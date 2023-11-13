ملك الأردن: نرفض أي تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها- (تغريدة)

عمان: أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية.

وجدد الملك عبد الله القول خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين، إنه لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا، مشددا على أنه لا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما شدد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، منبها إلى أن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من #غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، وهذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية#الأردن pic.twitter.com/HIoWRbM0C6 — RHC (@RHCJO) November 13, 2023

واعتبر العاهل الأردني أن ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية، مشيرا إلى أنه حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بما فيها هجمات المستوطنين سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع.

وجدد التأكيد على أن أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، وقال “الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار”.

وشدد على أنه لا يمكن لأحد المزايدة على موقف الأردن الراسخ وجهوده المستمرة في الدفاع عن أهلنا في غزة، وقال “كنا وسنبقى السند القوي والداعم الرئيسي لإخواننا في فلسطين”، مبينا أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ونابعة من إيمان مطلق بأن “ما يربطنا بفلسطين هو تاريخ ومستقبل مشترك”.

كان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قد أعلن الأسبوع الماضي أن أيُّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة “إعلان حرب”.

تأتي هذه التصريحات بينما يطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة بالنزوح إلى الجنوب وسط عملية برية مدعومة جوا، ردا على عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حماس التي تسيطر على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي وشملت هجمات صاروخية واقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

(وكالات)