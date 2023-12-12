سياسة | عربي | الأردن

عاهل الأردن يزور إسبانيا وسويسرا لبحث وقف إطلاق النار في غزة

12 - ديسمبر - 2023

حجم الخط
3

عمان: بدأ ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، “زيارة عمل” إلى مدينتي مدريد وجنيف؛ لحشد الدعم الدولي للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن الملك عبد الله الثاني غادر اليوم الثلاثاء في “زيارة عمل” إلى مدريد وجنيف.
وأوضح البيان أن عاهل الأردن “يلتقي في مدريد ملك إسبانيا فيليب السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، لحشد الدعم الدولي للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
وفي جنيف، يلقي الملك عبد الله الثاني، غدا الأربعاء، كلمة في المنتدى العالمي للاجئين، الذي يعقده الأردن بالشراكة مع كولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا، وتستضيفه حكومة سويسرا بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق البيان ذاته.
وأمس الاثنين، طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتنظيم مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال ألباريس في تصريحات صحافية عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل: “نكرر مرة أخرى طلبنا وقف إطلاق النار لضمان تقديم المساعدات للسكان المدنيين ووصول المساعدات التي تقدمها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة في الوقت المحدد”.
وأردف: “كما سنطرح فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام على الطاولة مرة أخرى، لأنه لا يتعين علينا وقف دوامة العنف هذه في أقرب وقت فحسب، بل التفكير بخصوص ما بعد ذلك أيضا”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 9:58 ص

    نعم

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 11:30 ص

    إسبانيا فيها أمل أما سويسرا فخرجت من الحياد بعد الحرب الأوكرانية يا عينيا 🇵🇸😫✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥🔥

    رد
  3. يقول ساري الفجر:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 12:03 م

    يحاول الملك عبدالله استثمار الموقف الاسباني المختلف كثيرا عن موقف أمريكا و المانيا و بريطانيا و فرنسا و هو موقف واضح في ادانته لعمليات الابادة الجماعية في قطاع غزة و في دعوته لوقف اطلاق النار . و نتمنى ان لا يغيب عن بال الملك ايضا استثمار الموقف البلحيكي و الايرلندي و النرويجي و هي مواقف تطالب بوقف اطلاق النار في غزة

    رد

أخبار ذات صلة

رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالة غوتيريش غير المسبوقة: الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق
7 - ديسمبر - 2023
إسبانيا: الاعتراف بفلسطين أفضل ضمان لأمن الجميع بالمنطقة
5 - ديسمبر - 2023
إسرائيل تستدعي سفيرتها بمدريد وتهدف إلى تبخيس دور سانشيز في الاعتراف بالدولة الفلسطينية
1 - ديسمبر - 2023
رئيس الوزراء الإسباني: أشك في احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني
30 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية