سياسة | دولي | روسيا

عباس سيجتمع مع بوتين في 13 أغسطس

19 - يوليو - 2024

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نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية اليوم الجمعة عن مصدر دبلوماسي قوله إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور روسيا بين يومي 12 و14 أغسطس آب وسيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 13 أغسطس آب.

ونهاية العام الماضي، أكد فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع عباس على أهمية وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية حينها عن بوتين تأكيده على “دعم روسيا للشعب الفلسطيني، لينال حريته واستقلاله في دولته الفلسطينية المستقلة، وفق الشرعية الدولية”.

وأشاد بوتين بالرؤية الفلسطينية التي عرضها عباس، مؤكدا على أهمية وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات والذهاب لتنفيذ الحل السياسي.

(وكالات)

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  1. يقول السلحفاة:
    يوليو 19, 2024 الساعة 12:23 م

    واخيرا استيقظ عباس وتحرك
    اه يا زمن
    وينك يا عرفات ؟

    رد

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