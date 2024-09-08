عام دراسي حزين بلا غزة.. “القدس العربي” تنقل معاناة الأهالي والأطفال ومعوقات التعليم الإلكتروني في ظل الحرب

غزة – “القدس العربي”:

على غرار العام الدراسي الماضي، لم ينتظم طلبة قطاع غزة، في مقاعد الدراسة، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة، التي دخلت شهرها الـ 12، وحولت المدارس والمؤسسات التعليمية إلى “مراكز إيواء”.

متاعب النزوح بدل الدراسة

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ صبيحة الاثنين الموافق التاسع من شهر سبتمبر، في مناطق الضفة الغربية، والتي تعاني هي الأخرى في هذا الوقت من هجمات لجيش الاحتلال والمستوطنين، فإن 630 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة، سيحرمون من التوجه إلى المدارس.

وبدلا من ذهاب هؤلاء الأطفال والفتيان والفتيات زمرا إلى المدارس، وقد ارتدوا الزي المدرسي الجديد، ويحملون على ظهورهم حقائب الدراسة، سيستمرون في الذهاب مجموعات إلى أماكن صنابير المياه العذبة، أو الاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على كيلو جرامات من الخبز أو أمام “تكية” طعام، للحصول على قوت يومهم، أو سيعودوا لأسرهم فرحين وهم يجرون كومة من الحطب والكرتون إن وجد، وهم يرتدون ملابس بالية.

وتقول مها أبو السعود، وهي سيدة نازحة من مدينة غزة، وتقيم عند أحد الأقارب في وسط قطاع غزة، إن طقوس العام الدراسي نسيت تماما بسبب الحرب وظروفها الصعبة.

وتوضح خلال حديثها لـ “القدس العربي”، بأنها اعتادت على أن تذهب قبل انطلاق العام الدراسي بأسبوعين على الأقل، إلى السوق لشراء الملابس والحقائب الجديدة لأطفالها الثلاثة وأصغرهم في الصف الرابع الابتدائي، وكذلك لشراء كراسات الكتابة والأقلام.

وتضيف هذه السيدة أن ملابس أطفالها التي اشترتها العام الماضي للمدرسة، استخدمها أطفالها في الحرب، وقالت إنهم كانوا يرتدونها خلال الأعمال اليومية، وقد أدى ذلك لاهترائها هي وأحذيتهم.

وكانت هذه السيدة تأمل في انتهاء الحرب قبل موعد انطلاق العام الدراسي الحالي، وأن يعود طلبتها بأي وسيلة للمدرسة، حتى لو في خيمة، بعد أن حرموا من التعليم العام الماضي، وقد عبرت عن خشيتها من تأثر مستوى أطفالها بشكل كبير بسبب الحرب وتوقف العملية التعليمية.

وبين ليلة وضحاها تحولت المدارس التي كانت تقدم العلم للطلبة إلى “مراكز إيواء”، للسكان الذين أجبروا قسرا من قبل جيش الاحتلال على ترك منازلهم ومناطق سكنهم والذهاب إلى مناطق أخرى.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن لديها ما يقرب من 200 مدرسة في قطاع غزة تم إغلاقها جميعًا منذ أكتوبر الماضي، واستخدمت العديد منها كـ “مراكز إيواء” للنازحين طوال الحرب.

هذا ولم تسلم المدارس التي تحولت لـ “مراكز إيواء”، من هجمات الاحتلال، وقصفت الطائرات الحربية عشرات المراكز، وارتكبت فيها مجازر دامية، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كان من بينهم أطفال.

حلم العودة للمدرسة

وفي أحد “مراكز الإيواء” شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، التقت “القدس العربي” نسمة، وهي طالبة كان من المفترض أن تكون في الصف السادس الابتدائي، ولم تتمكن هذا العام من الدراسة أيضا، بسبب ظروف الحرب، وقالت هذه الطفلة النازحة من شمال قطاع غزة، إنها بالصدفة وجدت في أحد أركان المدرسة كتابين دراسيين، واحد للغة الغربية وآخر للتربية الوطنية، وأشارت إلى أنها بين الحين والآخر تقوم بقراءة بعض النصوص، وتستذكر تلك الفترة التي كانت فيها تذهب مع زميلاتها للمدرسة صباح كل يوم، وتقول هذه الطالبة التي كانت تحصل على درجات عالية في سنوات دراستها السابقة، إنها كانت تحب كثيرا المدرسة، وتجتهد في الدراسة، وكانت تخصص يوميا وقتا للمذاكرة وحل الواجبات.

وتقول “اليوم ما في دراسة، بس في بعض الدروس الترفيهية في المركز”، وتضيف “احنا طول اليوم بنساعد أهالينا”.

ورغم التحاقه بالتعليم في خيمة قريبة من مكان نزوحه في وسط قطاع غزة، ضمن مبادرة محلية، يقول الطفل محمود عودة “11 عاما”، إنه يحلم بالعودة للمدرسة وانهاء التعليم، والالتحاق بالجامعة، حيث يحلم بدراسة تخصص الطب، غير ان أحلام هذا الطفل لا تزال تصطدم بواقع مرير.

وكان وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، وصف الوضع التعليمي في قطاع غزة بـ “المأساوي”، واتهم الاحتلال الإسرائيلي بأنه يعمل على “هدم المستقبل في نفوس أبنائنا”، لافتا إلى أن الاحتلال وخلال الحرب دمر 290 مدرسة من أصل 309 بغزة، لافتا إلى أن ما تبقى من تلك المدارس أصبح مراكز لإيواء النازحين التي دمرت منازلهم وأصبحوا بلا مأوى، وأشار كذلك إلى أن الاحتلال دمر 80% من الجامعات.

وأعلن عن قرار اتخذته الوزارة بعودة الحياة التعليمية إلى قطاع غزة من خلال الخيام رغم القصف العشوائي، عبر “التعليم الإلكتروني” لجميع الطلبة المتواجدين بغزة وخارجها، وأن تعقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لطلبة غزة، قائلا إن ذلك يعد “من أصعب التحديات”.

صعوبة التعلم إلكترونيا

ويقول حسن صالح، الذي لم يتمكن نجله العام الماضي من تقديم امتحانات الثانوية العامة، على غرار طلبة غزة جميعا، إن ابنه الثاني يفترض أن يكون مسجلا هذا العام في المرحلة الثانوية، حيث سيكون برفقة شقيقه الأكبر، وهو أمر لم يكن يضعه في حسبانه مطلقا، مؤكدا في ذات الوقت أن موضوع التعليم الإلكتروني سيكون صعبا للغاية، حيث ستكون هناك معيقات كثيرة تعترض العملية بسبب الحرب.

وأوضح لـ “القدس العربي” أن الانترنت غير منتظم الوصول إلى كافة مناطق القطاع، وأن الحصول على إشارة الشبكة يكلف مالا، وهو ما لا تقدر عليه الكثير من الأسر، وقال أيضا إنه قبل ذلك يتوجب شحن الهواتف الذكية أو اللاب توب، حيث يحتاج الأمر إلى نقود أيضا، بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية الحرب، واعتماد السكان على الطاقة الشمسية البديلة، والمتوفرة في بعض نقاط الشحن.

ويقول هذا الرجل وهو في نهاية الأربعينيات إنه يخشى من تدهور المسيرة التعليمية مما يؤثر على التحصيل العلمي للطلبة، في حال استمرت الحرب، محذرا من أن ذلك سيساهم في “تجهيل” الطلبة، وقد أكد أن “التجهيل” أخطر بكثير من “الأمية”، حيث سيكبر الأطفال دون الحصول على حصص التعليم وكم المعلومات اللازمة، للاستفادة منها في مراحل التعليم القادمة.

واشتكى عبد الرحمن عطا الله النازح والمقيم في خيمة غرب مخيم النصيرات، من عدم توفر شبكة انترنت في منطقة نزوحه، كما اشتكى من وجود معاناة في شحن بطارية هاتفه النقال، ويشير إلى أنه يضطر للذهاب إلى مكان ليس بالقريب عن منطقة إيوائه، حيث توجد هناك شبكة انترنت، لشحن بطاقة تستمر خدماتها لساعات قليلة، يتصفح فيها الأخبار ويتواصل مع الأهل في مدينة غزة، ويوضح أن الامر سيكون صعبا على أطفاله، وأن الهاتف الذكي الوحيد حاليا المتوفر بين يدي الأسرة، سيكون من الصعب تقسيمه بين الدراسة والاتصال ومتابعة الاخبار.

وأمام خيمة هذا النازح، وهي خيمة من البلاستيك، جلس أفراد أسرة هذا الرجل كباقي الأسر النازحة، حيث تشتكي من حر الصيف داخل الخيام التي تتحول نهارا وليلا إلى أفران، وقالت زوجته “بكرة في الشتا شو بدنا نعمل.. بدنا نعلم الأولاد ولا بدنا نمنع دخول مية (مياه) الشتاء”، وتؤكد هذه السيدة كغيرها أن أطفالها يساعدونها في الاعمال المنزلية التي لا تستطيع بمفردها القيام بها.

ويرى نازح آخر يجاور هذه الأسرة في السكن، أن الأفضل هو قيام وزارة التربية والتعليم والجهات المشرفة على التعليم مثل “الأونروا” بإنشاء خيام وسط الأحياء السكنية أو مناطق النزوح تخصص للتعليم الالكتروني، توفر فيها جميع المعدات اللازمة.