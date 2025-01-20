عباس مستعد للعمل مع ترامب على “حل الدولتين”

رام الله: هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس دونالد ترامب على توليه الرئاسة الأمريكية، الإثنين، مؤكدا استعداه للعمل معه “لتحقيق السلام وفق حل الدولتين” على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وأكد عباس “إننا على استعداد للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام”.

وتمنى أن “يتحقق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم”.

ويقوم حل الدولتين على نشوء دولة فلسطينية مستقلة في غزة والضفة الغربية إلى جانب دولة إسرائيل وكان أساس المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على مدى عقود.

الجمعة، أعلن عبّاس أن السلطة الفلسطينية مستعدة “لتولي مسؤوليتها كاملة” في قطاع غزة الذي تديره حماس في أول تعليق له على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل والحركة.

(أ ف ب)