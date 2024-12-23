عاملون في ستاربكس يوسعون إضرابهم في مدن أمريكية من بينها نيويورك

نيويورك: قال اتحاد يمثل أكثر من 10 آلاف من العاملين في المقاهي، إن عاملين في سلسلة ستاربكس وسّعوا إضرابهم ليشمل أربع مدن أمريكية أخرى من بينها نيويورك.

وأضاف اتحاد (وركرز يونيتد) في بيان في وقت متأخر من مساء يوم السبت أن الإضراب لمدة خمسة أيام الذي بدأ يوم الجمعة وأسفر في البداية عن إغلاق مقاهي ستاربكس في لوس أنجلوس وشيكاغو وسياتل توسع ليشمل نيوجرسي ونيويورك وفيلادلفيا وسانت لويس. ولم يحدد مكان الإضراب في نيوجرسي.

وقالت شركة ستاربكس إن الاضطرابات الناجمة عن الإضراب ليس لها تأثير كبير على عملياتها، لأن عددا صغيرا فقط من متاجرها في الولايات المتحدة تأثر.

وأضافت “تدعو مقترحات وركرز يونيتد إلى زيادة فورية في الحد الأدنى لأجور الشركاء بالساعة بنسبة 64 في المئة، وبنسبة 77 في المئة على مدى مدة العقد التي تمتد لثلاث سنوات. هذا أمر غير مستدام”.

ووصلت المحادثات بين سلسلة المقاهي والاتحاد إلى طريق مسدود بسبب نقاط خلاف لم يتم التوصل لحل بشأنها حول الأجور وعدد الموظفين وجداول العمل، ما أدى إلى الإضراب.

ويشمل الإضراب عشر مدن، بما في ذلك كولومبوس ودينفر وبيتسبرغ، خلال موسم العطلات المزدحم، وهو ما قد يؤثر على مبيعات عيد الميلاد للشركة.

وأشار الاتحاد يوم الجمعة إلى أن الإضراب قد يمتد إلى “مئات المتاجر” بحلول يوم الثلاثاء الذي سيوافق عشية عيد الميلاد.

وبدأت شركة ستاربكس مفاوضات مع الاتحاد في أبريل/ نيسان الماضي. وقالت هذا الشهر إنها عقدت أكثر من ثماني جلسات تفاوض تم خلالها التوصل إلى 30 اتفاقا.

وتشغّل الشركة أكثر من 11 ألف مقهى ومتجر في الولايات المتحدة، وتوظف عاملين يصل عددهم إلى نحو 200 ألف.

(رويترز)