عام على الإبادة في غزة.. اقتصاد إسرائيل خاصرة نتنياهو الرخوة

القدس: لم يلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاً للضغوط التي مارسها ضده أقطاب الاقتصاد المحلي، بإعادة النظر في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيشه في قطاع غزة، ولم يهتم بمطالبتهم له بالالتفات إلى الضرر الواقع على مفاصل الاقتصاد.

ويرى نتنياهو أن المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة والعدوان العسكري على لبنان، بمثابة حرب وجود لإسرائيل، بحسب تصريحات سابقة له، أكد خلالها أن مختلف الأضرار ستكون بلا قيمة أمام حرب الوجود.

اليوم، وبعد عام كامل على مواصلة إبادة الفلسطينيين في غزة، فقد الاقتصاد الإسرائيلي زخمه الذي ميزه عن غالبية الاقتصادات العالمية، وجعله قبلة للاستثمارات الأجنبية خاصة في صناعة التكنولوجيا الفائقة.

السياحة الوافدة

السياحة الوافدة إلى إسرائيل تراجعت بأرقام غير مسبوقة منذ “قيام الدولة” عام 1948، بحسب تقرير لصحيفة هآرتس، بفعل الحرب على قطاع غزة والتورات في الشمال.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن فترة النصف الأول 2024، بلغ عدد السياح الوافدين نصف مليون، في مقابل مليوني سائح وافد خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بنسبة تراجع بلغت 75 بالمئة.

وتشكل السياحة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو ما قيمته 36 مليار دولار أمريكي، في وقت تتجه 10 بالمئة من الفنادق لغلق أبوابها نهائيا بحلول 2025، بحسب تقرير للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.

ووصلت الأزمة، وفق المركز، إلى حد أن شركات تأمين عالمية، وخاصة أوروبية وأمريكية رفضت في أكثر من مناسبة بيع بوليصات تأمين للمسافرين إلى إسرائيل.

وزاد: “حينما يجري الحديث عن نصف مليون سائح، واستنادا إلى تقارير وإحصائيات عبر السنين، فبالإمكان الاستنتاج أن النسبة الأكبر من هؤلاء، هم إما أقارب مواطنين، أو سياحة دينية يهودية”.

وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل ذروة بالسياحة الوافدة في 2019، حينما بلغ عدد السياح الإجمالي 4.5 ملايين، قبل أن تتلقى السياحة ضربة حادة أسوة بدول العالم في العامين التاليين، بفعل جائحة كورونا.

عودة التضخم

وبينما كانت إسرائيل تتحضر لاتباع الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، بعد هبوط التضخم دون 3 بالمئة خلال الشهور الماضية، إلا أن أسعار المستهلك قفزت مجدداً.

وقفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في إسرائيل، عند 3.6 بالمئة خلال أغسطس/ آب الماضي، صعودا من 3.2 بالمئة في يوليو/ تموز السابق له، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وعجزت السوق الإسرائيلية عن تلبية الطلب على سلع حيوية، بصدارة الخضار والفاكهة وبعض السلع المعمرة، بسبب أزمة البحر الأحمر، إلى جانب ارتفاع أسعار السكن.

وأرقام التضخم المسجلة في أغسطس الماضي، تعتبر الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين أول 2023، عندما سجلت في ذلك الوقت 3.7 بالمئة، وهو أول شهور الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشملت الزيادات البارزة في الأسعار في أغسطس، الخضروات الطازجة، التي ارتفعت بنسبة 13.2 بالمئة، بسبب استمرار أزمة الملاحة في البحر الأحمر، والنقل بنسبة 2.8 بالمئة، وزيادات في مجموعات أخرى بنسبة متباينة.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تسجيل نسب تضخم مرتفعة تتجاوز هدف بنك إسرائيل البالغ 3 بالمئة، فإن البنك سيدخل في أزمة تحفيز الاقتصاد، والذي يعد أحد أبرز أركانه خفض أسعار الفائدة، وبين الحفاظ على تضخم ضمن السيطرة، والذي يتم برفع أسعار الفائدة.

أزمة عقار

أما أسعار المساكن التي زادت بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري في مؤشر التضخم لشهر أغسطس الماضي، فهي الزيادة الثامنة على التوالي، بينما بلغت الزيادة 5.8 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المساكن والإيجارات في عديد المناطق خاصة وسط إسرائيل، لأسباب عدة أبرزها عمليات النزوح من مستوطنات الشمال الحدودية مع لبنان، والنزوح من مستوطنات الجنوب المحاذية لقطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وإلى جانب النزوح من الشمال والجنوب وأثره على أسعار المساكن والإيجارات، فإن غياب أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء منذ 7 أكتوبر، أذكى المخاطر من نشوب أزمة نقص عقارات.

وتشير تقديرات لاتحاد المقاولين في إسرائيل، أن سوق العقارات قبل الحرب كان يعاني نقصا بـ40 ألف عامل، بينما اليوم فإنه يعاني نقصاً بـ130 ألف عامل، بسبب غياب العمالة الفلسطينية.

التصنيف الائتماني

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A، بعد أيام قليلة من تخفيض وكالة موديز تصنيف تل أبيب الائتماني، في ضربة قوية للاقتصاد.

وكالة ستاندرد آند بورز، التي تعتبر من أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم، غيرت نظرتها المستقبلية لاقتصاد إسرائيل من مستقرة إلى “سلبية”.

وأرجعت القرار الصادر الثلاثاء الماضي إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ظل تصاعد الأحدث في الصراع مع “حزب الله”، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب مباشرة مع إيران.

والجمعة من الأسبوع الماضي، خفضت وكالة “موديز” تصنيف إسرائيل الائتماني إلى “Baa1” من “A2″، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية حيال التصنيف.

وكتبت موديز في تقرير أن “المحرك الرئيسي لخفض التصنيف هو وجهة نظرنا بأن المخاطر الجيوسياسية قد تزايدت بشكل كبير، إلى مستويات عالية للغاية، مع عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل في الأمد القريب والبعيد”.

(الأناضول)