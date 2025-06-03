عالم الفضاء المصري عصام حجي لـ «القدس العربي»: عاصفة الإسكندرية ناتجة عن ارتفاع حرارة مياه المتوسط

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال عالم الفضاء المصري عصام حجي إن العاصفة التي ضربت مدينة الإسكندرية الساحلية شمال البلاد، الأسبوع الماضي، ليست حدثا نادرا كما يخرج المسؤولون في مصر لوصفها كل عام.

وأضاف لـ «القدس العربي»، أن هذه العواصف المتكررة ناتجة عن التغير المناخي، ولها مصدر واحد وهو ارتفاع درجة حرارة شرق المتوسط.

وكانت مدينة الإسكندرية تعرضت الخميس الماضي إلى عاصفة غير مسبوقة تخللتها أمطار رعدية غزيرة وتساقط للثلوج مع رياح شديدة تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.

أمطار غزيرة

وغمرت الأمطار الغزيرة الشوارع والأنفاق، فيما تسببت قوة الرياح في سقوط لافتات إعلانية وأعمدة إنارة.

وأعاد حجي العواصف التي تتعرض لها المدن الساحلية، إلى التغيرات المناخية، لافتا إلى أن حرارة المياه في شرق البحر المتوسط ارتفعت بدرجات بسيطة، ما أدى إلى زيادة عملية التبخر واختلاط الهواء البارد والساخن، حسب نوع العاصفة والوقت من العام، ما يؤدي إلى العواصف التي نراها.

وتابع: ارتفاع درجة مياه البحار يرتبط دائما بعدد العواصف وشدتها، وهذا سبب ما نراه في منطقة شرق البحر المتوسط. ولفت إلى أن عام 2023 شهد عاصفة شبيهة ضربت مدينة درنة الليبية وتسببت في سيول أودت بحياة حوالي 11 ألف و200 شخص.

وأكد أن هذه العواصف ناتجة عن التغيرات المناخية في منطقة شرق المتوسط.

وزاد: من الحظ الجيد أن معظم مساحة العاصفة الأخيرة كانت في البحر ولم تكن في اليابسة، مشددا على أنه في حال كانت المساحة الأكبر في اليابسة فإن تأثيرها سيكون مدمرا على المدن الساحلية.

وعن الخطوات المطلوبة للتصدي لغرق الإسكندرية والعواصف المحتملة في المستقبل نتيجة تغير المناخ، قال إن المشكلة التي نواجهها هي حدوث تآكل في الشريط الساحلي، مبينا أن عرض الشاطئ الرملي في الإسكندرية كان يبلغ حوالي 50 مترا، وفي بعض المناطق يصل إلى 100 متر، وهذا الشريط الرملي كان يمثل حاجزا لمنع دخول الأمواج المرتفعة أثناء العواصف إلى المدينة، وبعد تآكل هذا الشريط الرملي باتت العواصف تدخل المدينة مباشرة.

وتابع: يجب أن تكون المنشآت والمباني معدة لتحمل هذه العواصف، لكن على العكس، ما نراه أن المباني في مدينة الإسكندرية غير معدة للتعامل مع أي ظواهر مناخية، ما يؤيد احتياجنا للتأقلم مع الظواهر المناخية خاصة في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر من أن آلاف المباني في الإسكندرية مهددة بالانهيار نتيجة التغيرات المناخية، ومن زيادة معدل انهيارات المباني الساحلية بنسبة عشرة أضعاف خلال العشرين عامًا الماضية في مدينة الإسكندرية، ما يُهدد 7000 مبنى في المدينة الساحلية.

وبين أن البحث كشف عن ارتباط الانهيارات بالمناطق التي تعاني من تآكل مزمن وشديد في خط الساحل وارتفاع منسوب مياه البحر، ما يُسرّع من تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية.

ولفت إلى أن تسرب مياه البحر يؤدي إلى رفع مستويات المياه الجوفية الساحلية لتصل إلى أساسات المباني، ما يُسرّع من تآكلها وانهيارها، ويهدد بانهيار أكثر من 7000 مبنى مجاور لساحل المدينة القديمة، ما يجعلها أكثر القطاعات الحضرية تأثرًا بتغيرات المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

قال إن الحكومة تنزعج من حديث العلماء عن المخاطر وتعتبر أنهم يتسببون في فزع المواطنين

وانتقد أداء الحكومة المصرية واتهمها بالاستخفاف بالعلم، وقال: الحكومة المصرية تنزعج من حديث العلماء عن هذه المخاطر، وتعتبر أنهم يتسببون في فزع المواطنين، مشددا على أن المواطنين لا يفزعون من العلم ولا يطلعون على الأبحاث العلمية، والمفزع لهم أن يفاجأوا بمخاطر لا يعلمون عنها شيء.

وزاد: ومع الأسف متخذ القرار محاط بهالة من أناس يسخّفون من دور العلم. لا أحد يقوم بإجراء مثل هذه الدراسات للتقليل من شأن مصر، التغير المناخي يضرب كل دول العالم بلا استثناء، لكن فئة العلماء الدجالين الذين يظهرون في القنوات الفضائية لاستغلال مناصبهم الوظيفية لتغييب الناس عن المخاطر، لا يمكن أن تواجه من دون وعي المواطنين.

وضرب حجي أمثلة: عندما أخفي عن المواطنين أن هناك أزمة في المياه أو الطاقة، ثم أطلب منهم بعد ذلك التقشف في استخدام المياه أو الطاقة، هل سيتجاوب المواطنون معك في ذلك الوقت؟ لكن هناك من أقنع المسؤولين بأنهم سيأمرون بالتقشف فسينفذ المواطنون أوامرهم، وهذا بسبب الإعلام الذي يتعامل مع العلم باعتباره مادة للفخر وليس للنفع.

سدّ النهضة

وعن أزمة سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مصر، قال حجي إن الأمر يتخطى سد النهضة، بعدما أعلنت إثيوبيا أن هناك عددا من السدود سيتم بناؤها، وتأثير هذه السدود ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تتعلق بعملية ملء خزان السد، والمرحلة الثانية وهي المشكلة الأكبر تتعلق بعملية التشغيل.

وبين أن المخاطر في عملية الملء تتعلق بتخزين كميات من المياه وتأثيرها يرتبط بالفترة المحددة للملء، كلما قلت زادت المخاطر.

أما عن مخاطر عملية التشغيل، فقال حجي إنها تمثل المشكلة الأكبر خاصة في فترات الجفاف الممتد، مثل الفترة بين عامي 1978 و1984، التي انخفض فيها مستوى المياه في السد العالي إلى حد مخيف، ولو تكرر الأمر ستكون الأزمة في كيفية الاتفاق على استخدام المياه وتوزيعها وعمليات ملء السدود.

وأكد أن مخاطر عملية الملء متكررة، لأن هناك مخاطر من التعرض لفترات جفاف ممتد.

وتابع: اقترحنا حلولا للتعامل مع الجفاف الممتد، وعرضنا حلولا لهذا الأمر.

وتساءل: لماذا يتم تجاهل الأبحاث المراجعة والمحكمة التي تتضمن حلولا لمواجهة التغير المناخي ومخاطر الجفاف الممتد ولا أعلم السبب؟

وختم بالقول إن التغير المناخي ينظر له في عالمنا العربي باعتباره أضحوكة، والغريب أن منطقتنا استضافت في آخر عامين مؤتمرين للتغير المناخي في دبي وشرم الشيخ، هكذا أظهرنا للعالم أننا معنيون بالحديث عن التغير المناخي، لكن الحقيقة نحن معنيون بالحديث عن موضوع يحب الغرب الحديث فيه، كما نتحدث عن الحريات ولا نطبق منها أي شيء، وكما نتحدث عن التغير المناخي دون فعل أي شيء، ونحتاج لتغيير جذري في المنظومة التعليمية لبناء مواطن قادر على التعايش مع هذه المتغيرات.

ووجّه حجي حديثه لمن يتعامل مع التغير المناخي بأنه أمر غير مهم، وأن هناك واقعا أهم يتعلق بالحروب في المنطقة، وقال: أحب أن أذكر أن أكبر حدث مميت في تاريخ الأمة العربية لم يكن ناتجا عن حرب بل عن تأثير التغير المناخي وهو وفاة 11 ألف في ليلة واحدة غرقا في الصحراء في مدينة درنة الليبية في ديسمبر/ كانون الأول 2023.