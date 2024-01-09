قمة ثلاثية أردنية مصرية فلسطينية بالعقبة الأربعاء- (تغريدة)

عمان: أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، أن مدينة العقبة جنوب البلاد، تشهد الأربعاء قمة ثلاثية تجمع الملك عبد الله والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس؛ لبحث التطورات “الخطيرة” في غزة ومستجدات الضفة الغربية.

وذكر البيان أن “الملك عبدالله الثاني يعقد في العقبة، الأربعاء، قمة ثلاثية مع السيسي والرئيس الفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية”.

وأشار إلى أن “القمة تأتي ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع”.

وتعقد القمة المقررة، بالتزامن مع جولة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على عدد من دول المنطقة.



جلالة الملك عبدالله الثاني يعقد في العقبة، غدا الأربعاء، قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الخطيرة في #غزة والمستجدات في الضفة الغربية#الأردن #مصر #فلسطين — RHC (@RHCJO) January 9, 2024

والإثنين، وصل بلينكن إلى تل أبيب، في زيارة تستمر حتى الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي بلينكن الأربعاء، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفا و210 شهداء و59 ألفا و167 مصابا معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)





