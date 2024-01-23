“عاصفة نارية” في واشنطن بعد احتجاج مجموعة من موظفي الحكومة الأمريكية على سياسة بايدن الداعمة لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: يواجه المئات من الموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة ضغوطًا بعد تنظيم احتجاج ضد سياسات إدارة الرئيس جو بايدن الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة حيث اقترح كبار المشرعين الجمهوريين أن “أفعالهم” يجب أن تؤدي إلى إقالتهم.

“فيدراليون متحدون من أجل السلام”: من واجبنا الوطني وواجبنا الأخلاقي حث حكومتنا على دعم الدعوات لوقف إطلاق النار، ودعم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة

وناشدت مجموعة “فيدراليون متحدون من أجل السلام”، التي تقول إنها تمثل الموظفين في أكثر من عشرين وكالة، الموظفين الفيدراليين أن يأخذوا إجازة في 16 كانون الثاني (يناير) كشكل من أشكال معارضة الدعم الحازم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لإسرائيل، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة.

وعرّف المنظمون عن أنفسهم بأنهم مجموعة من الموظفين الفيدراليين عبر مجموعة من الوكالات “الذين يعتقدون أنه من واجبنا الوطني وواجبنا الأخلاقي حث حكومتنا على دعم الدعوات لوقف إطلاق النار، ودعم المساعدات الإنسانية والوصول إلى غزة”.

وقال اثنان من قادة المجموعة – الذين تم منحهم حق عدم الكشف عن هويتهم لحمايتهم من الانتقام المحتمل – إنهم أنشأوا المنظمة بعد اجتماعهم مع موظفين فيدراليين آخرين شعروا بالتحرك للعمل، وفقاً لموقع ” غوفرمينت إكسكاتيف”.

وقال أحد الموظفين: “كنا نشعر بالإحباط الشديد إزاء اتجاه حكومتنا”. إدارة بايدن هي “إدارة نعمل جميعًا من أجلها، وبشكل عام نعمل من أجلها بكل فخر وسعادة، لكن هذا شيء لا يمكننا أن نقف بجانبه بضمير حي دون أن نفعل شيئًا ما”.

وشجعت المجموعة عبر صفحتها على إنستغرام جميع المشاركين على أخذ إجازة سنوية للمشاركة فيما أسمته “يوم الحداد”.

وقال المنظمون، الذين أمضى كل منهم أكثر من 15 عامًا في الخدمة الفيدرالية، إن الموظفين يجب أن يتخذوا قرارات شخصية حول ما إذا كانوا سيخبرون المشرفين عليهم أو يدرجون في رسائلهم خارج المكتب سبب غيابهم.

وقالوا إنهم ناقشوا القضية مع مسؤولي الأخلاقيات في وكالاتهم ومع المحامين، وقرروا أنه طالما أنهم أخذوا إجازة، فإن احتجاجهم لن يشكل أي انتهاك للقانون أو الإجراءات. ومع ذلك، أقروا بأن أفعالهم لم تكن خالية من المخاطر.

تسبب الاهتمام الذي تلقته المجموعة في رد فعل عنيف من القيادة الجمهورية في مجلس النواب

وقال منظم آخر: “أولئك منا الذين شاركوا في هذا الجهد كانوا يعلمون أنه قد تكون هناك تداعيات سلبية”. وأضافوا أنه من الشائع أن يختلف الموظفون الفيدراليون مع سياسات الإدارة، لكنهم عادة لا يقدمون تحديات رسمية. وقالوا إن هذه الحالة كانت فريدة من نوعها، لأن الوفيات في المنطقة خلقت “ضرورة أخلاقية ملحة للتحرك”.

وأصدر مكتب المستشار الخاص، وهو الوكالة التي تشرف على القانون الفيدرالي الذي يوضح القيود المحدودة التي يمكن أن يواجهها موظفو السلطة التنفيذية في التعبير عن آرائهم السياسية الشخصية، مؤخرًا توجيهات جديدة توضح أن الموظفين الفيدراليين يمكنهم مناقشة آرائهم حول الصراع في مكان العمل لفترة طويلة لأنهم لا يعبرون عن تأييد أو معارضة لأي سياسي أو حزب سياسي.

وأصدر “الاتحاد الفيدرالي المتحد من أجل السلام” تعليماته للمشاركين بالتواصل بشأن احتجاجهم فقط في الوقت الشخصي وعدم استخدام الموارد الحكومية، بما في ذلك حسابات البريد الإلكتروني. وجاءت توجيهات OSC في أعقاب دعوة من السيناتور ماركو روبيو، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، للوكالة للتحقيق في أي انتهاكات محتملة لقانون هاتش فيما يتعلق برسالة من مجموعة مجهولة من المعينين السياسيين والموظفين المهنيين في إدارة بايدن الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة. .

وفي وزارة الخارجية، على وجه الخصوص، استخدم بعض الموظفين الأدوات المتاحة للتعبير عن عدم موافقتهم على سياسات الإدارة، لكن المسؤولين والنقابة التي تمثل موظفي الخدمة الخارجية أشادوا مؤخرًا بالإدارة لترحيبها بالمعارضة والسماح بإجراء مناقشات داخلية حول الصراع، وفقا لموقع “غوفرمنت”.

وأخبر “الفيدراليون المتحدون من أجل السلام” الأعضاء أنه يجب حماية أفعالهم، لكن حركتهم لم تكن لها سابقة كبيرة، وبالتالي لم يتمكنوا من تقديم أي ضمانات. وقال جون ماهوني، المحامي الذي يركز على قانون العمل الفيدرالي، إن طلب الإجازة والحصول عليها يجب أن يوفر بعض الحماية للموظفين، لكن هناك عوامل أخرى قد تعرضهم للخطر.

وقال ماهوني: “إنهم يتمتعون بحقوق التعديل الأول مثل أي شخص آخر في رفع التظلمات إلى الحكومة”. وأضاف أنهم قد يواجهون العقوبة، “إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بإساءة استخدام الإجازة، أو إذا تورطوا في سوء سلوك خارج العمل له علاقة بعملهم”.

وقالت دورين غرينوالد، رئيسة اتحاد موظفي الخزانة الوطنية، إنه يجب على الموظفين الفيدراليين توخي الحذر عند الانخراط في أنشطة مثل “يوم الحداد”.

وتسبب الاهتمام الذي تلقته المجموعة في رد فعل عنيف من القيادة الجمهورية في مجلس النواب. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، في تغريدة على تويتر إن أي موظف يشارك في الاحتجاج “يتجاهل مسؤوليته ويسيء استخدام ثقة دافعي الضرائب”.

قال جونسون: “إنهم يستحقون الطرد”.

المجموعة لديها أهداف طموحة: جذب الاهتمام الكافي لتحفيز الرئيس بايدن على تغيير الاتجاه

وبحسب ما ورد، تعهد النائبان جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، وبيت سيشنز، الجمهوري عن ولاية تكساس، اللذين يرأسان لجنة مساءلة الرقابة بمجلس النواب ولجنتها المعنية بالعمليات الحكومية والقوى العاملة الفيدرالية، على التوالي، بالعمل مع جونسون “لضمان اتخاذ الوكالات الفيدرالية ما يلزم”. إجراءات تأديبية ضد أي شخص لا يظهر لصالح الشعب الأمريكي، بما في ذلك الاحتجاج”. وأشاروا إلى أن للموظفين الفيدراليين الحق في الاحتجاج، لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون تنظيم إضراب.

ووافق ماهوني على أنه إذا لم يحصل الموظفون على إجازة سنوية قبل احتجاجهم، فمن المحتمل أن يعتبر “انسحابهم” بمثابة إضراب وسيكون بمثابة جريمة قابلة للطرد. ومع ذلك، يبدو أنهم حصلوا على الأقل على الإجازة، مما يوفر لهم دفاعات التعديل الأول.

وقال ماهوني إن الظروف تمثل “قضية جديدة” يمكن أن تؤدي إلى “معركة مثيرة للاهتمام”، على الرغم من أنه أشار إلى أن هناك سابقة لوكالات قامت بفصل الموظفين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للوكالات أيضًا أن تختار فرض عقوبات أقل شدة إذا قررت حدوث سوء سلوك.

وقال أحد قادة المجموعة: “عندما رأيت منشور (جونسون) للمرة الأولى، شعرت بالتأكيد بشعور سيء للغاية في معدتي”. وبعد التفكير، كان الموظف يأمل في عدم حدوث أي شيء، حيث اتهم رئيس مجلس النواب المجموعة بتنظيم شيء ما – إضراب – لم تدعو إليه. “حقيقة أننا تمكنا من جذب انتباه شخص ما على هذا المستوى هي علامة جيدة على أننا كنا فعالين على مستوى ما.”

وقال منظم آخر إن المجموعة لديها أهداف طموحة: جذب الاهتمام الكافي لتحفيز الرئيس بايدن على تغيير الاتجاه. وأشاد الموظف بالإدارة لاستعدادها لقبول المعارضة داخليًا داخل الوكالات، لكنه أعرب عن أمله في أن تتمكن المجموعة من إظهار حجم الاستياء على مستوى الحكومة. ورفض المنظمون تحديد عدد الموظفين الذين شاركوا في “يوم الحداد”، مشيرين إلى أنهم تعهدوا بالحفاظ على سرية مشاركة كل فرد، لكنهم قالوا إنهم يمثلون 30 وكالة تتراوح من وزارة الخارجية إلى وزارة النقل إلى إدارة الضمان الاجتماعي .