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عاهل المغرب: ندعم حق فلسطين بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

15 - نوفمبر - 2024

الملك محمد السادس

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الرباط: قال العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة، إن بلاده تدعم حق فلسطين في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها العاهل المغربي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة الذكرى الـ36 لإصدار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، “وثيقة الاستقلال” من الجزائر، التي أعلن فيها “قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأعرب العاهل المغربي في برقيته عن تهانيه للشعب الفلسطيني “بما ينشده من حرية واستقلال وازدهار وسلام”، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأضاف: “أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن اعتزازي الدائم بأواصر الأخوة الراسخة والتعاون البناء الذي يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وقال الملك محمد السادس للرئيس عباس: “أجدد لفخامتكم دعم المملكة المغربية الثابت لما تبذلونه من جهود متواصلة لتحقيق تطلعات شعبكم الأبي من أجل نيل حقوقه العادلة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ينظم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الخارج فعاليات لإحياء ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، وللمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية التي تمنحهم حقهم بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وهذا الإعلان الثاني من نوعه، بعد الوثيقة الأولى للاستقلال، التي صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 1948، وأعلنتها آنذاك حكومة “عموم فلسطين” برئاسة الفلسطيني الراحل أحمد حلمي عبد الباقي.

(الأناضول)

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  1. يقول عبد المجيد فرنسا:
    نوفمبر 15, 2024 الساعة 7:41 م

    فلسطين لن تتحرر الا بطريقة صلاح الدين الأيوبي.

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    1. يقول حسن:
      نوفمبر 16, 2024 الساعة 9:32 ص

      او بتنفيذ مقترحات وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية باقامة حصار اقتصادي وعسكري وقطع مصادر الطاقة عن الكيان الصهيوني 😜🤪😁

    2. يقول أبو رحاب.:
      نوفمبر 16, 2024 الساعة 9:43 ص

      ولكن الرئاسة تراجعت عن مطلب الحصار وقالت بأنها بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.

  2. يقول حسن:
    نوفمبر 16, 2024 الساعة 9:51 ص

    كتبت تعليقي قبل ان اقرأ خبرا بجريدة النهار الجزائرية تنفي فيه الحكومة الجزائرية صحة دعوتها لاقامة حصار شامل على الكيان

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  3. يقول محمد بوشعور:
    نوفمبر 16, 2024 الساعة 11:16 ص

    لو لا الحكام العرب وتواطؤهم مع الكيان وتطبيعهم معه والاجتمعات معه في السر والعلن اطلاعوا الصهاينة على ما يخفوه من لا اهتمام بعروبتهم ولا باسلامهم أصبحوا يهددونهم ولا واحد منهم ان يتجراء ويتكلم يخاف ان يفضحوه يعرفونهم اكثر من شعوبهم لكن الله لا يترك اهل غزة والتاريخ لا يكذب.

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