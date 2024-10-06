عام على التغريبة الغزية…. آلام الإقامة في مراكز الإيواء والخيام

غزة ـ «القدس العربي»: لا تزال العوائل التي نزحت في الأسابيع الأولى للحرب الدامية التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، من مناطق الشمال إلى الجنوب، تستذكر رحلة التنقل الخطرة والشاقة، وتعايش منذ 12 شهراً معاناة العيش كأسر نازحة، تنقل بعضها أكثر من 10 مرات ما بين مراكز الإيواء وخيام النزوح في مناطق وسط وجنوب القطاع.

ذكريات النزوح

وتعود بدايات النزوح من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، وتحديداً من المناطق الواقعة شمال وادي غزة، إلى جنوب الوادي، إلى اليوم السابع من الحرب، وتحديداً يوم الجمعة الذي وافق 13 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عندما تفاجأ سكان مدينة غزة بكامل أحيائها، والبلدات والمخيمات الواقعة شمال المدينة وهي بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وكل الأحياء التابعة لها، بتهديد صادر عن قيادة جيش الاحتلال، يطالبهم بترك منازلهم فوراً، والتوجه إلى مناطق الجنوب.

وقتها، في ذلك اليوم العصيب، انغلقت كل مجالات التفكير عند هذه الأسر، فقد عاشت قبل هذا التهديد أياماً عصيبة لم ينقطع فيها صوت القصف الجوي والمدفعي للحظة عن هذه المناطق، لتباد عوائل بأكملها بسبب الغارات التي دمر الكثير منها مربعات سكنية فوق رؤوس ساكنيها.

وفي تلك الأيام التي سبقت التهديد الإسرائيلي بالنزوح، كانت تسجل أرقام وزارة الصحة سقوط نحو 500 شهيد يومياً، فضلاً عن مئات المصابين الآخرين، بفعل الغارات الإسرائيلية المتلاحقة، ضمن مخطط مدروس كان يهدف إلى تهيئة السكان بـ «قوة النار» للنزوح وترك مناطق سكناهم التي كان بعضهم يقطنها منذ أكثر من 80 عاماً.

وقد بدأت عملية النزوح في صبيحة ذلك اليوم، فاستقلت العوائل وهي تحمل القليل من الأمتعة، عربات وشاحنات وحافلات وعربات تجرها الحيوانات، ومن بينها أسر قطعت هذه مسافة تزيد على الـ 20 كيلومتراً مشياً على الأقدام، عندما لم تجد وسيلة تنقلهم إلى هناك.

وظلت عملية النزوح مستمرة بهذا الشكل، عبر ممرات الخروج من شارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي، حتى دخلت قوات الاحتلال القطاع، مع بدء العملية البرية شمال غزة، لتشطر القطاع شطرين، واحد في الشمال وآخر في الجنوب، وتجبر الأهالي على النزوح مشياً على الأقدام، عبر ممر ضيق سقطت على أطرافه جثث الشهداء الذين قتلوا عمداً باستهداف قناصة إسرائيلية، وهم بين عوائلهم يهمون بالوصول إلى مناطق الوسط والجنوب.

من بين تلك العوائل كانت عائلة إيهاب خليفة، التي تركت منطقة سكنها في إحدى بلدات شمال القطاع، حتى وصلت في بداية نزوحها إلى مدينة دير البلح وسط القطاع.

وروت هذه العائلة قصتها المريرة لـ «القدس العربي» كباقي الأسر النازحة التي لا تزال تعاني ويلات الحرب والجوع.

ويقول رب الأسرة، حين استذكر الأيام الأولى للحرب ورحلة النزوح، إنه منطقة سكنه تعرضت لعمليات قصف عنيف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، وكان يسمع وأسرته صوت انفجارات عنيفة، ويوضح أنه في الأيام الأولى للحرب لم يكن هناك مكان آمن في شمال القطاع يذهب إليه لاعتباره «مركز إيواء» فالمناطق جميعها تتعرض للقصف والتدمير. وأعداد الضحايا بدأ يرتفع، حتى إنه ظن أنه سيقضي وأسرته لا محالة، من شدة الأهوال التي تحيط بهم.

ويشير إلى أنه اعتقد أن تهديد الاحتلال بالنزوح للجنوب سيكون خياراً أفضل للنجاة من الموت المحقق الذي يقترب من أسرته رويداً رويداً، ولذلك يقول إيهاب: «عندما وصل أمر الإخلاء، أخذت قراراً فورياً بالمغادرة» ويوضح أن أسرته طلبت منه التريث قليلاً قبل الخروج، على اعتبار أن التهديد شكلي، وهدفة الإخافة فقط، وأن أحداً من منطقة سكنهم أو أقاربهم لم يخرج بعد، لافتاً إلى أن الجميع وقتها لم يكن يعتقد أن التهديد سينفذ بقوة السلاح والتجويع لاحقاً.

ويضيف وهو يروي قصة النزوح: «حاولت الاتصال بأخوتي وبعض الأقارب، لكن لم تكن هناك شبكة اتصال» وقد تعمدت قوات الاحتلال تدمير شبكة الاتصالات في اليوم الثالث من الحرب، وأصبحت عملية إجراء اتصال مكالمة من الهواتف المحمولة تحتاج انتظار يصل في بعض الأوقات لأكثر من ساعتين.

غير أن هذا الرجل وهو في نهاية الأربعينيات، وصل مشياً على الأقدام إلى منزل أحد أشقائه ويبعد عند نحو كيلومتر، لمشاورته في أمر النزوح، وقتها اتفق الاثنان على الخروج، واستقلا وأسرتهما مع أسرة شقيقته عربة شحن صغيرة، مع بعض الأمتعة، ووصلوا جميعاً إلى مدينة دير البلح، التي ظل يبحث فيها لساعات عن مكان إقامة، حتى حل بمركز إيواء صغير، ظن أنه سيبقى على حاله بعدد النزلاء القليل، قبل أن يمتلئ ويؤوي نازحين بما يفوق قدرته بأكثر من خمس مرات.

مرارة العيش في الخيام

لا تزال ابنة هذا الرجل تستذكر رحلة النزوح الأولى، بعد أن تركت كل مقتنياتها وحاجاتها وملابسها في المنزل، وخرجت بما عليها من ملابس وطقم آخر للغيار هي وباقي أشقائها وأبناء عمومتها، على اعتبار أن الأمر لن يطول أكثر من أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير. وتضيف هذه الشابة: «كل ذكرياتي تركتها خلفي في المنزل، كتب الجامعة وجهاز اللابتوب، كل شيء ظل هناك».

وتضيف: «كنا نسمع أصوات القصف حولينا، وبنشوف مكان سقوط الصواريخ واحنا في الشاحنة، وقتها وضعنا كل الصغار بينّا وكنا نهدّي فيهم».

وعن حياة النزوح تقول تلك الفتاة، إنها لم تكن تتوقع أن تعيش هذه المأساة، فتحدثت عن اضطرارها والأسرة للمبيت في غرفة فصل دراسي مع أسر أخرى، وعن مشاركة الموجودين دورة المياه في ذلك المركز، وتحدثت بمرارة أكثر عن معاناة الأسر رجالاً ونساء وأطفالاً، عندما يقرر أحدهم الذهاب إلى الحمام أو الاستحمام، حيث عليه الانتظار في طابور طويل جدا، في حين كان في منزل أسرتها ثلاثة حمامات خاصة بالأسرة فقط.

وهذه الأسرة اضطرت للتنقل والنزوح كباقي الأسر النازحة أكثر من مرة، فتركت مركز النزوح الواقع على مقربة من شارع صلاح الدين، في يناير 2024، والانتقال إلى غرب مدينة رفح، بعد أن بدأت قوات الاحتلال في عملية برية قريبة من المكان، لتتنقل هناك بين خيام النزوح. أسرة هذا الرجل التي وصلت بصعوبة إلى رفح في ذلك الوقت، اضطرت للمبيت في الأيام الأولى في خيمة أحد الأٌقارب، قبل أن تنتقل إلى خيمة بسيطة من القماش والنايلون الذي اشترته بثمن مرتفع، أقامتها في مكان آخر يبعد مئات الأمتار، حين وجدت فيه مكاناً فارغاً بصعوبة، وقد عانت هناك كثيراً وعايشت برد الشتاء القارس الذي حل بالنازحين وتسرب مياه المطر إلى داخل الخيمة، قبل أن تنقل مرة أخرى إلى مدينة دير البلح، وإلى مركز إيواء آخر غير ذلك الذي تركته، عندما لم تجد فيه بعد العودة موطئ قدم.

وتقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» التي تعتبر أكبر الجهات الدولية التي ترعى سكان غزة وتشرف على كثير من مراكز الإيواء، إن نحو مليوني مواطن من أصل 2.2 مليون يقطنون قطاع غزة نزحوا من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى، وإن من بينهم من نزح عدة مرات، ولا يزالون يقيمون في ظروف صعبة للغاية.

الخروج من ممر الموت

وعن مرارة النزوح والإقامة بعيدا عن المنزل، كانت قصة أسرة محمود مطر، وهي أسرة نزحت مضطرة في الشهر الثاني من الحرب، أي بعد إحكام جيش الاحتلال السيطرة على ما يعرف حالياً باسم «محور نتساريم» حيث اضطرت هذه الأسرة المكونة من سبعة أفراد، بينهم سيدة مسنة، للخروج من مدينة غزة على عربة يجرها حمار، حتى وصلت إلى منطقة «دوار الكويت» جنوب مدينة غزة، ومن هناك سارت مشياً على الأقدام حتى «حاجز نتساريم» حيث على طرفيه جنود الاحتلال المتمركزون خلف كثبان رملية وداخل الدبابات، واضطر رب الأسرة إلى حمل والدته المسنة على ظهره، كونها لا تستطيع المشي كل هذه المسافة.

وقال وهو يروي قصة الخروج وآلام النزوح لاحقاً: «ما ظل (لم يبق) أحد من سكان الحارة، وأخواتي سبقوني في النزوح، وكان كل يوم بيمر علينا بيجي (يأتي) الأصعب منه» ويضيف: «ما ظل مي (مياه) نظيفة، ولا أكل ولا اشي، والغارات بتضرب في كل مكان» ما اضطره لأخذ قرار الخروج، وقد كان يعتقد أن الأمر لن يطول، وأن العملية العسكرية لجيش الاحتلال ستدوم على أبعد تقدير شهراً أو أكثر بقليل، وأن جهود التهدئة ستنجح كما المرات السابقة، حيث عايش حروب غزة في السنوات الـ 15 الماضية.

وبحكم احتلال الجيش لـ «محور نتساريم» وعدم السماح بوسائل النقل بالحركة، حملت أسرة هذا الرجل رغم بداية فصل الشتاء لحظة النزوح القليل جدا من الأمتعة والملابس، وسارت في طريق جرفت الآليات الإسرائيلية معظم أجزائه، يمتد نحو خمسة كيلومترات، حتى وصلت إلى جنوب وادي غزة، لتستقل من هناك إحدى العربات التي تجرها الحمير، وتصل إلى مخيم النصيرات، أول وجهة تقابل النازحين، لكن رب الأسرة روى لـ «القدس العربي» مرارة الوصول حين شاهد وأسرته جثث شبان بينها ما تحلل، جراء استهدافات نفذها القناصة الإسرائيلية طالت بعض الشبان والمسنين خلال رحلة النزوح من ذلك الطريق، الذي وصفه محمود بـ «ممر الموت».

وقال: «كان الجيش يطلب كل شوي النار، وأحيانا ينادي على شبان ويعتقلهم» لافتاً إلى أنه رأى بعينه اعتقال أحد الشبان من بين أسرته، ونقله إلى الجهة التي يوجد فيها جيش الاحتلال، دون أن تستطيع أسرته التي كانت بجواره التدخل.

والجدير ذكره أن هناك أسراً سقط أحد أفرادها بنيران القناصة، واضطرت لتركه ينزف بعد أن هددت بالاستهداف من قبل جيش الاحتلال، ونزحت إلى مناطق الجنوب مضطرة دون أن تعلم ما حل بالمصاب، فيما تمكنت بعض الأسر بصعوبة إلى حمل جثامين أبنائها والعودة بها ودفتها في مدينة غزة، ومن ثم العودة من جديد لإكمال رحلة النزوح.

وفي مكان إقامة محمود مطر في أحد خيام النازحين العشوائية غرب مخيم النصيرات، قالت مها طه- وهي سيدة في بدايات العقد الرابع من العمر، إن الأهم حالياً هو الحديث عن مأساة النزوح بعد أن أصبحت ذكريات النزوح الأولى من الماضي، وتقول: «اليوم مضطرين نغسل على أيدينا ونطبخ على النار ونسكن في خيمة ضيقة» وتشير إلى أن أسرتها بعد أن نزحت قبل استقرارها الحالي في هذا المخيم المخصص للنازحين، ست مرات تنقلت فيها ما بين وسط القطاع ووسط مدينة خانيونس ومن ثم غربها في عدة مناطق هناك، وبعدها مدينة رفح، قبل العودة إلى وسط القطاع.

وأضافت: «النزوح طول كتير، وما بنعرف امتا حنرجع، ولو رجعنا حنظل (سنبقى) في الخيام» حيث أوضحت أن منزل أسرتها دمر في إحدى الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة، هو والمنازل المجاورة».

دموع الغربة والألم

لكن حين سألتها «القدس العربي» عن ذكريات النزوح الأولى، تنهدت تلك السيدة وقد ذرفت الدموع، وقالت: «قعدنا أسبوع ندور (نبحث) عن أقاربنا لنكون قراب من بعض» حيث كانت وقتها شبكة الاتصالات في أسوأ أحوالها، وقد استدلّت العائلة على أقاربها عن طريق البحث في مراكز الإيواء، وقد اضطرت لنقل مكان سكنها إلى حيث يقيم أقاربهم، ولا تزال هذه الأسر بعد رحلات النزوح المتكررة والمريرة تقطن على مقربة من بعضها، وعادت هذه السيدة واشتكت مرارة النزوح خاصة في هذا الوقت الذي تعاني منه جميع الأسر من شح الطعام والماء والدواء، وتعاني جميعها أيضا من سوء الأوضاع الاقتصادية، كما اشتكت من سكنها وسط مكان مزدحم جدا بالسكان، بسبب قلة المناطق المتوفرة للإقامة، وكثرة أعداد النازحين، وتؤكد أن أحداً لم ولن يتأقلم للعيش مع هذا الواقع المرير، حيث يحتاج الحصول على الماء المخصص للشرب انتظار أفراد أسرتها في طابور طويل، فيما تفتقد -كباقي السيدات- أي خصوصية لها بسبب واقع الحياة الجديد المستمر منذ عام، وباتت خيمة النزوح هي مكان الإقامة في النهار والطبخ واستقبال الضيوف والجيران، والنوم ليلا» وختمت حديثها بالقول: «الكل منا بنتظر الموت في أي لحظة حتى تنتهي الحرب».

وكان نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تيد شيبان، أكد انخفاض تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير، حيث انخفضت عمليات دخول الشاحنات من 100 شاحنة يوميا في آب/أغسطس إلى 15 شاحنة فقط في أيلول/سبتمبر، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ونقص التنوع في الوجبات الغذائية.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أزمة نقص الإمدادات الطبية تشهد تصاعداً رغم حاجة الناس للعلاج، كاشفاً عن أرقام مخيفة للمرضى في أوساط السكان والنازحين في قطاع غزة، الذين يعانون من ويلات الحرب. مؤكداً أن فرق الطوارئ الطبية الموجودة في المستشفيات بجميع أنحاء قطاع غزة قدمت أكثر من 1.4 مليون استشارة طبية حتى الآن عام 2024.

كما اشتكت السيدة مها أيضا تكرار استهدافات جيش الاحتلال لمناطق النزوح بالقصف الجوي العنيف، في سلسلة غارات أوقعت مئات الضحايا، وكان من بين الغارات تلك التي طالت منطقة قريبة من سكن هذه السيدة.

ومؤخرا، صعدت قوات الاحتلال من استهداف مراكز الإيواء سواء تلك الموجودة في المدارس أو في الخيام، وضربت مناطق تقع في وسط القطاع وغرب مدينة خان يونس، في دلالة على ما أعلنته المنظمات الاغاثية سابقا بأنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، حتى تلك التي تزعم قوات الاحتلال أنها مناطق إنسانية.

ويؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن جيش الاحتلال يصدر أوامر الإخلاء الجماعي في غزة، دون ضمان وجود أماكن آمنة وملائمة للنازحين، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل لمئات آلاف الناس، ويشير في آخر إحصائية له، إلى أنه حتى اليوم، يوجد أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول تغطي أكثر من 85% من مساحة قطاع غزة.

لكن رغم كل هذه الأهوال، لا يزال سكان قطاع غزة يحلمون في اليوم الذي تنتهي فيه الحرب، فيما يحلم النازحون الذين غادروا شمال القطاع للعودة، والإقامة حتى على أطلال المنازل المدمرة، بعيداً عن أجواء الخوف والموت الذي يحاصرهم من كل الاتجاهات.