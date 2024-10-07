عام على الإبادة: ما بعد امتياز المحرقة؟

عديدة ومتنوعة هي المفارقات التي اكتنفت سنة كاملة من حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة، ويتوسع نطاقها ليشمل الضفة الغربية والقدس المحتلة وجنوب لبنان، وتتخذ صفة تصعيد إقليمية شملت قصف اليمن وممارسة الاغتيالات في قلب طهران، أو حتى استفزاز مصر وانتهاك اتفاقيات كامب دافيد بصدد محور صلاح الدين.
في رأس تلك المفارقات أن الجيش الإسرائيلي الأعلى تسليحاً ورعاية وتدريباً وتمويلاً وتنسيقاً وحماية من جانب الولايات المتحدة وشركائها الدول الأوروبية والحلف الأطلسي، قد انتهى إلى فشل ذريع في تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية التي أعلنها منذ صبيحة 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ولا يلوح حتى الساعة أن أياً من أغراض القضاء على المقاومة الفلسطينية أو تغيير الواقع الديمغرافي في القطاع أو التهجير القسري أو اختراق البنية الوطنية الشعبية في سائر أرجاء القطاع، قد حققت أي نجاح ملموس يعتد به.
وهذا الإخفاق تواصل يوماً بعد آخر رغم ارتكاب الاحتلال جرائم الحرب الأشد بشاعة وهمجية، من قصف المشافي والمصحات والمدارس إلى استهداف الملاجئ ومراكز الإيواء والمساجد، من دون استثناء فرق الإنقاذ والإغاثة الدولية. وتلك صنوف في ممارسة إرهاب الدولة استوجبت إدانة صريحة من محكمة العدل الدولية وبمبادرات من دول صديقة لفلسطين وشعبها مثل جنوب أفريقيا، التي سبق لها أن ذاقت ويلات التمييز العنصري ومنظومات الأبارتيد.
كذلك تكفلت أيام الإبادة وأسابيعها وأشهرها بكشف الغطاء عن أكذوبة دولة الاحتلال بوصفها «واحة الديمقراطية» الأوحد في الشرق الأوسط، فلم يفرغ عشرات آلاف الإسرائيليين من التظاهر احتجاجاً على عزم حكومة بنيامين نتنياهو على فرض تعديلات قضائية تليق بأنظمة جمهوريات الموز، حتى تلقفتهم الشوارع من جديد احتجاجاً على إهمال ملف الإفراج عن الرهائن لصالح الإيغال أكثر فأكثر في حرب همجية لم تعد تخدم سوى أجندات نتنياهو الشخصية وإفلاته من القضاء وتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
كما انكشفت تباعاً شتى أشكال النفاق السياسي والأخلاقي لدى غالبية ساحقة من الديمقراطيات الغربية التي تتشدق حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، لكنها إذا لم تسكت عن فظائع الإبادة الإسرائيلية فإنها تلجأ إلى أفانين لا حصر لها من التواطؤ مع الاحتلال، سواء عن طريق توفير أسلحة التدمير المحرّمة أو ضخّ الأموال والتكنولوجيا أو نشر البوارج وحاملات الطائرات، أو تأمين التغطية الدبلوماسية في المحافل الدولية.
ولعلّ في طليعة المفارقات أن البربرية التي اتسمت بها جرائم حرب الاحتلال دفعت شرائح واسعة على امتداد الرأي العام العالمي، خاصة في أوساط الشباب وطلبة الجامعات، إلى مراجعة الاحتكار الإسرائيلي لشخصية الضحية الكونية، بحيث افتُضحت أكثر من ذي قبل ما يطلق عليه باحثون إسرائيليون ويهود تسمية «صناعة الهولوكوست». الجندي الإسرائيلي الذي يقتل ويقصف ويخرب وينهب لم يعد حفيد ضحايا أوشفتز، بل صار جلاد القسوة القصوى في قطاع غزة وسائر فلسطين، ثم جنوب لبنان أيضاً.
هو بالتالي عام على أطوار ما بعد احتكار المحرقة، أو اليوم التالي لصناعة إسرائيلية قديمة عمادها سفك دماء الأبرياء.
*اللهم انصر اخواننا في غزة وعموم فلسطين وفي لبنان
ع الصهاينة المجرمين وكل من لف لفهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
رغم الإبادة الجماعية ورغم الدمار الهائل ورغم الضحايا في صفوف المدنيين في فلسطين ولبنان، فإن “طوفان الأقصى” يمثل بداية نهاية دولة الاحتلال في فلسطين المحتلة. سيذكر التاريخ للأجيال القادمة أن هناك شعبًا في غزة وقف شامخًا وأذل واحدة من أكبر القوى العسكرية التي عرفتها المنطقة في تاريخ اليهود والصهاينة. ففي 7 أكتوبر 2024، اجتمعت قوى الصهيونية والصليبية العالمية وتهيأت لحرب خاطفة تهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية. لكن المقاومة بقيادة القائد السنوار، الذي دخل التاريخ كأحد أبرز القادة، خاضت معركة مصيرية ضد التحالف الصهيوني الأمريكي الصليبي. لقد كانت هذه الحرب واحدة من أعظم المواجهات الإقليمية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم تكن مجرد معركة دفاعية، بل كانت انعطافة استراتيجية تؤكد أن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن العدالة ستظل دائمًا سعيًا يتخطى كل الجيوش والأسلحة.
إن غزة، برمزيتها ومقاومتها، لم تكن مجرد بقعة جغرافية تقاوم، بل كانت رمزًا عالميًا للصمود والكرامة الإنسانية.
تحية فلسطينية خالصة لك يا اخي.
كانني انا من علق.
فلسطين قضية الله في ارضه وثمنها غالي في الدنيا والآخرة ونحن نحارب الكون كل الكون عرب قبل العجم وراء الكيان المسخ، ولسوف نهزمهم بذل ذليل حيث لا عزيز.
اخي المحترم
منذ عام1948 يوم أعطت الامم المتحدة نصف فلسطين و بضمنها نصف القدس الي الفلسطينيين و دولة بعضوية كاملة في كل المحافل الدولية و رفض العرب لها تجاوزت بحور الدم و صارت محيطات في الدم و الدموع و الخراب و اليأس و النكبات و النكسات و مع كل هذا و لا زال اناس محترمون مثلك يتحدثون عن البشائر و شهداء غزة و مصابيها و مفقوديها تقترب من الربع مليون انسان ؟؟ اية نصر و بشري و غزة راحت آلي الابد و حزب الله انتهت بكامل قياديها و نصف مقاتليها و لم تعد لا مقاومة و لا شيئ !
ارحموا الناس كفاكم قصائد و اناشيد و احلام و كوابيس لاتغني عن فقر و لا تسمن عن جوع
اسرائيل تساعد امريكا في تنفيذ إبادة جماعية ضد اطفال غزة .الحاضر يلعن امريكا و المستقبل سوف يلعنها على جرائمها التي تنفذها في غزة بمساعدة مباشرة من الصهاينة
/ولا يلوح حتى الساعة أن أياً من أغراض القضاء على المقاومة الفلسطينية أو تغيير الواقع الديمغرافي في القطاع أو التهجير القسري أو اختراق البنية الوطنية الشعبية في سائر أرجاء القطاع، قد حققت أي نجاح ملموس يعتد به/ … انتهى الاقتباس
يا كاتب … لا تحاول أن توهم نفسك وأن توهم القارئات والقراء السذج معك …
حتى الآن عدد الضحايا من الشعب الفلسطيني لا يقل عن 200 ألف بين قتيل وجريح بخطر ومفقود …
فأي واقع ديمغرافي هذا الذي تتمنطق به دون أن يكون لديك أي اعتبار لعواقب هذه الكوارث الوخيمة …
رجاءً … كفاك انفصالا عن الواقع المرير … وانزل قليلا من برج أوهامك …
يسجل نجاح المقاومة الفلسطينية في مواجهة اعتى قوة استيطانية مدججة بأحدث وسائل الدمار والقتل وشن حملات التهجير والابادة والتمييز العنصري إلى اهم عنصر امتلكته المقاومة الفلسطينية الباسلة، ليس ايمانها بعدالة قضيتها، وبشعبها فقط، بل أيضا بعدم الارتهان اوالاعتماد اوالاتكاء على النظام العربي. الشعب الفلسطيني له تجربة مريرة ابان انطلاقة الثورة الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي، حيث راهنت على النظام الرسمي العربي و دعمه؟؟؟ومساعداته؟؟؟ الذي كان يطالب بمواقف سياسية من الثورة الفلسطينية تمنح له مقابل تلك الهبات والمساعدات، والتي ادت في نهاية الأمر إلى أن تواجه الثورة مصيرا يصعب وصفه راهنا، من التشتت وابعادها عن ساحتها المركزية ومن ثم دفعها للقبول بتسوية فاقدة السيادة على ١١/ من اراضي الضفة الغربية.
مايشعرنا بالتفاؤل تجاه المقاومة الفلسطينية اليوم انها استوعبت درس التاريخ الماضي وتجربة الثورة الفلسطينية في اختيار قوى الدعم والاستقلال في القرار السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا سيحدث لإسرائيل عندما يعلن العرب انتهاء زمن الغثاء – غثاء السيل- ماذا سيحدث لدولة الاحتلال إن صحت مصر والأردن وصارتا تفكران بعقل وحكمة ورجولة ونخوة وثقة بالله وشجاعة وفق الاستراتيجية النبوية الرسول صل الله عليه وسلم
كان لمنظر الطفله العاريه وهي تركض خائفه أثر كبير على توجيه مسار الرأي العالمي الذي أسهم في تشكيل ضغط للدفع باتجاه إيقاف الحرب …فيتنام.
رأيت صوره لطفله بنفس العمر بكامل ملابسها وهي تركض مرعوبه هائمه لا تدري الي أين.. في صوره غريبه حيث كان الدم يسيل من عينيها أعتقد لقوة الانفجار الذي مزق الأنسجة الداخليه. صورة لا تفارق عيني. كان منظرا كافيا لتغيير الكون…فلسطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام على الإبادة: ما بعد امتياز المحرقة. طوفان الأقصى يوم يجب الاحتفال به على مستوى العالم العربي والإسلامي لسببين الأول تم ضرب عدو مسلح ب أحدث ما انتجت مصانع أمريكا والغرب من سلاح ويملك أحدث تكنولوجيا أيضا على مستوى العالم ويملك غرور القوة والغطرسة والعنف ويملك أحدث جهاز للتصنت ومخابرات من أقوى الأجهزة ومع ذالك فشل فشلا لا يحسد عليه وأصبح اضحكوة العالم الإسلامي وغير الإسلامي ولكن الحكومة الأمريكية ومعها حكومات الغرب يبكون حتى يومنا هذا على ما أصاب القعدة المتقدمة لتخريب المنطقة. نتركهم يبكون وبعد مرور سنة 12 شهر ماذا فعل صاحب الجيش الذي لا يقهر هل قضى على المقاومة الفلسطينية هل حرر الأسرى لم يفعل أي شيء من الأهداف المعلنة ولكن تمكن من قتل المدنيين وهدم المساجد والمستشفيات. السبب الثاني الحصول على حذاء السنوار وهذا انجاز ما بعده انجاز. اتفوه على هذا الجيش قاتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب المدنيين وكل سنة وهو مهزوم شر هزيمة على يد رجال المقاومة الأبطال.
يازمردة..لو قتل نصف الشعب الفلسطيني مقابل تحرير غزة والقدس فهذا نصر عظيم.اما الخوف المستبطن في النفوس من إسراءيل فهو المتحالف معها بحجج جبانة مبررة وهما في الكم والنوع.قولي لي كيف
تحررت الأقاليم التي كانت محتلة في العالم؟
حتى ايرلندا لم تتحرر إلا بعد مقاومة مسلحة
فهل التحرر بالكلام الفارغ والحالم؟ أن لم تنفع فاصمت..كما يقول المثل الايرلندي.
بسم الله الرحمن الرحيم
ما تقوله الأخت زمردة عن خلل الواقع الديمغرافي شيء ..
وما يهذي به هذا الحاشية عن بديهيات التحرير التي يعرفها حتى تلاميذ الابتدائي شيء آخر ..
دليل قاطع آخر على عجزه عن استيعاب مجرد تعليق من ثلاثة أسطر أو يزيد ..
هذا عدا سرقاته المهينة للعبارات من تعليقات الأخت زمردة..
والشكر الموصول لإدارة التحرير
المنطق الدولي المعاصر يعول على فكرة؛”جلب المصالح خير من درء المفاسد” .