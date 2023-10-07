سياسة | عربي | فلسطين

عباس لبلينكن: استمرار الظلم تجاه الفلسطينيين يدفع الأمور إلى “الانفجار”

منذ 56 دقيقة

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رام الله: ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن “استمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما شعبنا هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار”.

وقال عباس في اتصال هاتفي إن سبب التصعيد المستمر “هو ممارسات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير بلينكن حث الرئيس الفلسطيني على استعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية خلال الاتصال الهاتفي.

وقال متحدث باسم الوزارة إن بلينكن “كرر تنديد الولايات المتحدة القاطع بالهجمات الإرهابية التي تشنها حماس على إسرائيل، ودعا جميع قيادات المنطقة إلى استنكارها”.

واليوم السبت، أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة.

(رويترز)

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