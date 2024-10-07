عام من الحرب: نشطاء الإعلام الرقمي… جبهة إسناد قوية

إسطنبول ـ «القدس العربي»: ظهر مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي كقوة جديدة وفاعلة في المجتمع الرقمي، ولعبت دورًا كبيرًا في صناعة المحتوى وتشكيل الرأي العام في الكثير من القضايا.

وبرز دورهم بخاصة في حرب غزة، وبدا أن تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي في الحرب أضحى وسيلة مهمة وضرورية خاصة لتسليط الضوء على الضحية.

وساهم المؤثرون المتضامنون مع الشعب الفلسطيني في إحداث تغييرات كبيرة في الرأي العام العالمي وحولوا المشهد الرقمي إلى ساحة دعم ومساندة للفلسطينيين، ونقلوا الرواية الفلسطينية وأوصلوها إلى العالم على نطاق واسع، وفضحوا جرائم العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي أثر كثيرًا في مجريات الأحداث، وأدى إلى إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي، بل وحتى في مجتمعات أكثر الدول الداعمة لها كالولايات المتحدة الأمريكية.

تحدثت «القدس العربي» إلى ثلاثة من صناع المحتوى والمؤثرين في العالم العربي، وطرحت عليهم عليهم بعض الأسئلة حول «طوفان الأقصى» في عامه الأول وكيف لعب دوراً في هذه الحرب.

بصمة فاعلة

يقول الكاتب والمخرج السينمائي الفلسطيني نورس أبو صالح، صاحب المحتوى المرئي والمكتوب لـ«القدس العربي» إن «المؤثرين أصحاب بصمة حقيقية في هذه التغطية. بكل تأكيد، البعض كان بهدف تسليط الضوء، ولأنه مؤمن بالقضية، لكن البعض الآخر كان للأسف، يرمي إلى «ركوب الموجة» والاستفادة مما نطلق عليه (الترند) وهذا ما تكشف بعد فترة وجيزة، لأن المتابعين وجمهور «السوشيال ميديا» ذكي واستطاع معرفة الفرق بينهما».

و»هناك جزء من المؤثرين اعتمد اللغة الإنكليزية في مخاطبة الجمهور، وتوجه للمنصات والمحطات العالمية. وهناك البعض الآخر الذي اعتمد لغتنا العربية، واتجه لإعادة التثقيف والتوجيه حول فلسطين والقضية، وهذا يساعد الجيل الجديد ليكون أكثر وعياً».

ويعتقد أبو صالح بأن «أكثر المؤثرين بصمة وحقيقة هم من كانوا بين الركام والمجازر، ومنهم ما زال هناك يحمل رسالته تجاه أرضه، ولم يغادر القطاع. وهذا برأيي، هو المؤثر الحقيقي الذي واصل تأثيره في كل مراحل الحرب، من القصف وحتى النزوح والاجتياح البري والمجازر وإلقاء المساعدات».

وأضاف نورس أبو صالح أن «المحتوى الفلسطيني ما زال محارباً، وتعرضنا للعديد من التضييقيات، لكن لم تستطع منصات وسائل التواصل الاجتماعي القضاء على صوت فلسطين، بل انتصرت فلسطين، ليس ميدانياً في طوفان الأقصى، لكن الطوفان وصل إلى منصات «السوشال ميديا» ونرى كيف تفاعل العالم الغربي مع القضية، وهذا التفاعل أعطى وجهاً جديداً للحقيقة، وبالتالي أعطانا الاستمرارية والدوام وأيضاً الانتشار.»

فضح السرد الإسرائيلي

عانت فلسطين انحياز الإعلام الغربي لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما انعكس سلبًا على القضية الفلسطينية وتراجع الحديث عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وساهمت هذه المنصات في فضح كذب السرد الغربي حول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وبخاصة «مع دخول فئات وشرائح جديدة من المشاهير وأصحاب حسابات وصفحات معروفة في مجالات غير سياسية، كتلك المهتمة بالحديث عن الألعاب والفن والرياضة والترفيه، إلى ميدان التوعية بما يجري في فلسطين، وهو ما كان له تأثير واضح أيضًا ساعد على جعل القضية محط أنظار المجتمعات العربية والإسلامية والعالمية على نطاق أوسع من فترات سابق، (الأخرس 2023) وعملت هذه الصفحات على الوقوف أمام الآلة الإسرائيلية المسيطرة على الإعلام الغربي التي توجهه حسب ما يخدم أهدافها.

ويشرح زياد الشريف، صانع المحتوى ومقدم ستاند أب كوميدي، الذي يعد أحد المؤثرين الشباب في عالمنا العربي، هذه النقطة.

ويقول لـ«القدس العربي» إنه «بكل تأكيد، شكل صناع المحتوى فارقاً لعدة أسباب، أبرزها أن وسائل الإعلام كانت مقيدة بسياسات الدول وقوانينها المحلية، وبسبب الاتفاقيات الدولية والجوانب السياسية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً منها في الفترة الأخيرة كان مقيداً بعمليات التطبيع التي تمت بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة».

ويضيف: «لذلك اعتمدنا على تلقي المعلومات الصحيحة بشكل كبير من الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون بشكل حر دون قيود مؤسساتية، وهم أصحاب العلامات الأكبر في ذهن الجمهور».

أما فيما يتعلق بحجب المحتوى، فيقول الشريف: «المنصات عملت على حجب المحتوى والتقييد، لكن رغم ذلك وصلت أصواتنا للعالم الغربي ووجدنا تفاعلاً وتضامناً من عدد كبير من الجمهور، وخاصة الغرب أكثر منا نحن العرب الأقرب للقضية، وكل هذا نجاح للمؤثرين الذين استخدموا مهاراتهم وأساليبهم المختلفة في توصيل الأخبار للعالم».

ويضيف: «رأينا انعكاسات المؤثرين على المحتوى وتنوعه وأثره في الشارع، وعلى إقبال الجمهور على شكل معين من المحتوى. بسبب الحملات الموجودة، أُغلقت عدد من الصفحات بسبب أثر «السوشال ميديا». تحلى المؤثرون خلال هذه التغطية بالشجاعة والقوة في طرح محتواهم، رغم كل التضييق، واستطاعوا بحذرهم وذكائهم تجنب التضييقيات والإجراءات الحكومية، وحتى التضييق الممارس من المنصات، وذلك عبر اللجوء للرموز والأشكال لعكس القضية، وأكبر مثال رمز الطبيخ الذي يلاقي انتشاراً واسعاً الآن، ودلالته مفهومة».

الجيل Z

ويوضح زياد الشريف، الكوميدي الشاب، بأن «جيل زد Z هم أكبر مستهلك للمحتوى الكوميدي أو الأسلوب الساخر (الكوميديا السوداء).

وأكبر دليل، الصناعات التي انتشرت الآن من صناع محتويات يوتيوب (يوتيوبرز) والكوميديين من مقدمي «الستاند اب كوميدي» وهذا النوع من المحتوى تم استخدامه للتعبير عن القضية بطرق غير مباشرة».

و»هذا الجيل الجديد لا يفضل الطرق المباشرة في الطرح والطرق الجافة، هم يحبون الطرق الجديدة والمبتكرة في تقبل المعلومة. وعليه، نحن كصناع محتوى، نلجأ لهذا الأسلوب لتقديم المعلومات حول القضايا السياسية والملفات المهمة لهذا الجيل.»

«المنع المظلّل»

أدت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في نقل الأحداث الجارية في غزة، وخصوصاً أنها تتمتع بحرية أكبر من وسائل الإعلام الرسمية أو حتى الخاصة التي يكون لها عادة سياسات تتوافق مع توجهات مموليها وأهدافهم.

ويواجه مشاهير عرب ما يسمى بـ»الشادو بان» أي «المنع المظلل» حيث لا يعرف صاحب المنشور أنه غير مرئي للآخرين على المنصة إلا بعد أن يلحظ قلة أو انعدام التفاعل، حيث لا يصله تنبيه بالأمر، ما دفع بعضهم لحيل مختلفة تستهدف تضليل الخوارزميات عبر نشر صور عشوائية.

التقينا صانع المحتوى العراقي مثنى الصالح، وناقشناه حول رؤيته للمؤثرين كونه واحداً منهم.

ويقول الصالح لـ«القدس العربي»: «حتى الآن لحظنا الكعب العالي على التأثير الفعلي على الميدان. كان للمؤثرين وصناع المحتوى مع الاحترام لكل المؤسسات الإعلامية التي كان لها دور كبير، وخصوصاً صحافيي الميدان، لكن الدور الأكبر في الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور، والتغطية والتي وفرها صناع المحتوى المختلفون من مطربين وفنانين وكوميديين، وحتى صناع المحتوى البعيد عن السياسة والإعلام مثل صناعة محتوى (lifestyle) وغيرها، وعبر المنصات المختلفة عن طريق مشاركة الصور والتغريدات وإيصال صور الأطفال والنساء في غزة، وزيادة وعي شريحة واسعة من الشباب الذين لم يعاصروا القضية الفلسطينية من البداية، وأصبح لديهم اليوم معرفة حقيقية بطبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى قبل السابع من أكتوبر. ولهذا تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرون، أصحاب الكعب العالي في التأثير اليوم بالنسبة لنقل الواقع الفلسطيني بعد طوفان الأقصى».

ويرى مثنى الصالح أن المؤثرين كشفوا وجهاً جديداً عن الاحتلال من خلال عملهم، حيث عمل صناع المحتوى على تسويق القضية ليس من منحى سياسي وعسكري فقط، لكن إظهار جرائم الاحتلال ضد الإنسانية… ولذلك استطاعوا الوصول للجيل الجديد، الجيل الشاب الأكثر انتشاراً ووصولاً للصورة والكلمة من خلال السوشال ميديا».

ويضيف: «كصانع محتوى وصحافي، عملنا على تسليط الضوء على المفاهيم الصحيحة وتعرية أي ملابسات سوق لها الإعلام الغربي لدعم إسرائيل، حاولنا الحديث عن القضية بكل تجرد لنظهر للناس من الجاني ومن الضحية. صناع المحتوى كان لهم دور في التشديد على ضرورة البحث عن المصدر وأصل المعلومة قبل التعامل معها. وأكبر دليل حجم المغالطات التي نشرها الاحتلال في بداية عملية طوفان الأقصى، وبعد تفنيدها وتتبعها سقط القناع المزيف. وعليه، كان للمؤثرين دور كبير في توعية الجمهور حول هذا الشأن».

القيود

ويروي مثنى الصالح لـ«القدس العربي» أنه: «عندما بدأ عملنا، وفي بداية الحرب، حرصنا على تسويق هذه القضية على أنها قضية إنسانية، لأنها بالفعل قضية إنسانية. وأي حكومة في حال فكرت بالتضييق، كان الأمر سيرتد بشكل سلبي عليها في الداخل. التضييق الحكومي عائق أمام عمل المؤثرين. ولاحظنا أن صوت المؤثرين في بعض الدول كان أخف من دول أخرى، والعكس صحيح، وبعض المؤثرين صوتهم أعلى بالطبع. وذلك يعود لحجم الحريات في تلك الدول، وهو أمر نعلمه جميعنا. وللأسف، لا نستطيع الهروب منه».

لكن التضييق على المنصات الإلكترونية هو بحث آخر، مرتبط بخوارزميات «السوشال ميديا» وهي أكبر مثال على ازدواجية المعايير في هذه المنصات. أبسط مثال، لو وضعنا صورة بسيطة فيها أبسط تلميح عن جريمة إسرائيلية فسنتعرض لحجب المحتوى فوراً من قبل إدارة المنصات.

وهذا دليل على أن جميع هذه المنصات نشعر بأنها تدار من قبل كيان، بل ومن نفس الحكومة الإسرائيلية. وهذا يشمل «فيسبوك وإنستغرام ومنصة «أكس» (تويتر سابقاً) حيث إن حجم التضييق كبير جداً. في بدايات الحرب، لجأنا كصناع محتوى إلى منصة «أكس» لكن بعد ذلك لاحظنا أنه حتى «أكس» انضم لدائرة التضييق» يقول صالح.

وصناع المحتوى بطبيعة الخبرة كونوا مرجعية ورموزاً لفهم الخوارزمية وكسرها، ومحاولات الالتفاف عليها والوصول لأكبر عدد من الجمهور. و»بكل تأكيد، كان تضييق المنصات أكبر عائق أمامنا في تغطية الحرب».

ويقول صالح: «كصانع محتوى، لفتني أسلوب بيلا حديد وعمر فاروق البحريني في أعمال دعمهما للقضية الفلسطينية.»

طوفان الأقصى

مثّل السابع من أكتوبر 2023 نقلة نوعية في مجرى صنع المحتوى، حيث أدّى المؤثرون في شبكات التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في القضية الفلسطينية، وساهموا ليس فقط في تغطية الأحداث وتحليلها بل في تغيير الرأي السائد حول المقاومة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية ضد الاحتلال.

وأثبت المؤثرون بأنهم جبهة مواجهة حقيقية قادرة على تغيير الواقع من خلال المظاهرات التي اجتاحت العواصم الغربية، وفرضت نفسها على وسائل الإعلام الدولية كمصدر مستقل وصاحب مصداقية، لكن دون أن تستفيد من تراكماتها وتطوير أدواتها كي تصبح منصات مهمة يمكن الاعتماد عليها.