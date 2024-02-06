عاصفة عاتية في كاليفورنيا تخلّف ثلاثة قتلى على الأقل- (صور وفيديو)

لوس انجليس: قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ في كاليفورنيا من جرّاء عاصفة عاتية تسبّبت بفيضانات ضخمة وقطعت الكهرباء عما يقرب من نصف مليون منزل، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين.

ويشهد جنوب “الولاية الذهبية” هطول أمطار غزيرة بدون انقطاع منذ أكثر من 24 ساعة.

بالمقابل تعرّض القسم الشمالي من الولاية لرياح عنيفة نجم عنها سقوط أشجار ممّا تسبّب بمصرع ثلاثة أشخاص على الأقلّ الأحد، بحسب السلطات المحلية.

وحذّر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم من أنّ “هذه عاصفة ضخمة قد تشكّل تداعياتها خطراً على الأرواح”، معلناً حالة الطوارئ في ثمان من مقاطعات الولاية البالغ عددها 58 مقاطعة.

ومن بين أكثر المقاطعات تأثّراً بالعاصفة لوس أنجليس وأورانج وريفرسايد وسان برناردينو وسان دييغو وسانتا باربرا، وكلّها تقع في جنوب الولاية.

Southern California pic.twitter.com/3oaiTcEvWF — Modern Warfare with Alex Jones (@AlexJonesMW3) February 6, 2024

وتعرّضت مدينة لوس أنجليس لفيضانات تسبّبت بقطع طرقات وأدّت لانهيارات أرضية خطرة.

ودفع هذا الوضع بالسلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء تلال هوليوود وسانتا مونيكا المطلّة على المدينة.

وفي هذه المنطقة الفارهة، أدّت فيضانات طينية إلى طمر سيارات بأكملها وسحب منزل من أساساته، بحسب ما أظهرت مشاهد بثّتها قناة “كي تي إل إيه” التلفزيونية المحلية.

(أ ف ب)