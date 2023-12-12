عاهل الأردن يزور إسبانيا وسويسرا لبحث وقف إطلاق النار في غزة

عمان: بدأ ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، “زيارة عمل” إلى مدينتي مدريد وجنيف؛ لحشد الدعم الدولي للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن الملك عبد الله الثاني غادر اليوم الثلاثاء في “زيارة عمل” إلى مدريد وجنيف.

وأوضح البيان أن عاهل الأردن “يلتقي في مدريد ملك إسبانيا فيليب السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، لحشد الدعم الدولي للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

وفي جنيف، يلقي الملك عبد الله الثاني، غدا الأربعاء، كلمة في المنتدى العالمي للاجئين، الذي يعقده الأردن بالشراكة مع كولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا، وتستضيفه حكومة سويسرا بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق البيان ذاته.

وأمس الاثنين، طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتنظيم مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال ألباريس في تصريحات صحافية عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل: “نكرر مرة أخرى طلبنا وقف إطلاق النار لضمان تقديم المساعدات للسكان المدنيين ووصول المساعدات التي تقدمها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة في الوقت المحدد”.

وأردف: “كما سنطرح فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام على الطاولة مرة أخرى، لأنه لا يتعين علينا وقف دوامة العنف هذه في أقرب وقت فحسب، بل التفكير بخصوص ما بعد ذلك أيضا”.

(الأناضول)