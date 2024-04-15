عالم فرنسي: حماية التنوع البيولوجي بالذكاء الصناعي ضرورة عالمية

أنقرة: أشاد مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي فرانك كورشامب بدور الذكاء الاصطناعي المحوري في تسريع الأبحاث حول غزو حيوانات ونباتات، تنتشر خارج بيئتها الطبيعية وتُلحق أضرارًا جسيمة بالنظام البيئي والاقتصاد، في ظاهرة وصفها بـ”الغزو البيولوجي”.

وتُعدّ الأنواع الغازية من الحيوانات والنباتات من أبرز التهديدات للتنوع البيولوجي، وفقًا لتقرير صادر في فبراير/ شباط 2024 عن “المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية”، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأضاف التقرير أن هذه الأنواع يُمكنها أن تُشكل خطرًا على النظم الإيكولوجية والموائل والأنواع الأخرى عند انتشارها أو إدخالها في بيئة أخرى غير بيئتها الطبيعية، ممّا قد يُسبب أضرارًا اقتصادية وبيئية، أو حتى يهدد صحة الإنسان.

وأشار إلى وجود أكثر من 37 ألف نوع غازٍ منتشر خارج نطاق بيئته الطبيعية، مع اكتشاف ما معدله 200 نوع غازي جديد كل عام.

تتوزّع هذه الأنواع على مختلف الممالك الحيوية، حيث يوجد 1061 نوعًا من النباتات الغازية، و1852 من اللافقاريات، و461 من الفقاريات، و141 من الميكروبات.

وتُعدّ القارة الأمريكية الأكثر تأثّرًا بأنشطة الأنواع الغازية بنسبة 34 في المئة، تليها أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 31 في المئة، ثم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 25 في المئة، وإفريقيا بنسبة 7 في المئة، والمناطق الأخرى بإجمالي 8 في المئة.

تُقدّر الأضرار التي تُلحقها الأنواع الغازية بالنظم البيئية والاقتصاد العالمي بِمليارات الدولارات؛ حيث تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 60 في المائة من فقدان أنواع الكائنات الحية المسجلة عالميًا.

العالم مُهدد بغزو بيولوجي

وحذر كورشامب من أن العالم يقف على أعتاب غزو بيولوجي، خلال حديثه مع مراسل الأناضول على هامش مشاركته في مؤتمر “المتوسط: بحر تحت الضغط”، الذي نظمه المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في العاصمة التركية أنقرة، أبريل/ نيسان الجاري.

ويُعرف الغزو البيولوجي، وفق كورشامب، بأنه دخول نوع ما إلى موطن جديد لم يكن موجودًا فيه سابقًا، إما بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان.

وحذر الباحث الفرنسي من الغزو البيولوجي يُشكل تهديدًا كبيرًا للتنوع البيولوجي، حيث تُلحق الأنواع الغازية أضرارًا جسيمة بالنظم البيئية، وتُنافس الكائنات الأخرى على الموارد، وتنشر الأمراض، وتُسبب خسائر اقتصادية.

وأشار إلى وجود حوالي 35 ألف نوع غازٍ يتنقل إلى موائل طبيعية جديدة، مُؤكّدًا على تأثيرها السلبي على الاقتصاد، والنظام البيئي، وصحة الإنسان.

وقدم كورشامب أمثلة على الأضرار التي تُسببها الأنواع الغازية، مثل: تراجع الإنتاجية الزراعية بسبب الفيروسات النباتية والحشرات الغازية، والمخاطر الصحية التي تُسبّبها لدغات بعض الحشرات، مثل الذباب. إضافة إلى أضرار البنية التحتية، مثل تدمير النمل الأبيض للمباني، وتدمير بلح البحر للمعدات البحرية.

ولفت إلى الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن الغزو البيولوجي تُقدر بـ400 مليار دولار على مستوى العالم.

وأشار كورشامب إلى دراسات أجراها مع علماء أتراك حول الأضرار المالية للغزو البيولوجي على النظم البيئية البحرية والمياه العذبة والبرية في تركيا.

وقال في هذا الصدد إن الأضرار التي لحقت بتركيا جراء الغزو البيولوجي “هائلة”، مقدرا قيمتها بمليارات الدولارات خلال الخمسين سنة الماضية.

الغزو البيولوجي والذكاء الاصطناعي

في السياق، أكد كورشامب على أهمية الذكاء الاصطناعي المحوري في تسريع الأبحاث المتعلقة بالأنواع الغازية.

وشبّه الباحث الفرنسي ثورة الذكاء الاصطناعي في عالم الأبحاث العلمية بثورة اختراع الكهرباء، مُؤكّدًا على قدرته على إحداث تغييرات جذرية في مجال فهمنا للأنواع الغازية ومكافحتها.

وأشار في هذا الصدد إلى سرعة الذكاء الاصطناعي وكفاءته في تحليل كميات هائلة من البيانات في مجال أبحاث الأنواع الغازية.

وأكد على قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم الأبعاد البيئية للغزو البيولوجي بشكل دقيق، بما في ذلك تأثيره على الموائل والأنواع والتوازن البيئي، إضافة إلى جمع المعلومات من عشرات الآلاف من الدراسات ومقارنتها وتحليلها، ممّا يُسهّل فهم التأثيرات المتراكمة للغزو البيولوجي.

وشدد كورشامب على ضرورة زيادة جهود حماية التنوع البيولوجي، مُشيرًا إلى أنّ قلة الدراسات في هذا المجال تُعيق فهمنا الكامل لظاهرة الغزو البيولوجي.

وطالب بتكثيف الدراسات والجهود التوعوية لضمان مستقبلٍ مستدامٍ للكوكب.

(الأناضول)