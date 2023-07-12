عباس يزور جنين بعد أسبوع من العدوان الإسرائيلي ويشيد بصمود المخيم- (فيديوهات وصور)

جنين: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، إن مخيم جنين “أيقونة النضال والصمود والتحدي”.

وأضاف في كلمة خلال زيارة تفقدية لمعاينة آثار الدمار الذي خلفته العملية العسكرية الإسرائيلية، إن “مخيم جنين البطل صمد في وجه العدوان، وقدم التضحيات والجرحى وكل ما لديه في سبيل الوطن”.

وتابع الرئيس الفلسطيني: “جئنا إلى هنا لنتابع إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها”.

المشاهد الأولى لوصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مدينة #جنين 👇#فلسطين pic.twitter.com/L4w6ZSA7UW — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 12, 2023

وشدد على أن “مدينة القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وسنبقى صامدين في أرضنا ولن نرحل”.

ووجه عباس الشكر إلى الإمارات والجزائر على تقديم الدولتين تبرعات لإعادة إعمار مخيم جنين.

وقال: “سنبدأ إعادة الإعمار فورا ليعود مخيم جنين كما كان سابقا وأفضل”.

وخاطب عباس الإسرائيليين قائلا: “ارحلوا عنا.. نحن هنا باقون”.

وزاد: “نقول نحن سلطة واحدة وقانون واحد، ومن يعبث في وحدتنا لن يرى إلا ما لا يعجبه”.

وكان عباس قد وصل إلى مدينة جنين على متن مروحية أردنية أقلّته من رام الله.

ووضع الرئيس الفلسطيني أكاليل زهور على ضريح الشهداء في مقبرة الشهداء بالمخيم، وتفقد آثار الدمار الذي خلفته العملية العسكرية الإسرائيلية.

وكان في استقبال عباس، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووزراء ومسؤولون.

ونادرا ما يغادر الرئيس الفلسطيني مقر إقامته في مدينة رام الله للقيام بزيارات داخلية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور مدينة #جنين ومخيمها في زيارة هي الأولى منذ 11 عاما #فلسطين #مخيم_جنين pic.twitter.com/9hlCRVjSlG — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 12, 2023

واستمرت العملية الإسرائيلية التي أدت إلى دمار كبير في مباني المخيم والطرق والبنية التحتية، 48 ساعة.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن عباس سيزور مدينة جنين والمخيم “للاطلاع على سير عملية إعادة إعماره” بعد العملية الإسرائيلية.

وتأتي زيارة عباس إلى المخيم الذي يقطن فيه 18 ألف نسمة، بعد أن عبّر محتجون من المخيم عن غضبهم خلال تشييع شهداء العملية العسكرية.

ودفع المشيعون الغاضبون مسؤولين كبار في حركة فتح التي يتزعمها عباس إلى مغادرة المخيم، وبينهم نائب رئيس الحركة القيادي البارز محمود العالول في خطوة أثارت جدلا واتهمت فتح حركة حماس بالوقوف وراء ذلك.

وقبيل زيارة عباس، شوهد مئات من الحرس الرئاسي الفلسطيني يتجولون في شوارع المخيم.

وسيتوجه عباس إلى جنين على متن مروحية أردنية ستُقلع من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بحسب ما أفاد مصدر في مكتبه.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في أعقاب العملية الإسرائيلية ضد المخيم عن قطع جميع أنواع الاتصال مع الجانب الإسرائيلي، وهذا يعني أن زيارة عباس إلى جنين لم تخضع للتنسيق الأمني بين الجانبين.

وقال مسؤول أمني فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته إن زيارة عباس “ستكون معقدة من الناحية الأمنية”.

ولم يؤكد المسؤول ما إذا كان هناك تنسيق أمني مع إسرائيل أم لا.

وبحسب نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، فإن الرئيس الفلسطيني سيلتقي خلال الزيارة التي “تعني كثيرا لسكان المنطقة” على حد قوله، مع جهات عدة من المخيم والمدينة.

وأعلنت حركة فتح أن عباس سيلتقي بسكان المخيم في الساحة الرئيسية هناك.