عباس: الانتخابات العامة لن تشمل معارضي برنامج منظمة التحرير

رام الله – «القدس العربي»: شدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على «الاستعداد للذهاب للانتخابات العامة» في فلسطين، التي قال إنها «لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية».

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، شدد عباس خلال لقائه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، قال الرئيس الفلسطيني أيضا إنها لن تشمل من لا يلتزم بـ«مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وأهمية الذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وفق ما جاء في المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك». وقال «نريد دولة فلسطين غير مسلحة، بما في ذلك في قطاع غزة». وأطلع عباس، فاديفول، على مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وأكد «أن الأولوية الآن هي الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة بدعم عربي ودولي، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، بالإضافة إلى وقف الاستيطان ومحاولات الضم وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحــتجزة».

ونقلت «وفا» عن الوزير الألماني «أهمية تولي دولة فلسطين إدارة قطاع غزة، عقب نهاية الحرب لأنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الفلسطينيين»، وقال: «ومن الضروري أن تساهم في إعادة إعمار القطاع، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساهمة اللازمة للسلطة الوطنية في إعادة الإعمار».