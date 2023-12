عاهل الأردن يدعو “الدول المؤثرة” للضغط على إسرائيل لوقف الحرب- (تغريدة)

عمان: دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، المجتمع الدولي ومن وصفهم بـ”الدول المؤثرة” إلى الضغط على إسرائيل؛ من أجل وقف حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في إطار زيارة غير معلنة المدة، يجريها الأخير إلى عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان، أن الملك عبد الله أكد “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين”.

ودعا “المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع”.

وبين أن “استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ما يستدعي تحرك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف”.

وحذر ملك الأردن من “مواصلة قطع الخدمات الضرورية عن القطاع كالوقود والكهرباء والماء والدواء”، مبينا أن “استهداف المنشآت الحيوية هو أمر مرفوض”.

وجدد رفضه لأية محاولات لتهجير سكان غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، واعتبر أنه “أمر يخالف القوانين الدولية، ويجر المنطقة إلى مزيد من الصراع”.

His Majesty King Abdullah II receives #UK Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs David Cameron for a meeting attended by Her Majesty Queen Rania and His Royal Highness Crown Prince Al Hussein#Jordan pic.twitter.com/oIoLLP15NW

— RHC (@RHCJO) December 20, 2023