عالم الزلازل الهولندي يحذر من أن يؤدي قصف غزة إلى “زلزال كبير” بالمنطقة

“القدس العربي”: مع دخول الصراع والقصف العنيف في غزة شهره الثاني، الثلاثاء، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من كم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.

وقال العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا): “على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة، وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت”.

The world should force Israel to stop this insanity. Apart from the #genocide against #Palestinians, this bombing will eventually have a great seismic effect on the region and accelerate major earthquake occurrence along the Dead Sea transform. Human stupidity. https://t.co/YBtBUup4WQ — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) November 5, 2023

ومنذ أيام، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين، حيث أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناغازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.

وكان هوغربيتس قد أثار جدلا بين متابعيه، بعد تغريدة تحدث فيها أن غزة لن تبقى كما هي اليوم داعيا إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، كما قال إن إسرائيل ستضم القطاع المكتظ بالسكان، ولن يعود هناك مكان لغزة بل ستصبح كلها ضمن إسرائيل.

ونشر العالم الهولندي صورة تضم عدة خرائط تظهر تآكل الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية.

وكتب قائلا: “إذا كنتم ما زلتم تعتقدون أن هذا الصراع يدور حول مكافحة الإرهابيين فأنتم مخطئون. فمنذ عام 1948 كان الهدف دائما يتعلق بترحيل الفلسطينيين”.

وأكد أن “إسرائيل عمدت منذ سنوات طويلة إلى طرد الفلسطينيين بشكل غير قانوني من أراضيهم الأصلية”، وأن موقفه ليس معاداة السامية، مؤكدا أن “كلا من اليهود والعرب لديهم جذور سامية”.

كما نشر العالم الهولندي تغريدة أخرى حول ترحيل عائلات فلسطينية من أراضيها في جنوب الضفة الغربية.

While focus is on #Gaza, #Palestinians in other occupied parts are being forcibly removed from their homes by Israeli settlers. https://t.co/BSVPrWNLGo — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) October 31, 2023

وقال: “بينما يتم التركيز على غزة.. فلسطينيون في مناطق أخرى يتم ترحيلهم من بيوتهم بالقوة من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين”.

وفي تغريدات ثانية، قال هوغربيتس إن هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة تمثل جرائم متكاملة الأركان، مؤكدا أن إسرائيل لم يُنظر إليها مطلقا كدولة قبل عام 1947.

ونشر صورة لخريطة فلسطين عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وعلق: “نسمع اليوم عن قصف مكثف من إسرائيل على أهل فلسطين الذين يعيشون بلا ماء أو كهرباء أو إنترنت، فكل الخدمات مقطوعة بالكامل”.