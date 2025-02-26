عاهل المغرب يعلن إلغاء ذبح الأضحية بالمملكة العام الحالي- (فيديو)

الرباط: أعلن العاهل المغربي محمد السادس، الأربعاء، إلغاء ذبح الأضحية العام الحالي بسبب “التراجع الكبير في أعداد الماشية”.

جاء ذلك وفق رسالة وجهها العاهل المغربي للمواطنين، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، عبر بث القناة الأولى (حكومية).

وقال: “أخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.

ودعا العاهل المغربي إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة.

وقال إن هذه الخطوة تأتي لما تواجهه المغرب من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية.

وفي 13 فبراير/ شباط الحالي، أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري، تراجع القطيع الوطني من المواشي بـ38 بالمئة مقارنة بـ2016، التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي.

وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السابع، أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدرا رئيسا لدخل 40 بالمئة من اليد العاملة في البلاد، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة.

(الأناضول)