عاملات تونسيات يتظاهرن للمطالبة بحقوقهن.. وسعيد يدعو لتطبيق “العدالة الاجتماعية”

تونس- “القدس العربي”:

تظاهرت عشرات العاملات في القطاع الفلاحي بتونس للمطالبة بحقوقهن، في وقت دعا فيه الرئيس قيس سعيد إلى تطبيق العدالة الاجتماعية للقضاء على البطالة والفقر في البلاد.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، الأربعاء، تظاهرة للعاملات الفلاحيات، رفعن خلالها شعارات طالبن فيها بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، على غرار “نضال مستمر للاعتراف بمهنة عاملة الفلاحة” و”لن نسلّم في حقوقنا” و”المساواة للنساء والجهات”.

نظمت النساء العاملات في القطاع الفلاحي اليوم الأربعاء 07 ماي 2025 مسيرة احتجاجية من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مرورا بساحة حقوق الإنسان للمطالبة بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ولتأبين النساء ضحايا حوادث نقل شاحنات الموت. وتطالب العاملات الفلاحيات بحماية حقوقهن الاقتصادية… pic.twitter.com/KK8DxktxsM — Rassd Tunisia (@Rassd_tn) May 7, 2025

وجاءت التظاهرات تزامنا مع افتتاح المؤتمر الثاني لحراك أصوات عاملات الفلاحة تحت شعار “الاعتراف بمهنة عاملة في القطاع الفلاحي”، بدعم من جمعية أصوات نساء.

أكد خبير الحماية الاجتماعية بدر السماوي أن 90% من العاملات في القطاع الفلاحي خارج التغطية الاجتماعية.

وأكد للإذاعة الوطنية أن تشريعات الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات موجودة، إلا أنها لم تطبق حتى الآن، فـ”القانون 4 لسنة 2024 مكّن العاملة الفلاحية من حقها في الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض وحقها في عطلة الأمومة وجراية نهاية الخدمة (الراتب التقاعدي) لكنه بقي دون تطبيق”.

من جانب آخر، دعا الرئيس قيس سعيد إلى تطبيق العدالة الاجتماعية للقضاء على البطالة والفقر في البلاد.

وخلال استقباله إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أكد سعيد أن “الجبهات متعدّدة في معركة التحرير الوطني ودور الوظيفة التشريعية بمجلسيها دور محوري”.

وشدّد على أن “الاختلافات في المقاربات وفي المواقف أمر طبيعي ما دام المقصد واحدا والإرادة في العبور من أجل بناء وطني صلبة وثابتة لا رجوع بعدها أبدا إلى الوراء”.

كما استعرض سعيد “عددا من الأولويات ومن بينها العدالة الاجتماعية واستنباط حلول جديدة وفق أفكار جديدة خاصة لمن كانوا ولا زالوا يُعانون البطالة والفاقة والحرمان”، وفق البيان الرئاسي.