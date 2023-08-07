عاهل الأردن يبحث مع رئيس وزراء مصر مستجدات إقليمية ودولية- (تغريدة)

عمان: بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الإثنين، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله لمدبولي، في “بيت الأردن” بالعاصمة عمّان، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان، أن اللقاء تناول العلاقات “المتينة” التي تجمع البلدين وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في بيت الأردن، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث تناول اللقاء العلاقات المتينة بين البلدين وسبل توسيع التعاون بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية pic.twitter.com/c0DsIt86fF — RHC (@RHCJO) August 7, 2023



وجرى خلال اللقاء “استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، وفق البيان ذاته.

وخلال زيارته غير معلنة المدة إلى المملكة، ترأس مدبولي وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية في دورتها الـ 31، والتي شهدتها عمان في وقت سابق الإثنين، وجرى خلالها توقيع 12 اتفاقية بين البلدين.

(الأناضول)