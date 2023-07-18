عايدة توما- سليمان: تفشّي الجريمة داخل أراضي 48 نتيجة تواطؤ حكومي إسرائيلي مع مرتكبيها- (فيديو)

الناصرة- “القدس العربي”:

قدمّت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية أمام الهيئة العامة للكنيست، وعرضت اقتراح نزع الثقة باسم الكتلة النائبة عايدة توما- سليمان، بسبب سياساتها المتعمدة في عدم معالجة ملف الإجرام في المجتمع العربيّ، وتسبّبها في تفشي الظاهرة والفقدان المطلق للسيطرة.

وجاء في خطاب توما- سليمان: “لقد أدركنا منذ زمن أن فشل الحكومة على كافة أذرعها في معالجة الجريمة ليس تقاعساً أو إهمالاً، فالمتقاعس والمتغافل من الممكن تنبيهه، وإذا وجدت لديه نيّة حقيقية لعدّل وغيّر وصّلح، ولكن تدهور الوضع إلى الحدّ الذي وصلنا إليه هو خير دليل على انعدام النيّة والإرادة، وأن السياسة التي تقودها حكومة نتنياهو متعمدة وتقوّي منظمات الإجرام”.

وأضافت: “هذه الحكومة تدرك قوتنا السياسية، وهي تريدنا فرادى، مطأطئي الرأس، خائفين وبعيدين عن أي نضال حقيقيّ”.

وأشادت توما- سليمان بنماذج النضال التي يشهدها المجتمع العربيّ في قرى الفريديس، عين ماهل، كفر مندا، وفي مدينة أم الفحم، حيث طفح الكيل بالنسبة للأهالي فخرجوا بعفويّة إلى الشوارع وانتفضوا على الواقع الأليم.

وذكرت عايدة توما- سليمان المصادفة والمفارقة في مرور قافلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أمام المتظاهرين في الفريديس وهو في طريقه إلى رحلة استجمام مع عائلته في طبريا، وكيف لم يكلّف نفسه عناء الخروج إلى الناس والاستماع إلى معاناتهم، مكملاً طريقه للاستجمام غير آبه بآلام أهلنا في الفريديس.

كما تطرقت توما- سليمان، في خطابها، إلى نقاش الـ40 توقيعًا في الكنيست، الذي بادرت إليه كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير، قبل شهرين، بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ترّدي الأمن الشخصي، وسياسة الحكومة الممنهجة في عدم مواجهة الجريمة المستشرية داخل المجتمع العربي، وإلى الجلسة التي كان قد طلبها نتنياهو بعدما ألزمتْه كتلةُ الجبهة والعربية للتغيير بحضور النقاش، مشيرة إلى أن المعطى الوحيد الذي تغيّر منذ تلك الجلسة هو ارتفاع حصيلة القتلى.

واختتمت توما- سليمان: من رأى انتفاضة أهل الفريديس، وقبلها عين ماهل، وكفر مندا، فهمَ أننا الآن في مرحلة جديدة، (تستطيع) فيها الناس تخرج للدفاع عن حياتها. نحن نعلم أن الحكومة تقود هذه السياسة، لذا سننتفض على الواقع ونحارب من أجل حياتنا”.

وفي تعقيبه، هاجم النائب اليهودي الشيوعي عوفر كسيف (الجبهة-التغيير) سياسة الحكومة الإسرائيلية لمعالجة العنف الجريمة، وربط بينها وبين الانقلاب القضائي، وقال: “راية سوداء ترفرف فوق هذه الحكومة، حكومة تروّج لتفوق العرق اليهودي، وتسعى لاستخدام الشرطة كميليشيا ضد المواطنين العرب، حكومة يؤيد أعضاؤها محو قرى فلسطينيّة وحرقها عن بكرة أبيها”.

وأضاف: “حكومة كهذه هي غير شرعيّة، وعصيانها مستحسن، بل واجب. إلغاء حجة المعقوليّة يخلق حالة من الاستبداد ويبرر الإطاحة بها بكل السبل السلميّة المتاحة”.

وكما كان متوقعاً طبعاً أسقط الائتلاف الحاكم مقترح نزع الثقة عن الحكومة استناداً لأغلبيته العددية في الكنيست.