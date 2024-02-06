عام على الزلزال.. أردوغان يتعهد بمواصلة إعمار المناطق المتضررة- (تدوينة)

أنقرة: تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة حكومته إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء زلزال 6 فبراير/ شباط 2023، وذلك لغاية “تأمين مأوى آمن لكل مواطن تضرر منزله بسبب الكارثة”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها، الثلاثاء، بحلول الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا وبلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

أردوغان ترحّم في تدوينته على ضحايا الزلزال، معزياً ذويهم والشعب التركي عموما، فيما تمنى السلامة للمصابين والشفاء العاجل لمن يواصلون تلقي العلاج.

وأكد أن الكوارث الضخمة كهذه تمثل تحدياً واختباراً في الوقت نفسه “لوحدة وأخوة وقوة الشعوب”.

وأشاد أردوغان بموقف الشعب التركي حيال “الكارثة” التي قال إن الشعب قدم خلالها “موقفا تاريخيا”، مشددا على أن الحكومة تواصل جهودها بعزم وإصرار لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قطعتها للشعب.

وفي هذا الإطار، أشار أردوغان إلى استمرار أعمال إعادة إعمار وإحياء المناطق المتضررة، مؤكداً أنها ستتواصل لغاية “تأمين مأوى آمن لكل مواطن انهار منزله بسبب الكارثة”.

يُذكر أن زلزال 6 فبراير أودى بحياة 53 ألفا و537 شخصا، فيما أصيب 107 آلاف و213 آخرون.

Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.… pic.twitter.com/19AufD6qMt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2024

(الأناضول)