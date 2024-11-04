عباس: حان الوقت لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة ـ «القدس العربي»: شدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الإثنين، على أن الوقت حان بعد مرور عام على حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف في كلمة في المنتدى الحضري العالمي في القاهرة: «حان الوقت، وبعد مرور أكثر من عام على الإبادة التي يتعرض لها شعبا في غزة والضفة، أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع، وإغاثة النازحين وإيوائهم تمهيداً لإعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة (منذ 7 أكتوبر) «استعملت الفيتو (سلطة النقض) 3 مرات لمنع وقف إطلاق النار في غزة» مجددا تأكيده على «أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334».

وتابع: «تشارك دولة فلسطين هذا العام في المنتدى الحضري العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة، في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني».

السيسي يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأوضح أن جرائم الإبادة هذه «تفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60 في المئة من أرض الضفة وكامل مدينة القدس الشرقية، فضلا عن تدمير أكثر من 80 في المئة من مساكن غزة ومرافقها ومستشفياتها ومدارسها، علاوة على استشهاد وجرح أكثر من 150 ألف فلسطيني».

ودعا عباس المجتمع الدولي إلى «وقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها، ومعاقبتها على جرائمها، وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي».

وجدد تأكيده على «وجوب محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 1949، وعدم تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، في حال عدم وفائها بالتزاماتها».

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عباس. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد السيسي على دعم مصر قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهودا كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق.