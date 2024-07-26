هاتفيا.. ملك الأردن وبايدن يبحثان المستجدات “الخطيرة” بغزة – (بيان)

عمان: بحث ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، المستجدات “الخطيرة” في غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان أن الملك عبد الله وبايدن بحثا “المستجدات الخطيرة في غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع”.

وشدد ملك الأردن على “ضرورة وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف عبر جميع المعابر وإيصالها للمدنيين في مختلف المناطق دون أية عوائق أو تأخير”.

بدوره، أشاد الرئيس بايدن بجهود الأردن “الاستثنائية” في تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وفق البيان ذاته.

وبحث الزعيمان التطورات في الضفة الغربية وضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ دعا الملك إلى “ضرورة وقف جميع الخطوات (الإسرائيلية) أحادية الجانب، وهجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وجدد عاهل الأردن تأكيد “أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

وفيما شدد بايدن على “استمرار بلاده في دعم الأردن كشريك أساسي في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”، وفق البيان ذاته.

جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن يبحثان، خلال اتصال هاتفي، المستجدات الخطيرة في #غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع #الأردن #الولايات_المتحدة تفاصيل:https://t.co/xn9QeCQfRA — RHC (@RHCJO) July 26, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)