عاهل الأردن ورئيس أركان الجيش الأمريكي يبحثان التعاون الدفاعي

عمّان: بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارك ميلي، الأربعاء، التعاون في المجالات الدفاعية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال المسؤول الأمريكي بالعاصمة عمان، في إطار زيارة غير معلنة يجريها الأخير إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الدفاع، كما تناولا الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وبينما لم يحدد البيان الأردني موعد وصول ميلي إلى المملكة، أو مدة زيارته لها، إلا أن ميلي وصل إلى الأردن قادما من إسرائيل. حيث التقى، أمس، رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي، في تل أبيب.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، في بيان، أن ميلي وهاليفي بحثا قضايا الأمن الإقليمي، وفرص زيادة التعاون الثنائي، والتنسيق للدفاع ضد التهديدات التي تشكلها إيران في جميع أنحاء المنطقة وغيرها من الأمور ذات الاهتمام الإستراتيجي المشترك.

وأشار البيان إلى محافظة الولايات المتحدة وإسرائيل على “علاقة عسكرية قوية كشريكين رئيسيين ملتزمين بالسلام والأمن في الشرق الأوسط”.

وتأتي جولة ميلي بعد أكثر من أسبوع من انعقاد قمة عربية ثلاثية في مدينة العلمين المصرية، بين قادة دول مصر والأردن وفلسطين.

وانعقدت القمة في 14 أغسطس/آب الجاري، وأكدت على أهمية حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام كضرورة إقليمية ودولية، وضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المبرمة مع الجانب الفلسطيني.

والأردن عضو في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في الجارتين سوريا والعراق، وترتبط عمان وواشنطن بتعاون عسكري وثيق.

وتعد الولايات المتحدة داعما أساسيا للأردن، ووقع البلدان في سبتمبر/أيلول 2022 مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات مالية سنوية للمملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين 2023 و2029.

(الأناضول)