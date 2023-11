عالم الزلازل الهولندي يحذر من أن يؤدي قصف غزة إلى “زلزال كبير” بالمنطقة

“القدس العربي”: مع دخول الصراع والقصف العنيف في غزة شهره الثاني، الثلاثاء، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من كم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.

وقال العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا): “على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة، وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت”.

The world should force Israel to stop this insanity. Apart from the #genocide against #Palestinians, this bombing will eventually have a great seismic effect on the region and accelerate major earthquake occurrence along the Dead Sea transform. Human stupidity. https://t.co/YBtBUup4WQ

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) November 5, 2023