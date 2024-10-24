عباس: إسرائيل تخطط لإفراغ قطاع غزة من سكانه وخاصة شماله

قازان- روسيا: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إن إسرائيل تخطط “لإفراغ قطاع غزة من سكانه، وخاصة في شماله”.

جاء ذلك في كلمة بقمة بريكس المنعقدة في مدينة قازان الروسية في يومها الثالث والأخير.

وأضاف: “مضى عام كامل على أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 1948، وهي الحرب الإسرائيلية التي تُرتكب فيها جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في غزة، في إطار مخطط لإفراغه من سكانه، وخاصة الآن في شمال القطاع حيث تلجأ قوات الاحتلال إلى تجويع السكان”.

وتابع عباس: “على المجتمع الدولي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مهامها الكاملة لإعادة النازحين إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار”.

وأكد أن “تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو الاختبار الأهم في هذه المرحلة التاريخية، ولقد حان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات الاستقواء بالقوة العسكرية، وإطالة أمد الاحتلال”.

كما حث الرئيس الفلسطيني دول العالم على “تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية (في 19 يوليو/ تموز الماضي)، وإلزام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية خلال عام واحد.

وطالب “بفرض عقوبات بحق إسرائيل في حال عدم التزامها بتنفيذ قرار الجمعية العامة”، مؤكدا “ضرورة العمل مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية على عقد مؤتمر دولي للسلام”.

وشدد على “الحاجة الملحة إلى نظام عالمي أكثر توازناً وعدلاً، خاصة في ظل عدم نجاح مؤسسات النظام الدولي الحالي في إيجاد حلول فاعلة للأزمات المتزايدة، والقضايا المزمنة التي يعانيها العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وقال الرئيس الفلسطيني: “نعول كثيراً في هذا السياق على دول مجموعة بريكس التي أصبحت تشكل ثقلا مؤثرا ومقررا في إرساء قواعد السلم والأمن الدوليين”.

ودعا المجتمع الدولي إلى “رفض وإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في القدس الشرقية، وتعطيل عملها في العناية باللاجئين الفلسطينيين في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإجبارها على التراجع عن هذا القرار”.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية الخاصة، إن “سلطة أراضي إسرائيل” قررت مصادرة مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية، وأوضحت أن المشروع في مراحله “التحضيرية”.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، أبلغت سلطة أراضي الاحتلال الإسرائيلي الأونروا، بأنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما، ودفع غرامة مالية.

وجدد الرئيس الفلسطيني “رغبة بلاده في الانضمام إلى مجموعة بريكس، وتعزيز الشراكة والحوار والانخراط في الفعاليات مع أعضائها”.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)