهدة مالية لإصلاح الأضرار وتصفية المخلفات وإعادة جاهزية المطار بشكل كامل وبصورة عاجلة.

وتطرق نشطاء على مواقع التواصل إلى ما اعتبروه فساد المشاريع الحكومية، بدليل ما شهده المطار من أضرار جسيمة على الرغم من أنه حديث التأهيل ضمن مشروع من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

تدمير مطار عدن بسبب الرياح يوضح لنا مقدار الفساد المهول الذي كان ومازال يمارس من عهد الشرعية السابقة والمجلس الرئاسي اليوم والحكومات المتعاقبة وأسوأها حكومة معين والسلطة المحلية في عدن وهي أسوأ سلطة في تاريخ عدن وفساد قيادات جنوبية مدنية وعسكرية ، مع سيطرة الفاسدون على المشهد… pic.twitter.com/L7y1UkHA3Z — العميد خالد النسي (@khaledaalnasi) July 24, 2023