عام من التهافت الأمريكي أمام ابتزاز نتنياهو

واشنطن – «القدس العربي»: تفتقت الذهنية الصهيونية لرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بعد يومين فقط من إعلان اغتيال أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله يوم الجمعة قبل الماضي، عن مبادرة مرتجلة لـ “إعادة ترتيب الشرق الأوسط” بقيادة تل أبيب لتحويل أرض أبناء إبراهيم إلى جنة غناء ترفل بالسلام والديمقراطية والأمن تحت رعايته الرشيدة كما أوجز في كلمته من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي عزّزها بخريطتين، الأولى “نعمة” تتلون بالأخضر وتمتد من الهند إلى أوروبا عبر الجزيرة العربية والأردن وفلسطين، والثانية “نقمة” تمتد من إيران إلى بيروت عبر العراق وسوريا. واختار نتنياهو الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة المفتوحة على غزة ليفصح عن العنوان الأكبر لمشروعه وهو تغيير النظام في إيران!

لم يكن نتنياهو في لغته المتغطرسة هذه يقرأ في كتاب السياسة الخارجية الأمريكي الزاخر بصفحات تغيير الأنظمة سراً وعلناً وحسب، بل كان يبتّز بوقاحة موصوفة النخب السياسية الأمريكية داخلياً.

في موسم انتخابات متقاربة، ليبدو وكأنه الحاكم الفعلي في واشنطن، وهو لم يكن ممكناً لولا الانبطاح الكامل للرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الذي دأب منذ وصوله إلى البيت الأبيض عام 2021، على ترداد مقولته البلهاء ومفادها أنه “صهيوني ولو لم يكن يهودياً”، والذي سارع بعد طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى خرق كل بروتوكولات الرئاسة وهرع إلى تل أبيب، ليحتضن بحرارة الرجل الذي وصفته واشنطن نفسها بأنه مستبد ومتزمت، وتبدأ بعد ذلك واحدة من عجائب العلاقات الدولية حيث تملي حكومة الدولة الصغيرة والمضطربة أمنياً شروطها على الدولة العظمى التي وفرّت لها حماية عسكرية فورية ودعماً مالياً ودبلوماسياً ومعنوياً بلا حدود.

بدا في الأيام الأولى التي أعقبت طوفان الأقصى، أن واشنطن التي كانت في نزاع سياسي علني مع نتنياهو على خلفية تحالفه مع اليمين الديني الفاشي في الانتخابات وإدخال شخصيات متطرفة إلى حكومته أمثال بن غفير وسموتريتش وسعّيه لتقليص صلاحيات المحكمة العليا وبناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، ستكون قادرة على التأثير عليه خصوصاً بعدما تدخلت مباشرة لإقناع خصومه أمثال غانتس وأيزنكوت بدخول الحكومة المصغرة، لكن ما حصل كان العكس. تعمّد نتنياهو الذي كان شبه معزول تجاهل المواقف الأمريكية الداعية إلى عدم إفراط قوات الاحتلال في البطش بالمدنيين في غزة، وحوّل الحملة العسكرية إلى حرب إبادة مفتوحة لم توفر أحداً، ورد على دعوة واشنطن لحل سياسي يقوم على حل الدولتين بالإعلان الصريح أنه كان لسنوات يعمل لمنع هذا الحل، وأصدر تشريعات في الكنيست ترفض أية مبادرة من هذا النوع.

كانت إدارة بايدن تتراجع عن مواقفها المعلنة كلما ازداد تعنت نتنياهو، وتتخلى تباعاً عن القرارات “التأديبية” التي تتخذها ضد تل أبيب كمنع تزويد جيش الاحتلال بقنابل معينة أو فرض عقوبات على وحدات عسكرية ترتكب جرائم حرب أو قادة المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية، وفي كل مرة كان التبرير أن الأمر يحتاج إلى المزيد من التحقيقات! لكن ما لم يتغير هو التمسك بمقولة “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” وأولوية الإفراج عن الأسرى وتفكيك حركة حماس، ورفض السماح لمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لوقف إطلاق النار، وتعزيز الجسر الجوي وإقرار المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لتل أبيب.

والمدهش أنه بعد عرقلة نتنياهو للجهود الدبلوماسية الأمريكية وإفشاله المتكرر لصفقات الهدنة والإفراج عن الأسرى، وهو ما فجّر الخلاف العلني في حكومة تل أبيب التي خرج منها غانتس وأيزنكوت، وبعدما تجاوز عدد ضحايا حرب الإبادة الثلاثين ألفاً، وجهّت إدارة بايدن دعوة رسمية إلى نتنياهو ليخاطب الشعب الأمريكي من على منبر الكونغرس الذي عقد جلسة مشتركة لاستقباله في يوليو الماضي، على الرغم من التحول الهائل الذي شهده الشارع الأمريكي واتساع حالة التضامن مع غزة وفلسطين التي قادها الطلاب والشباب وترجمت نفسها بوضوح في الانتخابات التمهيدية التي حملت إنذاراً إلى الحزب الديمقراطي والرئيس بايدن الذي اضطر في نهاية المطاف إلى الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس لتلافي هزيمة قاسية.

الآن ومع دخول التنافس الرئاسي شهره الأخير والتسابق مع دونالد ترامب لاسترضاء الناخبين اليهود الأمريكيين وأنصار إسرائيل على أمل ترجمة ذلك في صناديق الاقتراع، سيزداد الانقياد الأمريكي لرغبات نتنياهو الذي استعاد شعبيته بعد توسيع حربه المدمرة إلى لبنان، وهذا ما تناوله الإعلام الأمريكي بعناوين مختلفة ركزت على تقلص نفوذ إدارة بايدن على إسرائيل وسط تساؤلات متعددة عما إذا كان نتنياهو يصعّد ويمنع التوصل إلى هدنة في غزة من أجل التأثير على الانتخابات وزيادة حظوظ حليفه دونالد ترامب بالفوز. وقد اعترف بايدن شخصياً بذلك حين قال: “ما من إدارة (أمريكية) ساعدت إسرائيل أكثر مني(…) لا أحد، لا أحد، لا أحد. وعلى “بيبي” (نتنياهو) أن يتذكر ذلك. لا أعرف إذا كان يحاول التأثير على الانتخابات ولكني لا أعوّل على ذلك”. ورأت صحيفة “وول ستريت جورنال” في مقال مطوّل أن أركان إدارة بايدن يتحولون باضطراد إلى مجرد شهود بينما تواصل إسرائيل حملتها، وأن نفوذ الإدارة يتقلص حيث تقدم تل أبيب على اتخاذ خطوات تصعيدية ضد أعدائها لا تراعي تمنيات ومواقف واشنطن، وأوردت الصحيفة عدة أمثلة على ذلك ومنها عملية تفجير آلاف أجهزة النداء والاتصال التي يستخدمها «حزب الله» واغتيال أمينه العام في بيروت دون إعلام الأمريكيين بها، ورفض نتنياهو لاتفاق مبدئي صاغته واشنطن وباريس لوقف النار مع لبنان. أما موقع “بوليتيكو” فقال إن تعنت نتنياهو أدى إلى تزايد العجز الأمريكي في المنطقة.

يعرف نتنياهو أن الأسابيع الأربعة المقبلة هي فرصته الأكيدة لتجاهل المواقف الأمريكية ومواصلة جر واشنطن خلفه وإظهارها عديمة الفعالية، ولكن المتوقع بعد الانتخابات، وبصرف النظر عن النتائج، أن يترجم بايدن غضبه على نتنياهو في خطوات تأديبية لا يمكنه القيام بها الآن. ويدور في واشنطن حديث يفوق الهمس عن أنه في الفترة الفاصلة بين يوم الاقتراع (5 نوفمبر/ تشرين الثاني) ويوم وصول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض (20 يناير/ كانون الثاني) سيعلن بايدن سلسلة قرارات لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش ومنظمتي “امانا” و”ناحالا” وبعض المستوطنين، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وأن خطوات أخرى ممكنة إذا كان الفوز من نصيب هاريس، لكن الرافضين للاحتلال يرون أن ذلك سيكون قليلاً جداً ومتأخراً جداً، ولن يفلح لا في تحسين صورة بايدن ولا في تعديل السجل المريع لإدارته.

ثمة عامل مهم ليس قيد التداول الآن، وهو أن سياسة بايدن ومواقفه أدت إلى تبلور تيار وازن داخل الحزب الديمقراطي الذي يعتبر الحاضنة الأساسية لإسرائيل ومصالحها، وهو تيار يقوده شباب وطلاب ونشطاء يهود أمريكيون، وأن إصرار بايدن على تجاهل المناوئين للحرب والاحتلال في حزبه معطوفاً على الدعم المتنامي من قبل المؤسسات الصهيونية وحليفاتها لمرشحين يمينيين وجمهوريين سرّع في الترجمة الانتخابية لهذا التيار ما يعني أن المشهد السياسي الأمريكي سيشهد تغيراً جذرياً يعيد رسم الولاءات الانتخابية لشريحة كبيرة كانت تعتبر تقليدياً في خانة الحزب الديمقراطي، وسيكون الموعد الأول لقياس هذا التحول في الانتخابات التشريعية بعد سنتين، والتي قد تحمل أولى إرهاصات ضمور النفوذ الإسرائيلي.