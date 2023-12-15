سياسة | عربي | فلسطين

عباس: على أمريكا أن تتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين

15 - ديسمبر - 2023

الرئيس الفسطيني محمود عباس

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رام الله: ذ كرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الرئيس محمود عباس أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة بأن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف.
وأفادت الوكالة بأن عباس أكد لسوليفان خلال لقائهما في رام الله “ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية… لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي”.
(رويترز)

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  1. يقول عربي مهموم:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 3:11 م

    “على أمريكا أن تتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين” (هذه عبارة كررها عباس يوميا دون كلل او ملل، كأن قاموسه لا يحتوي عبارات اخرى سواها).

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