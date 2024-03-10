عباس: نتمنى تحقيق آمال شعبنا في الحرية

لندن – «القدس العربي»: أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان أمس الأحد، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عن «تمنياته لشعبنا الفلسطيني المرابط على أرض وطنه بتحقيق آماله بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وقد توقف العدوان والقتل والتشريد والتجويع على شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية».

وقال «نسأل الله عزّ وجلّ أن يعم الأمن والسلام فلسطين والعالم أجمع، متمنيا من العلي القدير الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرانا الأبطال» .

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، قد أعلن مساء أمس الأحد، أن اليوم الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال: «في الاجتماع الذي عَقدَتْه دار الإفتاء الفلسطينية في المسجدِ الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445 هجري، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية، واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فقد ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غدٍ الإثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك».

وأضاف: «مِنْ رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث المساجد التي تُشدُّ إليها الرحال، نُهنئُ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ وفي الشتات، بحلولِ هذا الشهرِ المباركِ، كما نُهنئُ القيادةَ الفلسطينيةَ، وعلى رأسِها سيادة الأخ الرئيس محمود عباس حفظَه اللهُ، رئيس دولة فلسطين، بحلولِ هذا الشهرِ المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، نتقرب فيه إلى الله بالطاعة، وأن يعيننا على صيامه وأن يتقبله منا، وأن ييسر لأمتنا الإسلامية العز والمنعة والتمكين، ونسأله سبحانَهُ أنْ يتقبل شهداءنا في عليين، وأنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريب لأسرانا البواسلِ، وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبث العابثين».