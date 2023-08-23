عاصفة قوية تهب على مكة وصاعقة مهيبة تضرب برج الساعة- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:

تدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لعاصفة قوية ماطرة هبت على الحرم المكي الشريف، أثناء أداء صلاة المغرب، أمس الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: “هطلت أمطار غزيرة، مساء الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة”.

فيما نشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو، يظهر هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة، والتي استمرت فترة طويلة. وفيديو آخر لصاعقة تلامس برج الساعة في الحرم المكي.

صواعق مهيبة ترسم لوحة فنية مع برج الساعة، مساء اليوم الثلاثاء. pic.twitter.com/Q4FHnSVrCO — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 22, 2023

فيديو | صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/mfZjnQa8HY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2023

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقع في تقرير، “استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة”.

❞ لا ملجأ من الله إلا إليه ❝ .. امطار #مكة_المكرمة وبرق ضرب برج الساعه، وتلك اللوحات في شوارع مكه وقد حركتها الرياح والأمطار، كلها بلحظه تحركت، الا لوحة ثابته لم تتحرك ولم ولن تتتغير بل كانت الامان من كل ذلك .. هي لااله الا الله محمد رسول الله، من تمسك بها نجا وامن واطمأن.. pic.twitter.com/6ztSnbc9Ep — فيصل محمد Faisal Mohammed (@fyicl) August 22, 2023