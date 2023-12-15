عباس: على أمريكا أن تتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين

رام الله: ذ كرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الرئيس محمود عباس أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة بأن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف.

وأفادت الوكالة بأن عباس أكد لسوليفان خلال لقائهما في رام الله “ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية… لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي”.

(رويترز)