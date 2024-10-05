عام على الإبادة.. أوقاف غزة: إسرائيل دمرت 79% من المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع 79 بالمئة من مساجد القطاع و3 كنائس، واستهدف 19 مقبرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: “جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 814 مسجداً من أصل 1245، بما نسبته 79 بالمئة، وتضرر 148 مسجدا، بالإضافة لـ 3 كنائس واستهدف 19 مقبرة من أصل 60 بشكل ممنهج ومتعمد”.

وأضافت: “تكلفة الخسائر والأضرار التي تعرضت لها الوزارة نحو 350 مليون دولار”.

وتابعت: “خلال حرب الإبادة، قام جيش الاحتلال بنبش القبور وسرقة الآلاف من جثامين الأموات والشهداء، والتمثيل بها بعد قتلهم بطرائق همجية وحشية”.

ولفت إلى أن إسرائيل دمرت 11 مقرا إداريا وتعليميا، ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي المقرات بالقطاع البالغة 14 مقرا.

وقالت الوزارة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 238 من موظفيها، واعتقل 19 آخرين خلال عملياته البرية بالقطاع.

وأعربت الوزارة في بيانها عن إدانتها لجرائم إسرائيل بحق دور العبادة في القطاع، وطالبت دولا العالم والمنظمات الدولية والأممية والمؤسسات الإسلامية بـ”التدخل الفوري، والعاجل واتخاذ خطوات عملية من أجل وقف حرب”.

(الأناضول)