عام على الإبادة: قادة «العالم الحر» يتسابقون مع نتنياهو

ليس من المألوف أن يتناقض تصريح لرئيس الجمهورية في فرنسا مع بيان رسمي صادر عن قصر الإليزيه، بحيث يقول النص الأول بأن الأولوية هي العودة إلى حل سياسي في قطاع غزة يستوجب التوقف عن تسليم الأسلحة إلى دولة الاحتلال، بينما يميل النص الثاني إلى ما يشبه سحب أو حتى تسفيه رأي ماكرون فيشدد على أن فرنسا «هي الصديق الذي لا يتزعزع لإسرائيل» وسوف تواصل تزويدها بالسلاح.
لكن غرائب مثل هذه تصبح مألوفة ومنتظرة حين يتصل الأمر بدولة الاحتلال، ربيبة القوى الاستعمارية القديمة والمعاصرة والإمبريالية، خاصة حين يتنطح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصياً إلى توبيخ ماكرون بعبارات ليست معهودة مع رئيس دولة أوروبية كبرى يُعدّ صديقاً صدوقاً لدولة الاحتلال. «عارك سيظل يتردد صداه طويلاً بعد انتصار إسرائيل» قال نتنياهو بعد أن أنذر ماكرون بأن دولة الاحتلال سوف «تنتصر معكم أو بدونكم».
وفي مناسبة مرور عام على معركة «طوفان الأقصى» تزاحم قادة الدول الكبرى ضمن ما يُسمى بـ«العالم الحرّ» في ذرف دموع التماسيح على الضحايا والرهائن الإسرائيليين، وتسابقوا مع نتنياهو ووزراء حكومة الاحتلال الأشدّ تطرفاً وفاشية على امتداد تاريخ الكيان في تبرير جرائم الحرب الإسرائيلية الأبشع، وتباروا في اجترار الكليشيهات المستهلكة حول حق الاحتلال في الدفاع عن النفس.
وفي بريطانيا لم تفتقر المباراة إلى تناقض فاضح بين تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر الرافضة لوقف تزويد الاحتلال بالأسلحة، وبين قرار سابق أعلنه وزير الخارجية البريطاني حول تعليق بيع مجموعة من مكونات الأسلحة التي تستخدمها دولة الاحتلال في قطاع غزة. وبصرف النظر عن محدودية هذا القرار وطابعه الرمزي، فإن ردّ ستارمر على مطالبات من داخل حزبه بوقف تصدير الأسلحة لم يتوقف عند الرفض القاطع، بل مضى إلى درجة أقصى في النفاق فتباكى على الضحايا الإسرائيليين من موقع «الأب والزوج والابن والأخ» كما قال.
وفي ألمانيا حرص المستشار الألماني أولاف شولتس على إحياء الذكرى عن طريق استعادة زيارته إلى دولة الاحتلال في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومشاركته في «حجيج» قادة الديمقراطيات الغربية إلى المستوطنات الإسرائيلية، وتدشين سيرورات التغطية على جرائم حرب جيش الاحتلال أو التواطؤ فيها. ولم يغفل شولتس العزف على وتر العداء للسامية، فأشفق على مواطنيه الألمان اليهود من الشعور بالقلق إزاء ارتداء القلنسوة اليهودية علناً، وتوعد مجدداً بأن بلاده لن تتهاون مع معاداة السامية، متجاهلاً إمعان جيش الاحتلال في إراقة دماء الأبرياء على امتداد قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.
الولايات المتحدة تحصيل حاصل لا جديد فيه، والتسابق هناك على قدم وساق بين الديمقراطيين والجمهوريين، في البيت الأبيض كما في الكونغرس، خاصة وأن مواسم الانتخابات الرئاسية وتجديد الكونغرس والولايات ترفع إلى أعلى المستويات حدّة التنافس في الإعراب عن الولاء لدولة الاحتلال.
وبذلك فإن مرور عام على الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة يسجل أيضاً سنة أخرى إضافية من تسابق قادة «العالم الحر» مع نتنياهو وساسة الكيان.
*يا أهلنا في غزة وعموم فلسطين وفي لبنان
لكم الله وأحرار العالم.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
كلمة أبو عبيدة وتصريحات خالد مشعل لم تكن موفقة وخيبت امال أهل غزة، الأفضل على الإطلاق كلمة البوب فرانسيس الذي وضع قدميه في حذاء من يعانون تحت القصف
باستثناء بريطانيا التي كامريكا/ انحياز اعمى لاسراءيل ، المواقف الأوروبية/ فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي متزنة وافضلها ميلوني/ إيطاليا التي طالبت بوقف إطلاق النار وحل الدولتين
تحياتي لقدسنا العزيزة علينا
عام على الإبادة ،بمشاركة الدول الاستعمار اللي تكيل بمكيالين، ولكن الكيان الإبادة لم يحقق اي من أهدافه، الشعب والمقاومة مازالوا صامدين، مع كل جرائم الكيان الإبادة
حسبنا الله ونعم الوكيل
لم يستوعب عرب ومسلمون انهيار نظام دولي بغزو روسي إيراني همجي لسوريا وأوكرانيا بدعم صيني ففوجئوا بدعم غير مشروط بكل مجال لإسرائيل من كل أركان العالم الحر فور حدوث غزوة حماس كما حصل مع أوكرانيا حيث يعتبر العالم الحر أوكرانيا وإسرائيل قواعد متقدمة للغرب أمام عقيدة روسية توسعية بشرق أوروبا وعقيدة إيرانية توسعية بالشرق الأوسط مع استعداد شعوب أوكرانيا وإسرائيل لتقديم جهود وتضحيات بل وتحظى إسرائيل بميزة أكبر مع حاجة سياسيي الغرب لأصوات اليهود الإنتخابية وماكناتهم الإعلامية الضخمة ونفوذهم المالي الكبير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عام على الإبادة: قادة «العالم الحر» يتسابقون مع نتنياهو. لا يوجد رئيس وزراء في أوروبا يملك قرار اعتراض على سياسة إسرائيل في أي مجال إذا خالف مصالح الماسونية العالمية في دعم إسرائيل وخاصة القضية الفسطينية ولا يجرؤ أو يملك أي سياسيي في أي برلمان في الغرب بالكامل وعلي رأسهم الحزب الديمقراطي والجمهوري في أمريكا أن يهاجم إسرائيل وإذا خرج رئيس وزراء في أوروبا وحاول تجميل قباحة وجهه ووجه نفاق بلاده ب كلمة واحدة لمصلحة الشعب الفلسطيني عليه أن ينتظر ما تم مع ماكرين رغم أنا لا أثق في هذا العنصري ماكرون ولو ولع أصابعه العشر شمع للقضية الفلسطينية. من محاسن طوفان الأقصى رغم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني العظيم وتعيشها الشعوب العربية هذا اليوم العظيم كشف وفضح الغرب ونفاق الغرب وعلي رأسهم أمي أمريكا وعلينا نحن أن نتعلم ونرجع لما حذرنا منه رب كريم في القرآن الكريم ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ۗ بعد كل هذا القتل والدمار ننتظر منهم خير الحدايدة مبتحدفش كتاكيت…
بسم الله الرحمن الرحيم. ما ترك قوم الجهاد إلا أذلهم الله. الحكومات الغربية تدرك أن عزنا بالجهاد لهذا لعبوا في معناه وجعله إرهابا.. المشكلة ليست في تنبلة الحكومات العربية ياريت الموضوع مقتصر فقط على التنبلة المشكلة في مؤازرتهم لدولة الاحتلال.
لو لم يخذلنا حكامنا الاشاوس ما تجرا لا النتن ولا حتى الغرب معه على مواصلة حرب الابادة رحم الله شرفاء الامة
في 8 تشرين الأوَّل 2024م، حركة «غير مُلتزم Uncommitted» الأميركيّة، مُؤيّدة لِفلسطين لا تحب مُرشَّحة الرّئاسة الأميركيّة السَّمراء «هاريس» ولا تسبّ مُنافسها الأصهب «ترمب». الصحافيّ الإستقصائيّ الأميركي Bob Woodward مُفجّر فضيحة Watergate قبل نصف قَرن التي أسقطت الرَّئيس الأميركيّ Nixon، في كتابه «حرب»، الذي يصدر مُنتصف تشرين الأوَّل 2024م، يتحدّث فيه عن مساعٍ ذهبت أدراج الرّياح بذلها الرَّئيس الأميركيّ «بايدن» لوضع حرب الكيان الاستيطاني أوزارها عن حركة «حماس» في قطاع غزَّة ردّاً على غزو غير مسبوق شنّته الحركة قبل عام خلى في 7 تشرين الأوَّل 2023م على الكيان الغاصب لفِلسطين. ينقل الكتاب عن «بايدن» وصفه رئيس حكومة الكيان «نتن_ياهو» بأنه كاذب لا يهمه سوى صموده السّياسي.
ليس للعرب والمسلمين حل أمامهم الا بإزالة أنظمتهم المعوجة
لماذا لا تبادر السلطة الفلسطينية تقديم شكوى
إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة المسؤولين
الاوربيين الداعمين بالسلاح لإسرائيل.