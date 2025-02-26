عاهل المغرب يعلن إلغاء ذبح الأضحية بالمملكة العام الحالي- (فيديو)

الرباط: أعلن العاهل المغربي محمد السادس، الأربعاء، إلغاء ذبح الأضحية العام الحالي بسبب “التراجع الكبير في أعداد الماشية”.
جاء ذلك وفق رسالة وجهها العاهل المغربي للمواطنين، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، عبر بث القناة الأولى (حكومية).
وقال: “أخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.
ودعا العاهل المغربي إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة.
وقال إن هذه الخطوة تأتي لما تواجهه المغرب من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية.
وفي 13 فبراير/ شباط الحالي، أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري، تراجع القطيع الوطني من المواشي بـ38 بالمئة مقارنة بـ2016، التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي.
وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السابع، أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدرا رئيسا لدخل 40 بالمئة من اليد العاملة في البلاد، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة.
(الأناضول)
قرار أو نصيحة من الملك المغربي وهو حر في هذا القرار أو هذه النصيحة؛ كما أنّ الشعب المغربي له كامل الحرية في الأخذ بما جاء في هذا القرار أو النصيحة عدم الأخذ به أو بها، فلماذا الزج بالمقارنات غير الصحيحة مع الجار الجزائر ؟ أم أنّ بعض المعلقين المغاربة لا يرتاحون إلا إذا أقحموا الجزائر دائما في مشاكلهم.
يا أخي الموضوع مغربي مغربي و لا أحد منا يريد اقحام الجزائر في التعليقات. غير أن صاحبنا غزاوي من الجزائر يقحم نفسه دائما في موضوعات تخص المغاربة.فيتحدث عن الغاء لا وجود له و ينكر الجفاف الذي استمر ست سنوات متتالية و يعتبر أن الموارد المائية تخصص لانتاج الطاقات المتجددة و الهيدروجين الأخضر لمصلحة الخارج علما أنها مخصصة لتطوير انتاج الكهرباء و نقص نسبة الكاربون في البلاد و يقتبس من بعض الجرائد أخبارا غير صحيحة حول الزراعات المستهلكة للمياه مثل الأفوكا و كأن الحكومة عندنا تسعى الى تبذير المياه. أما لو كان الموضوع حول الصحراء المغربية فحدث و لا حرج . و باختصار المواطن المغربي في نظر صاحبنا يعاني من كل المشاكل و الأزمات… تحياتي و كل رمضان و الشعب الجزائري الشقيق بخير.
الحمد لله لدينا ملك يفكر في شعبه
المعذرة، يفكر لشعبه واخرته وكل حد حسب استاعطه. نسيتو انو الله قادر على كل شيء اطلبوا من الله إن الله أكرم الأكرمين ارحم الراحمين.
1.فيه تدخل صارخ في القضاء والقدر (وبث فيها من كل دابة) ( وما ننزلة الا بقدر معلوم) ( ولم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون)
2.حرمان الفقراد حقهم في الاكل ياكلون شهر واحد في السنه
3 افتحوا الاستراد وادعموا القطاع ماديا فانتم تستطيعون
4 امر الله قد منعتموة (والانعام خلقناها لكم غيها منلفع ومنها تاكلون)
5الولادات تتحسن مع العليقة والتغذية الحديثة والتلقيح الصناعي اغزوا العلم
ارجعوا الى صوابكم اخوكم في الله
مجرد تساؤل (2)
لماذا يستورد المغرب الأغنام من أستراليا ورومانيا واسبانيا لغرض الأكل، ولا يفعل ذلك لغرض تمكين رعاياه من شعيرتهم الدينية !!!؟؟؟
مع الجزم أنه يستورد بضائع أقل أهمية وربما من الكماليات أو حتى من المحرمات.
منطق العاهل المغربي يعني أيضا منع الذبح لغرض الأكل.
كما أني لا أفهم تضرر ذوي الدخل المحدود وهم لا يستطيعون أصلا شراء الأضحية نظرا لعسرهم، فضلا عن تفشي الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية الذي أنهك جيوبهم.
أرى العكس، أن الفقراء سينتفعون من أضاحي الأغنياء، ربما لأسابيع أو أكثر.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي، ولم يطلب من أحد، لاسيما الميسورين إلغاء الشعيرة.
قال أبو أيوب الأنصار : “كنا نضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تباهى الناس بعد ذلك.”
الاستيراد سببه الرغبة في المحافظة على القطيع المحلي من نوع الصردي والبركي وتمحضيت..وغيرها..في ظل ظروف مناخية غير مناسبة في السنوات الأخيرة… أما بالنسبة إلى الطبقات الإجتماعية التي تقبل على اقتناء الاضاحي بكثافة فهي الطبقة المتوسطة أو مادونها.. أكثر من الطبقة الغنية..والتنافس على شراء الأضحية بحجم أكبر موجود بشدة عند الشرائح الشعبية.. أما الغلاء فليس هناك استثناء في المغرب عن باقي البلدان المجاورة.. وسعر اللحم في الجوار أغلى منه عندنا..ورغم أن الملك قدم نصيحة اختيارية حول موضوع عيد الأضحى.. فإن الجهات المستوردة تعاقدت على ما يقارب مائة ألف رأس من الأغنام من أستراليا..
أعلنت المملكة المغربية رسميا إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك نتيجة النقص الحاد في رؤوس الماشية، بهدف حماية القطيع المتبقي والحفاظ عليه.
وجاء الإعلان عقب دعوة الملك المغربي محمد السادس في رسالة للمواطنين بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة، وتلا الرسالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مساء الأربعاء خلال نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية “الأولى”.
أين وردت كلمة إلغاء..!!! البلاغ مكتوب باللغة العربية .. ويتكلم عن مسألة اختيارية على سبيل الترجيح الاقتناعي… ..