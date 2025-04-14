عانت لأسبوعين قبل وفاتها… غضب واستنكار لمقتل مُدرّسة تدريب من طرف أحد طلابها في المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»: فارقت مُدرّسة مغربية شابة الحياة أول أ الأحد، بعد أن قضت أسبوعين في قسم العناية المركزة متأثرة بجراحها الخطيرة، إثر تعرّضها لاعتداء عنيف بواسطة أداة حادة من طرف أحد المتدربين في معهد للتدريب المهني بمدينة أرفود جنوب شرق المغرب. وأعادت الجريمة إلى الواجهة النقاش حول تنامي ظاهرة العنف داخل الفضاءات التعليمية في المغرب، وسط موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط التربوية والسياسية والحقوقية، ودعوات متصاعدة لتوفير الحماية القانونية والميدانية للكوادر التعليمية، وصون كرامتهم وهيبتهم داخل المؤسسة والمجتمع.

وانبرى نواب برلمانيون إلى نعي المُدرّسة الشابة، معربين عن حزنهم وغضبهم لما تعرضت له، واعتبرت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن حزب «الأصالة والمعاصرة»، أن ما وقع ليس مجرد حادثة معزولة، بل جرس إنذار جديد يدوّي في وجه الجميع، وتساءلت: «إلى متى ستظل الأطر (الكوادر) التربوية بدون حماية؟ وإلى متى سنكتفي بالتنديد والترحم دون اتخاذ تدابير حقيقية وملموسة؟».

وتابعت البرلمانية على صفحتها الرسمية: «نحن أمام مشهد يتكرر، وتكلفته باهظة: إهانات، وعنف لفظي وجسدي، وحالات نفسية متدهورة، واليوم فقدان روح بريئة كرّست حياتها لأداء رسالتها النبيلة… إنني، إذ أنحني إجلالاً لروح الفقيدة، أجدد الدعوة لاتخاذ كل الإجراءات الصارمة لضمان وصون سلامة، كرامة وهيبة رجال ونساء التعليم».

من جهته، تقدم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لـ «العدالة والتنمية»، بالتعازي، لأسرة المدرّسة المؤطرة في التدريب المهني، ولكل المدرسين المدرّبين، ولعموم أسرة التربية والتكوين، معتبرا أن هذا الحادث لا ينبغي أن يمر دون نقاش عمومي ودون ترتيب المسؤوليات، مؤكدا أن الاعتداء على نساء ورجال التربية والتكوين بات ظاهرة مقلقة.

وانتقد بووانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي لمجموعته الحزبية، صباح الاثنين، «ضعف تفاعل الحكومة وكذا المجتمع المدني مع حادث الاعتداء على المدرّسة المكونة في أرفود في مدينة الرشيدية»، وأوضح أن «المجموعة» ستقوم بما يلزم من مبادرات رقابية، حيث ستوجه أسئلة في الموضوع للوزراء المعنيين، وستستدعيهم للجنة الدائمة المناسبة.

وقدم «التنسيق الوطني لقطاع التعليم» قراءة لظاهرة العنف، وقال إن القيم التربوية والأخلاقية تعيش داخل المجتمع حالة تراجع ملحوظ، انعكست على سلوكيات الناشئة. كما أن الأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للضبط القيمي، فقدت تدريجياً دورها التربوي، بفعل التفكك المجتمعي وتنامي الهشاشة، وهو ما أفرز أجيالاً محرومة من المعايير السلوكية الضابطة، باعتبار أن للأسرة مسؤولية مباشرة في تحصين النشء أخلاقياً وروحياً.

وقال بيان لـ «التنسيق الوطني»، اطلعت عليه «القدس العربي»، إن بعض الخطابات الرسمية والإعلامية ساهمت في تغذية النظرة السلبية تجاه رجال ونساء التعليم، عبر تحميلهم بشكل مباشر مسؤولية إخفاقات المنظومة، ما قلل من هيبتهم ورمزيتهم في المخيال الجمعي. لافتا إلى أن الإطار القانوني يظل عاجزاً عن توفير الحماية اللازمة للكوادر التربوية، في ظل ضعف الزجر، وعدم تناسب العقوبات مع جسامة الأفعال، مما يبعث برسائل ضمنية تشجع على تكرار الانتهاكات.

واعتبر البيان أن المدرسة العمومية تعاني من أزمة صورة، حيث باتت رمزاً لفشل السياسات العمومية، ما جعلها في نظر فئات واسعة «مؤسسة بلا سلطة»، يجرؤ عليها الجميع دون رادع. وتابع: «حين يفقد المعلم مكانته الاعتبارية، وتفقد المدرسة شرعيتها التربوية، فإن المجتمع برمته يصبح مهدداً. وتنشأ أجيال على التمرد على السلطة التربوية، وتعتاد العنف وسيلة للتواصل، ولن تكون مؤهلة لبناء مجتمع مدني حداثي متماسك». و أدانت «الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني» التابعة لنقابة «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، «الاعتداء الإجرامي» الذي استهدف أسرة التعليم والتكوين، وطالبت الجهات الوصية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في توفير الأمن والحماية للأطر التكوينية داخل وخارج المؤسسات ومتابعة الجانب لينال جزاءه المستحق.

ودعت النقابة إلى حمل شارة سوداء، الاثنين، وتنظيم وقفات تأبينية وقراءة الفاتحة على روح الفقيدة. كما طالبت بترتيب الجزاءات لكل من ساهم في هذه الجريمة وصون حياة وكرامة المكونين والإداريين، والتعامل بحزم مع كل متدرب متهور له جنوح عنفي، مع عدم التساهل مع المتدربين المتهورين، واستدعاء رجال الأمن كلما دعت الضرورة لردع المتهورين.

هذا الشرخ الحاصل بين التلاميذ وأسرهم وبين المدرسة وكوادرها التربوية والإدارية، وجريمة مقتل المدرّسة الشابة هاجر.ع البالغة من العمر 30 عاما، دفعت الأخصائي النفسي والاجتماعي، محمد حبيب، إلى التأكيد على أن الجريمة لم تكن فعلا فرديا طائشا فقط، بل «نتيجة تراكمات مرئية وغير مرئية، في النفس والمجتمع وفي المؤسسة والسياسة والثقافة».

وأبرز حبيب متحدثا لـ «القدس العربي»، أن ما وقع يكشف عن شروخ داخلية عميقة في شخصية المتدرب المعتدي، وهي شروخ قد تكون ناتجة عن اضطرابات سلوكية، واختلالات في ضبط الانفعالات، أو إحساس مزمن بالإقصاء أو القهر، وفقدان نماذج يحتذى بها. واستطرد قائلا إن المتدرب «لم يولد عنيفا، بل يصنع العنف داخله حين يفشل المحيط في احتوائه، ويصبح التدريب لا يلبي حاجاته الإنسانية، بل يرسخ شعوره بالنبذ أو الفشل. فعندما لا يجد المتعلم من ينصت له، ولا من يوجهه، يتحول القلق إلى عدوان، والغضب إلى أداة تدمير. كما أن العنف لا يظهر فجأة، بل ينمو صامتا في ظل التهميش، والاستهزاء، والتعامل الفوقي، أو الضغط النفسي غير المعالج».

أما من زاوية علم الاجتماع، فأبرز الأخصائي الاجتماعي، أن هذا الفعل ينم عن أزمة بنيوية في علاقة المجتمع بالمدرسة. حين يفصل الطالب عن واقعه الثقافي والاجتماعي، وينظر إليه كمجرد مستهلك للمعلومة، تتآكل العلاقة مع الأستاذ بوصفه فاعلا تربويا، ويصبح التدريب المهني نفسه «ملجأ اضطراريا» لا يختاره الشاب عن اقتناع، بل يلجأ إليه حين تنغلق الأبواب. وحين لا يشعر المتعلم بأنه جزء من مشروع مجتمعي، تتقوى لديه مشاعر الاحتقان، وينهار لديه الإحساس بالانتماء. من هنا تبدأ علاقة العداء الصامت مع المؤسسة، ومع من يمثلها: المدرّس».

واعتبر محمد حبيب، أن العلاقة بين الطالب والمربّي تتدهور نحو العنف حين تبنى على الخوف بدل الاحترام، وعلى الصمت بدل التواصل، وعلى القمع بدل المصاحبة. وأشار المتحدث إلى أن كثيرا من مؤسسات التدريب في المغرب تفتقر لثقافة الإصغاء، ولا توفر آليات لحل النزاع أو التوجيه النفسي، فتتحول إلى فضاءات تصدر القلق بدل أن تداويه. كما أن صورة المدرّس في المخيال الجمعي لم تعد تعزز الانضباط، بل باتت مشوهة بفعل خطاب إعلامي ومجتمعي يهين هذه المهنة أو يسخر منها، مما زاد في تآكل الهيبة التربوية، وزرع نوعا من التجرؤ المجاني لدى البعض.

وعن سؤال لـ»القدس العربي» حول كيفية أداء الأسرة التعليمية لمهامهما التربوية والقيمية في وسط بات مشبعًا بالعنف، أوضح الخبير النفسي والاجتماعي أن الإجابة لا تبدأ عند الأستاذ نفسه، بل عند المنظومة كلها. وأوضح أنه من غير الممكن أن نطلب من المربي أن يصنع المعجزات في فصول تفتقر للأمان، وسط طلاب يعانون من أزمات مركبة، دون منحه الأدوات والدعم. مؤكدا أن الأستاذ لا يحتاج فقط إلى راتب، بل إلى تقدير، وإلى حماية قانونية وبيئة تحتضنه، وكذا إلى دعم نفسي، وإلى تكوين مستمر في تدبير الأزمات، وإلى مؤسسات تشركه وتسمع صوته لا تعتبره أداة تنفيذ.

وليمارس المدرّس مهامه بأريحية، يضيف حبيب ضمن تصريح لـ «القدس العربي»، لا بد من حزمة إجراءات تبدأ بإصدار قوانين حازمة لحمايته من أي شكل من أشكال الاعتداء، وتجريم العنف التربوي في كل مظاهره. ثم يأتي دور إعادة الاعتبار الرمزي لمكانته، عبر حملات إعلامية تربوية تعيد للمجتمع صورته الحقيقية بوصفه صانع الأجيال لا مجرد موظف. كما أن مؤسسات التدريب يجب أن تدرج في بنيتها هيئات للدعم النفسي والاجتماعي، وتوفر أخصائيين قادرين على التدخل قبل أن ينفجر العنف.

واقترح مراجعة السياسات التدريبية لتكون مبنية على الإنصات والحوار، لا على الحفظ والانضباط القسري. إذ يجب أن يُنظر إلى الفصل الدراسي باعتباره فضاء للتفاعل، لا مجرد قاعة تلقين، و»حين يشعر الطالب بأنه يحترم وينصت له ويعامل بإنصاف، يقل احتمال أن يتحول إلى مشروع عنف. وحين يجد المدرّس من يسنده، ويشاركه مسؤولية بناء الجيل، يستطيع أن يبدع في عمله، وأن يؤدي مهمته بأريحية وأمان».

وخلص المتحدث إلى أن التربية ليست درسا يلقن، بل علاقة إنسانية تُبنى. وأن العنف الذي نراهُ اليوم هو نتيجة لانهيار هذه العلاقة. وأكد: «لا نريد لأحداث أرفود أن تتكرر، لا نريد أن نقرأ أسماء المدرسين في صفحات الوفيات، نريد أن نراهم في قاعات الدرس، يشرحون ويلهمون ويضحكون ويخطئون ويصيبون، لكن في بيئة تحفظ كرامتهم وتضمن أمنهم، وتحترم إنسانيتهم»، وفق تعبيره.