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عاصفة قوية تهب على مكة وصاعقة مهيبة تضرب برج الساعة- (فيديوهات)

منذ 32 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

تدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لعاصفة قوية ماطرة هبت على الحرم المكي الشريف، أثناء أداء صلاة المغرب، أمس الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: “هطلت أمطار غزيرة، مساء الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة”.

فيما نشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو، يظهر هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة، والتي استمرت فترة طويلة. وفيديو آخر لصاعقة تلامس برج الساعة في الحرم المكي.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقع في تقرير، “استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة”.

 

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