عاهل الأردن يحذر من تصاعد الخطاب “المتطرف” لمسؤولين إسرائيليين

عمان: حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مما اعتبره تصاعد الخطاب “المتطرف” لمسؤولين إسرائيليين، مجدداً دعوته إلى ضرورة الضغط الدولي، لوقف “العدوان” على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني، الاثنين، من رئيس وزراء هولندا مارك روته، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان، أن الملك عبد الله جدد التأكيد على “ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وحذر من “تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين”.

جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء #هولندا مارك روته، أعاد جلالته خلاله التأكيد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة، محذرا من تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين #الأردن — RHC (@RHCJO) January 15, 2024



وكان وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش قد أعلنا دعمها للهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، فيما قال الأخير في تصريح للقناة 14 العبرية (خاصة)، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، إن “هناك ميلونيّ نازي يعيشون في غزة، إنها قنبلة موقوتة لإبادة إسرائيل”، وفق تعبيره.

وِأشار عاهل الأردن خلال الاتصال، إلى “ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة”.

وأكد “رفض الأردن القاطع، لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.

كما لفت إلى دور المجتمع الدولي في “الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم”.

وتناول عاهل الأردن “المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم”، محذرا من “العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس، وفق البيان ذاته.

وقال: “إنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة”.

واعتبر أن “الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين “.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين “24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و832 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)