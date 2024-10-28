سياسة | عربي | المغرب العربي

العاهل المغربي والرئيس الفرنسي يدعوان إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان ويؤكدان على حل الدولتين

28 - أكتوبر - 2024

الرباط- القدس العربي:

دعا العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين، وأهمية ضمان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي.

وجاء في بيان للديوان الملكي المغربي بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون إلى المغرب، أن قائدي البلدين ذكّرا بالطابع الاستعجالي لإعادة إحياء مسلسل السلام في إطار حل الدولتين، ما يعني وجود دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي أشاد بالدور البناء، الذي يضطلع به العاهل المغربي، بصفته رئيس “لجنة القدس”، خدمة للسلم في الشرق الأوسط.

وأفاد بيان الديوان الملكي أن المباحثات التي جرت بين قائدي البلدين تناولت الانتقال نحو مرحلة جديدة للعلاقات القوية بين المغرب وفرنسا، في إطار شراكة استثنائية متجددة، وخارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، يعتزم قائدا البلدين من خلال هذه الشراكة المتجددة إعطاء دفعة حاسمة للعلاقات الممتازة متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، من أجل الأخذ في الاعتبار طموحات البلدين، ومواجهة التطورات والتحديات الدولية سويا. وهمت المباحثات أيضا القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي والعاهل المغربي اتفقا على العمل بشكل منسق من أجل تعزيز التوجه الأورومتوسطي، الإفريقي والأطلسي، ضمن مقاربة للعمل المشترك تخدم الازدهار والتنمية البشرية والمستدامة. وشددا على أهمية تجديد الشراكة بين ضفتي المتوسط بشكل معمق من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا، ومستداما ومزدهرا، بالنسبة لمجموع المنطقة، مع الاستجابة للرهانات السوسيو اقتصادية والبيئية الراهنة.

ووجه الرئيس الفرنسي دعوة رسمية إلى العاهل محمد السادس، للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا، وهي الدعوة التي قبلها ملك المغرب، والتي سيتم الاتفاق على تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية، وفق بيان الديوان الملكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول محمد بوعكازة:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 11:03 ص

    على فرنسا وقف إرسال الأسلحة إلى الصهاينة و على المغرب إلغاء التطبيع أما الباقي فهو مجرد كلام لا يسمن ولا يغني من جوع.

    رد
  2. يقول محمد بوشعور:
    أكتوبر 30, 2024 الساعة 9:32 ص

    حتى بايدن و هاريس قالوا أوقفوا الحرب لكن كلام المنافقين لكن الله يعلم ما تخفي الصدور والله ينتقم من كل منافق والحياة ساعة

    رد
