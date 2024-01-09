سياسة | عربي | الأردن

قمة ثلاثية أردنية مصرية فلسطينية بالعقبة الأربعاء- (تغريدة)

9 - يناير - 2024

العاهل الأردني الملك عبد الله

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عمان: أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، أن مدينة العقبة جنوب البلاد، تشهد الأربعاء قمة ثلاثية تجمع الملك عبد الله والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس؛ لبحث التطورات “الخطيرة” في غزة ومستجدات الضفة الغربية.

وذكر البيان أن “الملك عبدالله الثاني يعقد في العقبة، الأربعاء، قمة ثلاثية مع السيسي والرئيس الفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية”.

وأشار إلى أن “القمة تأتي ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع”.

وتعقد القمة المقررة، بالتزامن مع جولة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على عدد من دول المنطقة.

والإثنين، وصل بلينكن إلى تل أبيب، في زيارة تستمر حتى الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي بلينكن الأربعاء، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفا و210 شهداء و59 ألفا و167 مصابا معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)



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  1. يقول Anon:
    يناير 9, 2024 الساعة 6:26 م

    أنا شخصيا لا أثق في أي دولة مطبعة أو تتلقى مساعدات أمريكية أن تفيد القضية الفلسطينية بل العكس

    رد
  2. يقول Suleiman:
    يناير 9, 2024 الساعة 6:50 م

    البطة العرجاء (بالإنجليزية: Lame duck)‏ هو اصطلاح سياسي أميركي يطلق على الرئيس في السنة الأخيرة من عهده (التي تسمى أحياناً سنة البطة العرجاء). وقد أطلقت هذه التسمية على سيد البيت الأبيض لأن الرؤساء الأميركيين في آخر فترات مأموريتهم الرئاسية المحددة بأربع سنوات، والقابلة للتجديد انتخابياً مرة واحدة فقط، عادة ما يفتقرون إلى الدعم السياسي المطلوب لتمرير السياسات وتقدم بمشاريع مهمة جديدة. وأخذ هذا المصطلح من البورصة البريطانية الذي يشير إلى الإفلاس.

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  3. يقول كلمة الحق:
    يناير 10, 2024 الساعة 10:45 ص

    يا سلام على أصحاب القمم..لكن لسوء الحظ بلا همم..

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