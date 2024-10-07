عام من الإبادة.. طلاب تونسيون يتضامنون مع غزة

تونس: نظم طلاب تونسيون، الاثنين، مهرجانات خطابية ووقفات احتجاجية، بمناسبة مرور عام على الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

جاء ذلك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للطلبة (نقابة طلابية) الذي دعا السبت طلاب البلاد إلى تنفيذ تحركات تضامنية تحت شعار “طوفان الجامعة سند للمقاومة”.

واعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للطلبة وسيم بن مسعود إحياء الذكرى الأولى للإبادة الإسرائيلية بغزة “ضمن مهامنا في الجامعة التزاما بدعمنا للقضية الفلسطينية العادلة”.

وقال ابن مسعود: “دعونا الطلاب أيضا لمقاطعة بضائع الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، كما حثثنا الشعب التونسي نحو بذل المزيد من الدعم للمقاومة الفلسطينية عبر كل الأساليب الممكنة”.

وأوضح أنه “تم اليوم الاثنين تنظيم فعاليات في عدة مؤسسات جامعية في القيروان (وسط) وبنزرت ( شمال) وسوسة (شرق) وتطاوين (جنوب شرق) وكليات العاصمة تونس، كما تم تعليق صور الشهداء الفلسطينيين والتذكير بأن الإبادة مستمرة”.

ووفق ابن مسعود، فإن “دور الطالب طلائعي في نشر الوعي بأهمية الوقوف ضد الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة”.

وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)